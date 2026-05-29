Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть три уникальных места Татарстана. В Свияжске вы узнаете, как Иван Грозный построил город за 4 недели и увидите фрески 16 века. В Раифском монастыре

познакомитесь с историей чудотворной иконы. Храм всех религий удивит своей архитектурой и концепцией, созданной Ильдаром Хановым. Включены трансфер на автобусе и теплоходе, а также вход в Свияжск. Это идеальный способ провести день, погрузившись в историю и культуру региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться живописными видами и природой. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные осадки и прохладу. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и возможным ограничениям на теплоходные прогулки.

Сейчас июнь — это идеальное время.