Приглашаем вас отдохнуть в термах! По пути вы узнаете историю Казани и погуляете по набережной Голубых озёр. При желании даже искупаетесь. А на территории комплекса окунётесь в источниках, поплаваете в бассейнах или насладитесь баней. По желанию закажете отдельные процедуры, например, массаж.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

История по дороге + набережная озёр

Мы проедем через разные районы Казани. По пути вы узнаете об исторических событиях и знаменитых людях, пересечёте татарское «море» и услышите о его особенностях. А затем погуляете по набережной Голубых озёр.

Дальше — термы!

Здесь разные бассейны (в том числе для малышей), бани, хаммам и источники. Вы расслабитесь на лежаках, попьёте оздоровительные отвары и чаи. По желанию сможете заказать отдельные процедуры — например, массаж, услуги парильщика или йогу.

Примерный тайминг программы:

Дорога в одну сторону — 1,5 часа

Прогулка по набережной — от 40 минут до 1 часа

Термальный комплекс — 6 часов

Организационные детали