в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Раифский монастырь среди сосен на берегу озера. Чуть меньше часа пути из Казани — и перед вами предстанет великолепная обитель. Здесь вы подышите чистым сосновым воздухом, в Троицком соборе увидите одну из самых старинных грузинских икон Пресвятой Богородицы и сможете набрать святой воды из источника.
Прогулка на катере по акватории Волги (1 час). Крупнейшая река в мире, впадающая в бессточный водоем, и самая длинная река Европы — в наших краях Волга очень живописна. На катере вы прокатитесь по ее протокам и полюбуетесь Макарьевским монастырем на высоком берегу.
Остров-град Свияжск. Катер причалит к пристани Свияжска, не просто острова, но историко-архитектурного памятника. Сперва у вас будет время, чтобы пообедать и купить сувениры, а после вы отправитесь на экскурсию по главным достопримечательностям Свияжска (2 часа). Перенесетесь во времена, когда Иван Грозный брал Казань, посетите Успенский монастырь 16-18 вв и сделаете фото со смотровой площадки на залив.
Храм всех религий (внешний обзор). В финале вас ждет остановка около архитектурного ансамбля, в котором его автор отразил идею единства мировых религий, включая исчезнувшие верования и культы. Вы узнаете о создании и о сегодняшней роли храма как культурного центра.
Возвращение в Казань ориентировочно к 18:00.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном минивэне и катере в группе до 6 человек
Начало и окончание экскурсии в центре Казани, на улице Ташаяк
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: транспортное обслуживание, прогулка на катере (спас. жилеты предусмотрены), все входные билеты
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльза — Организатор в Казани
Провёл 765 экскурсий для 795 туристов
Грамотные экскурсоводы, комфортабельный транспорт и низкие цены! Наша профессиональная команда предлагает экскурсии и туры на любой вкус, как для организованных групп, так и для индивидуальных туристов.