Поездка в Раифский монастырь станет настоящим отдыхом для души и праздником для глаза и фотоаппарата.

Осмотрим величественный архитектурный ансамбль монастыря, расположенного в 27 километрах к северо-западу от Казани. В монастыре хранится чудотворная Грузинская икона Божией матери, написанная в 1661 году. К монастырским стенам примыкает заповедный сосновый бор и удивительно красивое 🤩 Раифское озеро.

Далее мы посетим уникальное сооружение — Храм всех религий. В его ансамбле соседствуют православная церковь ⛪, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. В Храме созданы Египетский и Католический залы, Чайная комната, Зал Иисуса Христа, Театральный зал и картинная галерея.