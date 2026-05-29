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Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий (туда на автобусе, обратно на теплоходе)

Погрузитесь в атмосферу Казани с водной прогулкой, посетив Храм всех религий и Раифский монастырь
Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть три уникальных места Татарстана. В Свияжске вы узнаете, как Иван Грозный построил город за 4 недели и увидите фрески 16 века. В Раифском монастыре
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познакомитесь с историей чудотворной иконы. Храм всех религий удивит своей архитектурой и концепцией, созданной Ильдаром Хановым. Включены трансфер на автобусе и теплоходе, а также вход в Свияжск. Это идеальный способ провести день, погрузившись в историю и культуру региона

4.3
21 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные архитектурные комплексы
  • 🖼️ Фрески 16 века в Свияжске
  • ⛪ История чудотворной иконы
  • 🎨 Храм всех религий Ильдара Ханова
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 🛥️ Возвращение на теплоходе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться живописными видами и природой. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные осадки и прохладу. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и возможным ограничениям на теплоходные прогулки.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий (туда на автобусе, обратно на теплоходе)
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий (туда на автобусе, обратно на теплоходе)
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий (туда на автобусе, обратно на теплоходе)

Что можно увидеть

  • Свияжск
  • Раифский монастырь
  • Храм всех религий
  • Успенский монастырь
  • Собор Всех Скорбящих Радости
  • Сергиевская церковь

Описание экскурсии

10:00начало экскурсии в Казани и отправление к Храму всех религий
10:30 — экскурсия у храма. Этот уникальный комплекс считают символом религий, культур и цивилизаций. Мы осмотрим его снаружи, при желании вы сможете зайти внутрь самостоятельно

11:00выезд в Раифский монастырь
11:30 — прибытие и экскурсия 1 час. Монастырь расположен на берегу озера в окружении вековых сосен. Он уникален в архитектурном плане и относится к тем редким монастырям, которые были восстановлены практически полностью
12:30 — окончание экскурсии и свободное время 30 минут

13:00выезд в Свияжск
13:45 — приезд в Свияжск и экскурсия 1,5 часа. Вы увидите Успенский монастырь с уникальными фресками 17 века, Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь, собор Всех Скорбящих Радости, Сергиевскую церковь (конец 16 — начало 17 века), Ленивый торжок, конный двор и многое другое
15:00 — свободное время на обед и фото
16:30 — трансфер на теплоходе
18:00 — возвращение в Казань

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, билеты на теплоход и вход в Свияжск включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Окончание экскурсии — речной порт (Девятаева, 1)

ежедневно в 10:00

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Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3400 ₽
Дети до 17 лет3200 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры3200 ₽
Студенты3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 6745 туристов
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждём вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
5
3
5
2
1
Т
Просто потрясающе!!! Организаторам и экскурсоводу Екатерине большое спасибо!
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С
Экскурсия понравилась, автобус комфортный с кондиционером, единственно, что всегда не хватает, так это времени… очень много красивых мест, время летит незаметно.
Экскурсовод Лариса прекрасно рассказывала историю Казани.
Рекомендую.
Экскурсия понравилась, автобус комфортный с кондиционером, единственно, что всегда не хватает, так это времени… очень много
Экскурсия понравилась, автобус комфортный с кондиционером, единственно, что всегда не хватает, так это времени… очень много
Экскурсия понравилась, автобус комфортный с кондиционером, единственно, что всегда не хватает, так это времени… очень много
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Татьяна
Всё понравилось, особенно Раифский монастырь. Мне даже было мало времени. Организовано все было отлично, сбор, посадка, предварительные уведомления. Была приятно удивлена, тем более, что группа была 50 человек
Всё понравилось, особенно Раифский монастырь. Мне даже было мало времени. Организовано все было отлично, сбор, посадка,
Всё понравилось, особенно Раифский монастырь. Мне даже было мало времени. Организовано все было отлично, сбор, посадка,
Всё понравилось, особенно Раифский монастырь. Мне даже было мало времени. Организовано все было отлично, сбор, посадка,
Всё понравилось, особенно Раифский монастырь. Мне даже было мало времени. Организовано все было отлично, сбор, посадка,
Всё понравилось, особенно Раифский монастырь. Мне даже было мало времени. Организовано все было отлично, сбор, посадка,
Всё понравилось, особенно Раифский монастырь. Мне даже было мало времени. Организовано все было отлично, сбор, посадка,
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Е
Отличные впечатления, очень повезло с погодой, это одно из главных составляющих этой экскурсии! Рекомендуем для взрослых и подростков.
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П
Очень понравилась экскурсия. Группа была большая,но благодаря радио гиду мы все слышали хорошо. Экскурсовод все подробно рассказала.
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S
Великолепный тур, добрая, приятная гид. Рекомендую 👍
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