Медиана Ж. проводит ещё 3 экскурсии

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Речная прогулка на Голубое озеро

Медиана Ж.
Медиана Ж. – Гид из Казани
Речная прогулка на Голубое озеро
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 14 000 ₽ за экскурсию

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Речная прогулка на Голубое озеро
Речная прогулка на Голубое озеро
Особенность речной прогулки заключается в том, что она пройдет по акватории Голубого озера, где температура воды никогда не поднимается выше +6 С. Вследствие этого водоем не замерзает круглый год.
Кроме этого, голубое озеро славится грязями, считающимися лечебными. Их применяют во многих здравницах Татарстана. Озера делятся на купальни, где Вам представится возможность искупаться. После этого Вы сможете набрать воду из родников, подпитывающих озеро.
Что входит
  • транспортное водное обслуживание
Что не входит
  • экскурсия
Начало
🚩 Пляж Локомотив
Место завершения
🏁 Полуостров Локомотив
Речная прогулка на Голубое озеро
Речная прогулка на Голубое озеро
Речная прогулка на Голубое озеро
Речная прогулка на Голубое озеро
Речная прогулка на Голубое озеро
Речная прогулка на Голубое озеро
Речная прогулка на Голубое озеро
Речная прогулка на Голубое озеро
Речная прогулка на Голубое озеро

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  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Медиана Ж.
Медиана Ж.
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