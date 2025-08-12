Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем совершить дневной мини-круиз на премиум-теплоходе «Мария Ермолова». С воды вам откроются панорамные виды на знаковые достопримечательности Казани.



У вас будет уникальная возможность взглянуть на знакомые места с новой стороны, а гид расскажет об истории и культуре города и ответит на любые вопросы. 4.7 13 отзывов

Teplohod Info Ваш гид в Казани Задать вопрос Групповая экскурсия 1400 ₽ за человека 4.7 13 отзывов 1.5 часа Прогулки по Казанке, теплоходе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает:Приглашаем гостей и жителей Казани, совершить дневной мини-круиз на премиум-теплоходе «Мария Ермолова» и насладиться панорамными видами на известные достопримечательности города, которые открывается исключительно со стороны реки Казанка. Не упустите возможность получить максимум уникальной информации от непосредственного общения с аккредитованным специалистом, который ответит на все интересующие Вас вопросы о каждом экскурсионном объекте показа, а так же познакомит с историей и культурой Казани. Важная информация: После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях. На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки. В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Казанка

Панорамы города Казань и набережной

Казанский цирк

Кремлёвский мост

Казанский Кремль

Дворец Земледельцев

Кремлёвская набережная

Парк «Урам»

Мост Миллениум

Колесо Обозрения

Центр семьи «Казан» Что включено Речная прогулка

Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Нижнезареченская дамба, 1, ресторан «Круиз» Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек. Важная информация После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ

На причал необходимо приходить заблаговременно - не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете

В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях

На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки

В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.