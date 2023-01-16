в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

За 1 день вы прикоснетесь к святыням Раифского монастыря, совершите речную прогулку по протокам Волги к острову-граду и перенесетесь во времена Ивана Грозного в Свияжске, а еще подивитесь архитектуре Вселенского храма. Мы обеспечим комфорт, расскажем историю этих прославленных мест и дадим свободное время для фото и обеда.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Раифский монастырь среди сосен на берегу озера. Чуть меньше часа пути из Казани — и перед вами предстанет великолепная обитель. Здесь вы подышите чистым сосновым воздухом, в Троицком соборе увидите одну из самых старинных грузинских икон Пресвятой Богородицы и сможете набрать святой воды из источника.

Прогулка на катере по акватории Волги (1 час). Крупнейшая река в мире, впадающая в бессточный водоем, и самая длинная река Европы — в наших краях Волга очень живописна. На катере вы прокатитесь по ее протокам и полюбуетесь Макарьевским монастырем на высоком берегу.

Остров-град Свияжск. Катер причалит к пристани Свияжска, не просто острова, но историко-архитектурного памятника. Сперва у вас будет время, чтобы пообедать и купить сувениры, а после вы отправитесь на экскурсию по главным достопримечательностям Свияжска (2 часа). Перенесетесь во времена, когда Иван Грозный брал Казань, посетите Успенский монастырь 16-18 вв и сделаете фото со смотровой площадки на залив.

Храм всех религий (внешний обзор). В финале вас ждет остановка около архитектурного ансамбля, в котором его автор отразил идею единства мировых религий, включая исчезнувшие верования и культы. Вы узнаете о создании и о сегодняшней роли храма как культурного центра.

Возвращение в Казань ориентировочно к 18:00.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне и катере в группе до 6 человек

Начало и окончание экскурсии в центре Казани, на улице Ташаяк

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет