в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:30, 16:00 и 17:00, в пятницу в 11:30, 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Каждый, кто встает на сап, влюбляется в этот вид отдыха, — уверены, вы тоже оцените наш водный транспорт! Мы научим вас управлять доской — и отправимся в плавание вдоль берегов Казани, в самый центр озера Кабан. Вы увидите, как замечательно здесь соединились городские и природные пейзажи, и сделаете яркие снимки на фоне крупнейшего в городе фонтана.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед началом водной прогулки вас ждет инструктаж: управлять сапбордом совсем несложно, а встать на доску большинству удается с первого раза. На всякий случай мы выдадим вам спасательные жилеты. Во время прогулки с вами будет мастер спорта по гребле на байдарках с опытом катания на сапах более 4 лет, поэтому все волнения и беспокойства можете оставить на берегу!

Заплыв на сапах. Мы отправимся на Верхний Кабан — это один из самых спокойных и живописных районов озера, который находится в сердце города. Здесь отлично виден закат и можно встретить лебедей и уток.

Желающие смогут даже искупаться! И если вы выберете вечернее время, то застанете «Золотой час», а с середины июня — заход солнца.

Организационные детали

Как проходит прогулка

С вами будут мои коллеги Алена или Артур, мастера спорта по гребле на байдарках

Если вы не нашли удобный слот времени — свяжитесь с нами, мы подстроимся!

Длительность катания на сапе: 1 час

При заказе прогулки после 18-00 стоимость составит 2500 руб. за 2 часа