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Поездка в Раифский монастырь и осмотр Храма всех религий

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Казани
Поездка в Раифский монастырь станет настоящим отдыхом для души.

Вы познакомитесь с архитектурным ансамблем монастыря и его историей 📖.

А в затем — посетите удивительный Вселенский храм — единственное в мире место, где соседствуют главные мировые религии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Поездка в Раифский монастырь и осмотр Храма всех религий
Поездка в Раифский монастырь и осмотр Храма всех религий

Что вы увидите

  • Раифский монастырь
  • Храм всех религий
Поездка в Раифский монастырь станет настоящим отдыхом для души и праздником для глаза и фотоаппарата.
Осмотрим величественный архитектурный ансамбль монастыря, расположенного в 27 километрах к северо-западу от Казани. В монастыре хранится чудотворная Грузинская икона Божией матери, написанная в 1661 году. К монастырским стенам примыкает заповедный сосновый бор и удивительно красивое 🤩 Раифское озеро.
Далее мы посетим уникальное сооружение — Храм всех религий. В его ансамбле соседствуют православная церковь ⛪, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. В Храме созданы Египетский и Католический залы, Чайная комната, Зал Иисуса Христа, Театральный зал и картинная галерея.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
  • Аренда автомобиля
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Поездка в Раифский монастырь и осмотр Храма всех религий
Поездка в Раифский монастырь и осмотр Храма всех религий
Поездка в Раифский монастырь и осмотр Храма всех религий
Поездка в Раифский монастырь и осмотр Храма всех религий

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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