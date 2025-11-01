Свияжск, Храм всех религий, Иннополис — три абсолютно разных объекта удобно расположены по маршруту, что не может не радовать! Вы поймёте, какой же Татарстан разноплановый: за одну экскурсию мы побываем в футуристичном мире будущего, посетим локацию особой исторической значимости и оценим необычную концепцию Храма всех религий.
Описание экскурсииПо пути в Свияжск мы заглянем в Иннополис, где вам станет предельно ясно: будущее уже наступило! Вы оцените лайфстайл самого молодого и высокотехнологичного центра нашей страны. Поговорим о нюансах быта и преференциях горожанам, и вы погрузитесь в футуристическую атмосферу, изучая роботизированные инновации и суперсовременные офисы для подготовки и работы специалистов в сфере IT. Остров-град Свияжск — мост в седую старину этой земли. В чём же особая роль Свияжска в отечественной истории и распространении православной веры? Раскроем некоторые секреты острова, изучая бесценные святыни на территории военной цитадели времён Ивана IV Грозного. Вы увидите знаковые шедевры Свияжска:
- Богородице-Успенский мужской монастырь ХVI века, который входит в престижный список ЮНЕСКО;
- Иоанно-Предтеченский женский монастырь со старинной Троицкой церковью — ровесницей самого острова;
- Собор Богоматери Всех Скорбящих Радость в византийской стилистике;
- городскую застройку XIX века на Рождественской площади;
- этнокомплекс «Ленивый Торжок». На обратном пути вы увидите нетривиальное сооружение — Храм всех религий, история которого началась в 1994 году. Этот арт-объект не стоит считать религиозным в классическом смысле: архитектурное творение архитектора, художника и эзотерика Ильдара Ханова сочетает элементы храмового зодчества наиболее распространенных мировых религий и воплощает идею их гармоничного сосуществования. Важная информация: Мы можем провести экскурсию и для больших групп, детали уточняйте в переписке. Экскурсию для вас проведёт гид из из нашей команды. По вашему желанию любой из объектов можно исключить из экскурсии, тем самым сократив время и стоимость экскурсии. Мы будем посещать храмы, поэтому женщинам рекомендую взять головные уборы. Некоторые объекты Свияжска (Успенский собор, Троицкая церковь) бывают недоступны для осмотра внутри из-за погодных условий и в зависимости от времени года. В базовой версии программы мы проводим обзорную экскурсию по Свияжску. Здесь много музеев, для их посещения нужно дополнительно выделить время — детали мы можем обсудить в переписке к заказу.
Ежедневно с 09:00 до 12:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров-град Свияжск
- Храм всех религий
- Иннополис
Что включено
- Услуги профессионального гида/n
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты на территорию острова Свияжск: 130 руб. /взрослый, 110 руб. /льготный
- Входные билеты в Храм всех религий: 200 руб. /чел.
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы можем провести экскурсию и для больших групп, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт гид из из нашей команды
- По вашему желанию любой из объектов можно исключить из экскурсии, тем самым сократив время и стоимость экскурсии
- Мы будем посещать храмы, поэтому женщинам рекомендую взять головные уборы
- Некоторые объекты Свияжска (Успенский собор, Троицкая церковь) бывают недоступны для осмотра внутри из-за погодных условий и в зависимости от времени года
- В базовой версии программы мы проводим обзорную экскурсию по Свияжску. Здесь много музеев, для их посещения нужно дополнительно выделить время - детали мы можем обсудить в переписке к заказу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
1 ноя 2025
Все прекрасно,отличный гид - говорит интересно и спокойно,информация легко воспринимается. Даже дети подростки слушали). Маршрут интересный,не пожалели что все одолели разом. Прокатились на пароме. Рекомендую!
В
Владимир
16 авг 2025
В
Валентина
24 июл 2025
Все было прекрасно. Экскурсовод Рушана: все вовремя, интересно, профессионально
И
Ирина
24 июл 2025
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа
Откройте для себя самые интересные места Татарстана! Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа ждут вас на увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
Сегодня в 09:00
21 ноя в 09:00
14 400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Посетить религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: У гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2400 ₽ за человека