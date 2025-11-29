Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в однодневный тур по окрестностям Казани — мы посетим ключевые локации края, от Раифского монастыря до острова-града.



Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека

Описание экскурсии За один день мы прокатимся по окрестностям Казани, чтобы посетить культовые места и прикоснуться к истории Татарстана. Я расскажу, как зарождалось православие в Казанском крае в XVI веке, какие монастыри появились, чем жили раньше, как живут сейчас и кто приехал на служение в созданной Казанской Епархии. Вы увидите: 1. Остров-град Свияжск - застывшая история, город, имеющий уникальную историческую судьбу основан в 1551 году. Знакомство с ним – возможность многогранного познания прошлого нашей страны. Успенский собор, переживший два основных этапа развития: первоначальный, псковского зодчества (XVI в.) и периода барокко (XVIII в.). Никольская трапезная церковь с колокольней самое первое здание в Казанском крае, построенное псковскими зодчими Иоанно-Предтеченский женский монастырь с церквями разного периода постройки. Здания уездного города, земской больницы, военных казарм, купеческие усадьбы. 2. Раифский Богородицкий мужской монастырь основан в 1613 году. Удивительное место, где даже лягушки не квакают. Место паломничества, где желают побывать гости вне зависимости от вероисповедания. 3. Иннополис - город будущего, где жизнь бежит стремительно вперед, но каждый может там побывать и окунутся в атмосферу иннополисян. 4. Вселенский храм - храм всех религий - объект, где не когда не проходили религиозные службы, арт - объект на берегу реки Волга. Важная информация: Экскурсия продолжительная, включает в себя переезды между локациями, поэтому необходимо учитывать свои физические возможности. Подойдет гостям с детьми старше 14 лет. Порядок посещения объектов может меняться в зависимости от погодных условий и пожелания туристов (добавлены/исключены объекты). Строго запрещено нахождение на объектах в нетрезвом виде. На входе во многие религиозные объекты выдаются платки и фартуки, но во время высокого туристического сезона с большим количеством групп их может не хватить. Если есть возможность — возьмите с собой при необходимости. Посещение объектов экскурсии с животными (даже маленькими) запрещено. Иннополис включает экскурсию с внешним осмотром зданий и локаций города, с посещением технопарков (общественные пространства).

