«Сәлам, Казань!» - знакомство на одном дыхании

Соприкоснуться с историей города и его легендами на прогулке по историческому центру и кремлю
Казань — город, в котором органично сосуществуют, обогащая друг друга, татарская и русская культуры.

Я проведу вас по самым важным местам города, расскажу и покажу на картинках, как он выглядел в старину.

Взрослым и маленьким путешественникам одинаково интересно будет узнать о лесном духе Шурале и русалке Су-Анасы. О сокровищах казанских ханов и путешествии котов.
Описание экскурсии

Казанский кремль

  • Осматривая Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, вы найдёте символ города — крылатого змея Зиланта
  • Услышите легенду о башне Сююмбике, построенной за семь дней
  • Поднимитесь на смотровую площадку, чтобы полюбоваться городом
  • Узнаете, как бок о бок живут две культуры и две мировые религии

Кремлёвская улица и парк «Чёрное озеро»

  • Мы погуляем по историческому центру и полюбуемся зданием мэрии, где раньше заседала городская дума
  • Национальным музеем Республики Татарстан (бывшим гостиным двором)
  • Александровским и Чернояровским пассажами
  • Пройдём по парку «Чёрное озеро», и поговорим о том, с чем связано его необычное название

Улица Баумана

  • Пройдём по местному Арбату
  • Не спеша поднимемся на самую высокую колокольню города, чтобы ощутить масштабы Казани и разглядеть церковь, где был крещён Шаляпин
  • Обсудим, как Екатерина II помогала татарам и за что её прозвали доброй бабушкой-царицей

Старо-Татарская слобода

Вы увидите, как старинный район в результате бережной реконструкции постепенно превращается в музей под открытым небом.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются подъём на колокольню — 150 ₽ с человека (по желанию) и билеты в кремль — 150 ₽ с человека (есть льготы)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У башни Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диляра
Диляра — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 2952 туристов
Меня зовут Диляра, я родилась в Казани, в татарской семье. Люблю свой город за его многогранность, контрастность и динамичное развитие. Казань растёт и меняется на наших глазах, и я с
читать дальше

удовольствием рассказываю об этих преобразованиях. Мне очень нравится общение с новыми людьми. Экскурсии — для меня не лекции, а увлекательный отдых, где история становится живой и интересной. Я стала гидом в 2018 году и тогда же получила аккредитацию по Казанскому кремлю и городу, а в 2023 году получила республиканскую аккредитацию. Регулярно посещаю лекции, посвящённые нашему городу. Моя специализация — это развитие центра Казани, особенно Старо-татарской слободы, улицы Баумана и, конечно, кремля. Там я могу подробно рассказать об истории каждого здания. До встречи на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Н
Наталия
30 сен 2025
Огромное спасибо Диляре за прекрасную экскурсию по Казани. Она отличный рассказчик: грамотная речь, четкая дикция, интересное и понятное повествование. Время экскурсии пролетело незаметно. Диляра не только поведала нам историю города,
но и показала наиболее удачные места для приобретения сладостей и сувениров, уютные кафе где можно вкусно и недорого перекусить национальными блюдами. Надеемся побывать в Казани еще не раз, обязательно будем обращаться к этому же гиду.

Konstantin
Konstantin
21 авг 2025
Отлично прогулялись по Казани с Дилярой!
Е
Екатерина
20 авг 2025
Все понравилось, возможно не хватило времени, чтоб побольше рассказать про жизнь города
С
Светлана
12 авг 2025
Были на экскурсии с Дилярой. Она прекрасно владеет информацией, легко подстраивается под интересы гостей, готова отклониться от маршрута, если гостей привлекло что-то рядом. Спасибо Диляре за увлекательное путешествие по Казани!
С
Светлана
8 авг 2025
Не стоит этих денег совсем
Диляра
Диляра
Ответ организатора:
Благодарю вас за обратную связь. Мне искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Как гид, я всегда стремлюсь сделать
программу максимально интересной и комфортной для каждого гостя.

Хотелось бы уточнить несколько моментов для ясности:

Мы действительно начали экскурсию от вашей гостиницы, хотя стартовая точка была другой - я пошла навстречу, чтобы вам было удобнее
По вашей просьбе я скорректировала маршрут, включая посещение хазрата, для чего специально договорилась о приеме вне установленного времени
Учитывая вашу усталость после дороги, я адаптировала подачу материала и использовала дополнительные материалы из портфеля экскурсовода
Мне очень жаль, что эти усилия не были оценены по достоинству. Ваши конкретные замечания были бы очень ценны для меня - это помогло бы улучшить работу в будущем.

