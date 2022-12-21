Вы увидите старейшую в Поволжье деревянную Троицкую церковь и пятиглавый собор Богоматери Всех Скорбящих Радость, построенный в псевдовизантийском стиле. А также посетите знаменитый Свияжский Успенский монастырь: полюбуетесь яркими фресками и настенными росписями. Подниметесь на живописный холм и насладитесь панорамой трех рек: Волги, Свияги и Щуки.
Мы побываем в месте, которое считается символом толерантности Татарстана. В его облике сочетаются архитектурные элементы разных религий: христианства, иудаизма, ислама, буддизма. Мы остановимся у храма на 15 минут и осмотрим его снаружи: обсудим его историю и сделаем красочные фото.