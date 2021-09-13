в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:30, 16:00 и 17:00, в пятницу в 11:30, 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Инструктаж. Перед началом водной прогулки вас ждет инструктаж: управлять сапбордом совсем несложно, а встать на доску большинству удается с первого раза. На всякий случай мы выдадим вам спасательные жилеты. Во время прогулки с вами будет мастер спорта по гребле на байдарках с опытом катания на сапах более 4 лет, поэтому все волнения и беспокойства можете оставить на берегу!
Заплыв на сапах. Мы отправимся на Верхний Кабан — это один из самых спокойных и живописных районов озера, который находится в сердце города. Здесь отлично виден закат и можно встретить лебедей и уток.
Желающие смогут даже искупаться! И если вы выберете вечернее время, то застанете «Золотой час», а с середины июня — заход солнца.