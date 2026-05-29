Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий (туда на автобусе, обратно на теплоходе)
Погрузитесь в атмосферу Казани с водной прогулкой, посетив Храм всех религий и Раифский монастырь
Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть три уникальных места Татарстана. В Свияжске вы узнаете, как Иван Грозный построил город за 4 недели и увидите фрески 16 века. В Раифском монастыре читать дальшеуменьшить
познакомитесь с историей чудотворной иконы. Храм всех религий удивит своей архитектурой и концепцией, созданной Ильдаром Хановым. Включены трансфер на автобусе и теплоходе, а также вход в Свияжск. Это идеальный способ провести день, погрузившись в историю и культуру региона
Лучшее время для этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться живописными видами и природой. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные осадки и прохладу. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и возможным ограничениям на теплоходные прогулки.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Свияжск
Раифский монастырь
Храм всех религий
Успенский монастырь
Собор Всех Скорбящих Радости
Сергиевская церковь
Описание экскурсии
10:00 — начало экскурсии в Казани и отправление к Храму всех религий 10:30 — экскурсия у храма. Этот уникальный комплекс считают символом религий, культур и цивилизаций. Мы осмотрим его снаружи, при желании вы сможете зайти внутрь самостоятельно
11:00 — выезд в Раифский монастырь 11:30 — прибытие и экскурсия 1 час. Монастырь расположен на берегу озера в окружении вековых сосен. Он уникален в архитектурном плане и относится к тем редким монастырям, которые были восстановлены практически полностью 12:30 — окончание экскурсии и свободное время 30 минут
13:00 — выезд в Свияжск 13:45 — приезд в Свияжск и экскурсия 1,5 часа. Вы увидите Успенский монастырь с уникальными фресками 17 века, Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь, собор Всех Скорбящих Радости, Сергиевскую церковь (конец 16 — начало 17 века), Ленивый торжок, конный двор и многое другое 15:00 — свободное время на обед и фото 16:30 — трансфер на теплоходе 18:00 — возвращение в Казань
Организационные детали
Трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, билеты на теплоход и вход в Свияжск включены в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачиваются еда и напитки
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 6745 туристов
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждём вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Просто потрясающе!!! Организаторам и экскурсоводу Екатерине большое спасибо!
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С
Светлана
Экскурсия понравилась, автобус комфортный с кондиционером, единственно, что всегда не хватает, так это времени… очень много красивых мест, время летит незаметно. Экскурсовод Лариса прекрасно рассказывала историю Казани. Рекомендую.
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Татьяна
Всё понравилось, особенно Раифский монастырь. Мне даже было мало времени. Организовано все было отлично, сбор, посадка, предварительные уведомления. Была приятно удивлена, тем более, что группа была 50 человек
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Е
Евгений
Отличные впечатления, очень повезло с погодой, это одно из главных составляющих этой экскурсии! Рекомендуем для взрослых и подростков.
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П
Перегудова
Очень понравилась экскурсия. Группа была большая,но благодаря радио гиду мы все слышали хорошо. Экскурсовод все подробно рассказала.