Старинный город-крепость Свияжск

Свияжск - уникальный город-крепость, ставший центром православия Поволжья

5
1 отзыв
Свияжск — уникальный город-крепость, ставший центром православия Поволжья.

Он был построен всего за месяц в XVI веке.

И по сей день Свияжск сохранил уникальные памятники истории и архитектуры.

Его уникальное расположение, величественные древние храмы, богатая история и современные музеи притягивают множество гостей.

Я уверен, что и вы не останетесь равнодушны.
Старинный город-крепость Свияжск
Старинный город-крепость Свияжск
Старинный город-крепость Свияжск
Старинный город-крепость Свияжск
Старинный город-крепость Свияжск
Старинный город-крепость Свияжск

Что вас ждет:

  • Я познакомлю вас с интересной историей Свияжска. Изначально город строили в Угличских лесах, далеко от Казани. К устью реки Свияги его перевезли после, где и возвели город-крепость в рекордно короткий срок.
  • Вы увидите старинный Иоанно-Предтеченский женский монастырь с деревянной Троицкой церковью XVI века, великолепный Успенский собор с древними фресками, интересные постройки XIX века — дом купца Каменева, богодельню и другие сооружения.
  • Свияжск обладает особой атмосферой святой земли. Здесь время будто замирает и дышится очень легко.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
5 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Входные билеты в Свияжск 100 рублей с человека
Где начинаем и завершаем
Начало: Казань, место проживания туристов
Завершение: По желанию туристов, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день

Николай И.
Николай И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

🎩Индивидуальные👣Пешком🙏Религиозные🏡Выездные#Старый город🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Казани

Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
4.3
583
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Обзорная 6-часовая автобусная экскурсия из центра Казани на остров-град Свияжск и визит в Храм всех...
Ежедневно в 11:00
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Индивидуальная экскурсия
5
3
7 000
за 1-19 чел.
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Побывать в Кремниевой долине Татарстана, изучить старинный остров-град и посетить этно-деревню
Экскурсия на остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
6 500
за 1-10 чел.
Экскурсия на остров-град Свияжск
Свияжск - исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу
Ежедневно
Елабуга, старинный купеческий город
4.6
28
10ч
2 600
за 1 чел.
Елабуга, старинный купеческий город
На автобусной экскурсии в Елабугу из Казани вы увидите Чертово городище, Шишкинские пруды,...
Пятница и суббота
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
4.5
69
1 500
за 1 чел.
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
Исследовать святыни в окрестностях города на групповой автобусной экскурсии
ежедневно в 09:30
Казанский кремль — сердце города
Индивидуальная экскурсия
5
42
650
за 1 чел.
Казанский кремль — сердце города
С умом погулять по старинной крепости и открыть все ее секреты
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь за один день
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 500
за 1-20 чел.
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь за один день
За пределами столицы Татарстана есть много уникальных мест
По договоренности
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
4.2
83
1 600
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Теплоходная экскурсия до Свияжска для тех, кому интересна история храмов и природа Волги
По расписанию
Свияжск и Иннополис: история и современность
Индивидуальная экскурсия
5
6
5ч 30м
6 300
за 1-4 чел.
Свияжск и Иннополис: история и современность
Посетить старинный остров и город инновационных технологий на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
1
15 000
за 1-5 чел.
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск
Ежедневно по договоренности
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
7 150
за 1-10 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день!
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
Остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
4.9
88
5 200
за 1-8 чел.
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии

Николай И. проводит ещё 2 экскурсии

«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
3
7 500
за 1-3 чел.
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
На этой экскурсии у вас есть возможность за один день познакомиться с тремя уникальными местами...
каждый день
"Казанская история" - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Индивидуальная экскурсия
5 600
за 1-3 чел.
"Казанская история" - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
На этой экскурсии вы познакомитесь с тремя уникальными храмами республики
каждый день
У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
🇷🇺