Медиана Ж. проводит ещё 3 экскурсии

Особенность речной прогулки заключается в том, что она пройдет по акватории Голубого озера, где температура воды никогда не поднимается выше +6 С. Вследствие этого водоем не замерзает круглый год.

Кроме этого, голубое озеро славится грязями, считающимися лечебными. Их применяют во многих здравницах Татарстана. Озера делятся на купальни, где Вам представится возможность искупаться. После этого Вы сможете набрать воду из родников, подпитывающих озеро.