От поселения к динамично развивающемуся городу

Некогда скромное поселение мусульман превратилось в столицу могущественного Казанского ханства, а затем стало частью Российского государства. Современная Казань — это динамично развивающийся город, где постоянно появляются новые интересные объекты, формирующие ее уникальный образ. Мы предлагаем вам увидеть:

Казанский Кремль с посещением мечети Кул Шариф и Благовещенского собора;

Старо-татарскую слободу и озеро Кабан;

русскую часть города с Казанским университетом, Национальной библиотекой, Богородицким монастырем и Дворцом земледельцев;

• реку Казанку и Центр семьи Казан. А также места, редко встречающиеся в туристических маршрутах, но отражающие атмосферу города:

сквер Фукса;

старинные мечети;

церковь казанских кряшен;

новый татарский театр;

• Юнусовская площадь. Важная информация:

На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов.