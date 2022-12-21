Воздвигнутый в 16 веке по указу Ивана Грозного, Свияжск по сей день радует гостей неспешным ритмом жизни, духом старины и архитектурой. Вы отправитесь в него из Казани на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек. Погуляете по острову и посетите потрясающий Успенский монастырь. А еще по пути мы сделаем небольшую остановку у яркого современного Храма всех религий.

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Описание

Что вас ожидает

Свияжск с осмотром Успенского монастыря

Вы увидите старейшую в Поволжье деревянную Троицкую церковь и пятиглавый собор Богоматери Всех Скорбящих Радость, построенный в псевдовизантийском стиле. А также посетите знаменитый Свияжский Успенский монастырь: полюбуетесь яркими фресками и настенными росписями. Подниметесь на живописный холм и насладитесь панорамой трех рек: Волги, Свияги и Щуки.

Храм всех религий

Мы побываем в месте, которое считается символом толерантности Татарстана. В его облике сочетаются архитектурные элементы разных религий: христианства, иудаизма, ислама, буддизма. Мы остановимся у храма на 15 минут и осмотрим его снаружи: обсудим его историю и сделаем красочные фото.

Организационные детали