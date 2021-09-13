в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:30, 16:00 и 17:00, в пятницу в 11:30, 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Прогулка на сапбордах по озеру Кабан

Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»

5
6 отзывов
Каждый, кто встает на сап, влюбляется в этот вид отдыха, — уверены, вы тоже оцените наш водный транспорт! Мы научим вас управлять доской — и отправимся в плавание вдоль берегов Казани, в самый центр озера Кабан.

Вы увидите, как замечательно здесь соединились городские и природные пейзажи, и сделаете яркие снимки на фоне крупнейшего в городе фонтана.
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед началом водной прогулки вас ждет инструктаж: управлять сапбордом совсем несложно, а встать на доску большинству удается с первого раза. На всякий случай мы выдадим вам спасательные жилеты. Во время прогулки с вами будет мастер спорта по гребле на байдарках с опытом катания на сапах более 4 лет, поэтому все волнения и беспокойства можете оставить на берегу!

Заплыв на сапах. Мы отправимся на Верхний Кабан — это один из самых спокойных и живописных районов озера, который находится в сердце города. Здесь отлично виден закат и можно встретить лебедей и уток.

Желающие смогут даже искупаться! И если вы выберете вечернее время, то застанете «Золотой час», а с середины июня — заход солнца.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • С вами будут мои коллеги Алена или Артур, мастера спорта по гребле на байдарках
  • Если вы не нашли удобный слот времени — свяжитесь с нами, мы подстроимся!
  • Длительность катания на сапе: 1 час
  • При заказе прогулки после 18-00 стоимость составит 2500 руб. за 2 часа
  • К участию в заплыве не допускаются дети моложе 10 лет; дети в возрасте от 14 до 18 лет могут быть только в сопровождении родителей, дети младше 14 должны быть на одном сапе с взрослым.
  • К участию в заплыве не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на озере Средний Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:30, 16:00 и 17:00, в пятницу в 11:30, 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:30, 16:00 и 17:00, в пятницу в 11:30, 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
Ольга
13 сен 2021
Это был необычный опыт, но мне очень понравилось! Огромное спасибо инструктору за терпение, за интересную беседу. Я до последнего сомневалась, что смогу встать на сапборде, но я встала. И это было тааак круто! Незабываемые ощущения! Всем от души рекомендую эту прогулку!
Т
22 авг 2021
Спасибо за незабываемые впечатления - это одновременно и удовольствие, и испытание. Каждый хоть раз должен попробовать себя на сапборде. Интруктор Ренат давал четкие инструкции, своевременные указания и развлекал беседой.
Т
18 авг 2021
Отличный вариант для первого знакомства с сапом! Артур очень внятно и понятно объяснял. По просьбе сделал несколько фотографий (как без них:)
Оргмоменты: одеваться лучше во что-то удобное спортивное, пакет со сменной одеждой (ее можно взять на всякий случай) и обувь остается на берегу, в небольшой раздевалке
A
12 авг 2021
Самая необычная наша экскурсия в Казани.
Интересное место встречи)
На сапборде катался впервые в жизни, все объяснили, показали, встал без особых проблем.
Приятные впечатления!
М
19 июля 2021
Первый опыт катания на сапбордах, и все прошло успешно! Были некоторые опасения по поводу того, что будет слишком сложно, но оказалось что все очень просто и удобно! Отдельное спасибо Алене за фотографирование во время катания, т. к. телефоны не брали, боясь намочить (хотя никто в воду не свалился, даже близко не было такого)))) но в итоге фото остались на память! Спасибо! Отличный опыт и времяпрепровождение.
Д
8 июля 2021
Были на озере Нижний Кабан, на сапборде стоял впервые, инструктор рассказал о всех азы для передвижения, про правильную технику гребка и многие другие нюансы сапдосок. Прогулка на воде хорошо расслабляет, всем рекомендую.

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