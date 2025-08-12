Предлагаем совершить дневной мини-круиз на премиум-теплоходе «Мария Ермолова». С воды вам откроются панорамные виды на знаковые достопримечательности Казани.
У вас будет уникальная возможность взглянуть на знакомые места с новой стороны, а гид расскажет об истории и культуре города и ответит на любые вопросы.
У вас будет уникальная возможность взглянуть на знакомые места с новой стороны, а гид расскажет об истории и культуре города и ответит на любые вопросы.
Описание экскурсииЧто вас ожидает:Приглашаем гостей и жителей Казани, совершить дневной мини-круиз на премиум-теплоходе «Мария Ермолова» и насладиться панорамными видами на известные достопримечательности города, которые открывается исключительно со стороны реки Казанка. Не упустите возможность получить максимум уникальной информации от непосредственного общения с аккредитованным специалистом, который ответит на все интересующие Вас вопросы о каждом экскурсионном объекте показа, а так же познакомит с историей и культурой Казани. Важная информация: После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях. На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки. В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанка
- Панорамы города Казань и набережной
- Казанский цирк
- Кремлёвский мост
- Казанский Кремль
- Дворец Земледельцев
- Кремлёвская набережная
- Парк «Урам»
- Мост Миллениум
- Колесо Обозрения
- Центр семьи «Казан»
Что включено
- Речная прогулка
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нижнезареченская дамба, 1, ресторан «Круиз»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ
- На причал необходимо приходить заблаговременно - не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете
- В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях
- На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки
- В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
В целом в силу лета, прекрасной солнечной тёплой погоды, прекрасных видов, экскурсия подарила классные свежие эмоции и хорошее настроение!) спасибо организаторам! Но поскольку вместо экскурсовода была запись и она не супер четко синхронизирована с маршрутом, то не всегда было понятно куда смотреть и о чем сейчас речь, даже мне, живущей в Казани уже около 20 лет 🙈
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Е
Экскурсия понравилась. Интересный маршрут, красивые места. Работал аудиогид.
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П
Экскурсия понравилась, хороший аудио рассказ, судно, удобства, из предложений разве что на обратном пути маршрута можно оставить какое-то аудио сопровождение, иначе получается что обратный путь проходит в тишине
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Е
Были на экскурсии с детьми. Очень понравилось. Людей немного, никто никому не мешал. Чистый красивый кораблик, персонал прекрасный. Интересно было послушать аудиогид. Спасибо за экскурсию
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Д
Прогулка по Волге и организация понравились.
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А
Замечательное мини путешествие!!! вежливый персонал,музыка,обзорная экскурсия!
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