Несмотря на всё, желаю вам приятных впечатлений от дальнейших путешествий. Как говорится, красота - в глазах смотрящего, и я искренне надеюсь, что у вас остались какие-то приятные моменты от знакомства с нашим городом

Л
Любовь
17 июл 2025
Впервые были в Казани в июне 2025 г. Брали экскурсию «Сәлам, Казань!». Для первого знакомства с городом отличный вариант! Диляра – пунктуальная, милая, дружелюбная, приятная в общении девушка. Провела нас
по самым красивым и интересным местам города, рассказала о его истории, о культуре, религии и быте татарского народа. 3,5 часа пролетели легко и незаметно. Всё очень понравилось! Привет Вам и благодарность из Великого Новгорода!

С
Сергей
8 июл 2025
Все прошло отлично. Спасибо.
К
Константин
5 июл 2025
Для первого погружения в атмосферу Казани -- прекрасная экскурсия. Познакомились с историей и легендами Казани, с основными достопримечательностями, получили рекомендации по дальнейшему знакомству с городом. Экскурсовод была очень внимательна, с хорошо поставленной грамотной речью. Проявляла уважение к разным культурам и религиям. Вся наша группа из шести очень разных людей осталась очень довольна, всем рекомендуем.
Оксана
Оксана
24 июн 2025
Диляра прекрасный экскурсовод) брали обзорную экскурсию по главному центру. Все очень понравилось, с Дилярой тепло и комфортно)
Т
Татьяна
16 июн 2025
Экскурсия понравилась и взрослым и подростку! Узнаи и про историю, и про легенды, была возможность задать вопросы, которые нас интересуют.
Дарья
Дарья
15 июн 2025
Одна из худших экскурсий на Трипстере. И одна из самых дорогих.
Вообще эта экскурсия побила все антирейтинги:
- у Диляры проблемы с дикцией, очень сложно разобрать что она говорит, какая-то каша во
рту и первый час мы мучительно прислушивались к тому что она произносит
- потом настроившись на своеобразный «стиль» речи мы поняли, что разобрать информацию сложно еще и потому что она не структурирована, все в кучу: сведения разрозненны и обрывочны, некоторые факты повторяются по кругу. Ощущение, что ты не с человеком общаешься, а с советским автоматом, в который закинули жетон…
- экскурсия на 3 часа, по факту мы за это время увидели Кремль, мечеть (кстати, рассказ о мечети и мусульманстве был немного живее), ул Баумана (в формате: это банк, это аптека, это колокольня) и простились на озере Кабан. Совершенно не наполненная экскурсия ни интересными фактами, ни историческим смыслом, ни идеей.
Единственное за что я благодарна Диляре, она дала контакт действительно отличного гида в Иннополисе, там нам провели роскошную экскурсию и мы никак не могли расстаться с местным гидом.
Экскурсию Диляры не рекомендую!

Диляра
Диляра
Ответ организатора:
Мне очень жаль, что Вам не понравилась экскурсия, я надеюсь, это не испортило Ваше впечатление о городе, всего Вам хорошего
Д
Дмитрий
6 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Диляра интересно подала материал, ответила на возникшие вопросы. Время пролетело незаметно!
И
Ирина
29 мая 2025
Диляра, отличный знаток своего дела! Большое ей спасибо ща увлекательное путешествие.
Г
Галина
21 апр 2025
С удовольствием посетили данное мероприятие. Диляра старалась преподнести как можно больше интересной информации, выяснить интересующие нас направления для построения рассказа, подсказать как действовать в оставшиеся дни. Экскурсия продлилась 3,5 часа прямо после поезда, но время пролетело довольно незаметно. Мы остались довольны. Спасибо.
Юлия
Юлия
16 апр 2025
Спасибо большое Диляре за столь интересную экскурсию. Мы были удивлены насыщенностью программы, а полученной информацией будем еще долго обсуждать и переваривать.
Посетили самые классные места, покушали национальную кухню. Сделали огромное число фотографий и насладились атмосферой Казани в полном объеме!!!
Очень советуем
