Я познакомлю вас с интересной историей Свияжска. Изначально город строили в Угличских лесах, далеко от Казани. К устью реки Свияги его перевезли после, где и возвели город-крепость в рекордно короткий срок.
Вы увидите старинный Иоанно-Предтеченский женский монастырь с деревянной Троицкой церковью XVI века, великолепный Успенский собор с древними фресками, интересные постройки XIX века — дом купца Каменева, богодельню и другие сооружения.
Свияжск обладает особой атмосферой святой земли. Здесь время будто замирает и дышится очень легко.
Цены на экскурсию
Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
5 600 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Работа гида
Что не входит
Транспорт
Входные билеты в Свияжск 100 рублей с человека
Где начинаем и завершаем
Начало: Казань, место проживания туристов
Завершение: По желанию туристов, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.