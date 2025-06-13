Приглашаем вас отдохнуть в термах! По пути вы узнаете историю Казани и погуляете по набережной Голубых озёр. При желании даже искупаетесь. А на территории комплекса окунётесь в источниках, поплаваете в бассейнах или насладитесь баней. По желанию закажете отдельные процедуры, например, массаж.
Описание экскурсии
История по дороге + набережная озёр
Мы проедем через разные районы Казани. По пути вы узнаете об исторических событиях и знаменитых людях, пересечёте татарское «море» и услышите о его особенностях. А затем погуляете по набережной Голубых озёр.
Дальше — термы!
Здесь разные бассейны (в том числе для малышей), бани, хаммам и источники. Вы расслабитесь на лежаках, попьёте оздоровительные отвары и чаи. По желанию сможете заказать отдельные процедуры — например, массаж, услуги парильщика или йогу.
Примерный тайминг программы:
- Дорога в одну сторону — 1,5 часа
- Прогулка по набережной — от 40 минут до 1 часа
- Термальный комплекс — 6 часов
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе туристического класса
- Это путешествие подойдёт для любой возрастной категории, начиная с 0+
- Отдельно по желанию оплачиваются посещение термального комплекса и процедуры, обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диляра — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 649 туристов
Я в профессии с 2013 года. В моей команде около 200 человек — это гиды, работающие по городу Казань и Республике Татарстан. Все они с высшим образованием, любят свой родной край и с большим желанием расскажут о нём. У всех есть аккредитация по объектам ЮНЕСКО и стаж работы от 5 лет и более.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 июн 2025
Название экскурсии не соответствует маршруту. Экскурсия заявлена как ТЕРМЫ, а по факту это Экскурсия на Голубые озера. До термального комплекса только довозят и дальше всё за доп. плату. Если в
Светлана
12 июн 2025
Экскурсия понравилась,голубые озера просто великолепная,прогулка по лесу,уточки!!! Спасибо большое
А
Анна
30 мая 2025
После нескольких дней пребывания в Казани с посещением достопримечательностей,побыть на Голубых озёрах и отдохнуть в термах от городской суеты,было настоящим релаксом.
