рту и первый час мы мучительно прислушивались к тому что она произносит

- потом настроившись на своеобразный «стиль» речи мы поняли, что разобрать информацию сложно еще и потому что она не структурирована, все в кучу: сведения разрозненны и обрывочны, некоторые факты повторяются по кругу. Ощущение, что ты не с человеком общаешься, а с советским автоматом, в который закинули жетон…

- экскурсия на 3 часа, по факту мы за это время увидели Кремль, мечеть (кстати, рассказ о мечети и мусульманстве был немного живее), ул Баумана (в формате: это банк, это аптека, это колокольня) и простились на озере Кабан. Совершенно не наполненная экскурсия ни интересными фактами, ни историческим смыслом, ни идеей.

Единственное за что я благодарна Диляре, она дала контакт действительно отличного гида в Иннополисе, там нам провели роскошную экскурсию и мы никак не могли расстаться с местным гидом.

Экскурсию Диляры не рекомендую!