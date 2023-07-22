Групповая экскурсия на новом автобусе в Свияжск и Храм всех религий из Казани
Мы отправимся в город Свияжск и посетим Храм всех религий. Побываем в месте, где сконцентрировано все православное наследие Поволжья.
Посетим уникальный комплекс, где мирно соседствуют православная церковь, буддийская пагода, синагога, мечеть и еще 12 объектов других конфессий и религий, в том числе исчезнувших на сегодняшний день.
Посетим уникальный комплекс, где мирно соседствуют православная церковь, буддийская пагода, синагога, мечеть и еще 12 объектов других конфессий и религий, в том числе исчезнувших на сегодняшний день.
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Что вас ожидает:
- Успенский монастырь
- Бывший женский Иоанно-Предтеченский монастырь
- Собор Богоматери «Всех скорбящих Радость»
- Рождественскую площадь
- Конный двор и Ленивый Торжок
- Смотровую площадку Рождественской площади
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Светская обзорная автобусная экскурсия по острову Свияжску и его архитектурным и культурным памятникам.
Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Крепость, построенная в правление Ивана Грозного в месте слияния рек Волги и Свияги, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную ханскую Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, Свияжск — духовный центр Среднего Поволжья.
Позднее судьба Свияжска сложилась так, что все переломные моменты отечественной истории, как в капле воды отразились в маленьком Свияжске. Сегодня памятники архитектуры и истории объединены в государственный музей «Остров-град Свияжск».
Вселенский храм, Международный культурный центр духовного единения (внешний осмотр) — архитектурное сооружение, возведение которого начато в 1994 году художником, архитектором, скульптором, целителем и общественным деятелем Ильдаром Хановым. По замыслу автора и владельца комплекса, он сооружён как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций.
Службы и обряды в комплексе не проводятся. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, буддийская пагода.
Экскурсионная программа:
- 11:00 — Встреча экскурсовода с туристами в отеле Ногай, ул. Баумана, 19. Выезд на экскурсионную программу;
- Внешний осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. В 1994 году в Казани стало строиться необычное по всем меркам архитектурное сооружение — Храм всех религий. Это уникальное здание, объединившее в себе черты католических, православных и буддистских храмов, мечети и синагоги. Храм был задуман его создателем Ильдаром Хановым, не как религиозный центр, а как комплекс, включающий действующий музей, концертный зал и выставочную галерею. Храм всех религий — это архитектурный символический симбиоз религий, цивилизаций и культур(внешний осмотр).
- 12:30–14:30 — Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск».
- Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Крепость, построенная в правление Ивана Грозного в месте слияния рек Волги и Свияги, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную ханскую Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, Свияжск стал духовным центром Среднего Поволжья. Позднее судьба Свияжска сложилась так, что все переломные моменты отечественной истории, как в капле воды отразились в маленьком Свияжске. Сегодня памятники архитектуры и истории объединены в государственный музей «Остров-град Свияжск».
Вы посетите:
- Действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем XVI-XVIII веков, включённого в список Всемирного наследия Юнеско;
- Бывший женский Иоанно-Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви Живоначальной Троицы — единственной сохранившейся постройки деревянной крепости XVI века со времён Ивана Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского — покровителя острова;
- Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле;
- Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля;
- Конный двор и Ленивый Торжок — сувениры, мастера-ремесленники;
- Смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены;
- Самостоятельный обед.
- 17:00 — Окончание экскурсионной программы метро пл. Тукая ТЦ «Кольцо» Важная информация:• На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
- Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1,5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел.).
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на новом автобусе
- Услуги профессионального гида
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи и храмы
- Билет в Храм всех религий 100 рублей (билеты приобретаются самими туристами на месте)
- При наборе группы больше 20 человек: радиогиды для хорошей слышимости — 100 руб/чел гиду наличными
- Место начала и завершения?
- площадь Тысячелетия, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 929 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гулмира
22 июля 2023
Понравилось. Гид интересно рассказывает. Спасибо.
Е
Екатерина
22 июля 2023
В
Валерий
22 июля 2023
О
Ольга
20 июля 2023
A
Alla_gbs
20 июля 2023
Экскурсия очень понравилась, все было отлично. Экскурсовод интресно рассказывала, все организовано и комфортно. Спасибо
А
Анастасия
19 июля 2023
Спутник8 прислал неверное место встречи с гидом и способ оплаты, хорошо, что я позвонила за 5 минут до отправления и выяснила, что и как.
Поскольку группа была большой, гид предложила наушники. Но надевать ободок с микрофоном на голову отказалась, чтобы "не испортить прическу". Слышно было оч плохо.
Гид скакала с темы на тему, честно говоря, информация не усваивалась абсолютно. Мы и некоторые другие участники в середине экскурсии уже вынули наушники и пошли гулять своим ходом.
Поскольку группа была большой, гид предложила наушники. Но надевать ободок с микрофоном на голову отказалась, чтобы "не испортить прическу". Слышно было оч плохо.
Гид скакала с темы на тему, честно говоря, информация не усваивалась абсолютно. Мы и некоторые другие участники в середине экскурсии уже вынули наушники и пошли гулять своим ходом.
О
Ольга
15 июля 2023
Устройства (наушники) для экскурсии должны входить в стоимость. Ну и как всегда всё бегом.
N
Nelly_da
15 июля 2023
Большое спасибо. Экскурсия понравилась.
Х
Хасанова
14 июля 2023
Прекрасная поездка, Классный экскурсовод Зифа! Снова захотелось поехать с ней на другую экскурсию, как после хорошего спектакля появляется желание чаще посещать театр. Спасибо за приятно проведенное время в Вашей компании, Зифа!!!
Е
Елена
14 июля 2023
Здравствуйте, экскурсия очень понравилась, интересный экскурсовод, комфортная поездка, все вовремя.
R
Rail_kha
13 июля 2023
Р
Родченко
11 июля 2023
Е
Елена
11 июля 2023
Хорошая экскурсия, все по времени продумано, очень хороший экскурсовод Нина- знающий, отвечала на все вопросы, было достаточно свободного времени
Т
Татьяна
11 июля 2023
K
Kardova.
11 июля 2023
Ещё 914 отзывов
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