Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий

Погулять по легендарному острову, посетить монастырь с древними фресками и увидеть необычный храм

Воздвигнутый в 16 веке по указу Ивана Грозного, Свияжск по сей день радует гостей неспешным ритмом жизни, духом старины и архитектурой. Вы отправитесь в него из Казани на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек. Погуляете по острову и посетите потрясающий Успенский монастырь. А еще по пути мы сделаем небольшую остановку у яркого современного Храма всех религий.
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Свияжск с осмотром Успенского монастыря

Вы увидите старейшую в Поволжье деревянную Троицкую церковь и пятиглавый собор Богоматери Всех Скорбящих Радость, построенный в псевдовизантийском стиле. А также посетите знаменитый Свияжский Успенский монастырь: полюбуетесь яркими фресками и настенными росписями. Подниметесь на живописный холм и насладитесь панорамой трех рек: Волги, Свияги и Щуки.

Храм всех религий

Мы побываем в месте, которое считается символом толерантности Татарстана. В его облике сочетаются архитектурные элементы разных религий: христианства, иудаизма, ислама, буддизма. Мы остановимся у храма на 15 минут и осмотрим его снаружи: обсудим его историю и сделаем красочные фото.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек
  • В Свияжске вас ждет пешеходная экскурсия по острову

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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