Казань — современный город с тысячелетней историей.
Его улицы, архитектура, традиции и культура жителей — всё это отражает особенности истории этой земли.
Я приглашаю на экскурсию, которая включает в себя знаковые объекты города, а также те, которые обычно не входят в стандартные маршруты.
Его улицы, архитектура, традиции и культура жителей — всё это отражает особенности истории этой земли.
Я приглашаю на экскурсию, которая включает в себя знаковые объекты города, а также те, которые обычно не входят в стандартные маршруты.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
От поселения к динамично развивающемуся городу
Некогда скромное поселение мусульман превратилось в столицу могущественного Казанского ханства, а затем стало частью Российского государства. Современная Казань — это динамично развивающийся город, где постоянно появляются новые интересные объекты, формирующие ее уникальный образ. Мы предлагаем вам увидеть:
- Казанский Кремль с посещением мечети Кул Шариф и Благовещенского собора;
- Старо-татарскую слободу и озеро Кабан;
- русскую часть города с Казанским университетом, Национальной библиотекой, Богородицким монастырем и Дворцом земледельцев;
• реку Казанку и Центр семьи Казан. А также места, редко встречающиеся в туристических маршрутах, но отражающие атмосферу города:
- сквер Фукса;
- старинные мечети;
- церковь казанских кряшен;
- новый татарский театр;
• Юнусовская площадь. Важная информация:
На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов.
Ежедневно (кроме пятницы) в интервале с 09:00 до 15:00<br>Пятница в интервале с 11:00 до 15:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский Кремль: Спасская башня, Мечеть Кул Шариф (с посещением)
- Благовещенский собор (с посещением)
- Башня Сююмбике
- Старо-татарская слобода
- Озеро Кабан
- Дом Шамиля
- Юнусовская площадь
- Театр ИМ.Г. Камала
- Улица Кремлевская
- Площадь Свободы
- Университет
- Дом Ушковой
- Дворец земледельцев
- Дворцовая площадь
- Национальная библиотека
- Сквер Фукса
- Смотровая площадка на город
- Мост Миллениум
- Река Казанка
- Центр семьи Казан (Чаша)
Что включено
- Услуги гида
- Перемещение на комфортном автомобиле
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в Кремль (150 рублей на взрослого, 140 - на школьника, студента, пенсионера)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес места встречи обговаривается индивидуально
Завершение: Адрес места окончания обговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме пятницы) в интервале с 09:00 до 15:00
Пятница в интервале с 11:00 до 15:00
Пятница в интервале с 11:00 до 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- На экскурсию надевайте удобную обувь
- Одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
21 авг 2025
Добрый вечер, когда профессиональный гид, независимо Какая была бы тематика экскурсии, когда работает от души и отдает свою энергию, передает свою любовь к Казани, хочется снова, снова возвратиться в Казань, город для людей и город будущего. Вероника, это про Вас и о Вас, спасибо 🙏💕
А
Анастасия
22 мая 2025
Отличная экскурсия. В спокойном темпе без ажиотажа проехали по всем объектам из программы. Попросили заменить один объект на другой - без проблем. Вероника прекрасный рассказчик. Историю города знает хорошо, плюс рассказывает легенды. Проехали по скверикам, которые не показывают на больших автобусных экскурсиях. Нам очень понравилось, спасибо Веронике.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань и Голубые озёра
Откройте для себя Казань с разных ракурсов и насладитесь природой Голубых озёр. Комфорт и интересные факты обеспечены
Начало: Ул Каюма Насыри 28
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Великолепная Казань - архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её главные культовые места и узнав об их богатой истории
Начало: Возле Спасской башни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на автомобильной экскурсии
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
7334 ₽ за всё до 4 чел.