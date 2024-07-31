Наш край богат своим разнообразием, и татарские виноградные плантации — это не миф, а реальность. На экскурсии вы узнаете историю их основания, сможете продегустировать вино и даже местный сыр. По пути мы посетим одну из самых высоких гор края и музей Горького в Красновидово. А ещё полюбуемся Татарским морем.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Музей Горького в Красновидово
«Ох, какой красный вид!» — воскликнула Екатерина Великая, увидев эти края. Вы тоже полюбуетесь местными пейзажами, пройдёте пешковскими тропами и посетите дом, в котором жил знаменитый писатель. Узнаете о красновидовском периоде в его творчестве.
Гора Лобач
Это одна из самых высоких гор Татарстана. Отсюда открывается вид на место слияния Волги и Камы. Гид расскажет о пещерах, где когда-то добывали гипс и известняк.
Набережная Камского устья
Вы окажетесь у самого широкого места Камы, где не видно берегов. Именно его называют Татарским морем.
Виноградные плантации
Вы узнаете, с какого времени здесь начали выращивать виноград. Со второй половины августа сможете продегустировать такие сорта вин, как Цитронный магарача, Саперави, Ливадийский чёрный, Рубин. Также попробуете местный сыр.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются посещение музея Горького — 200-250 ₽ за чел., обед — от 600 ₽ за чел., дегустация вин — 400 ₽ за чел., дегустация сыра — 400 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и четверг в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 75 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диляра — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 44 туристов
Я в профессии с 2013 года. В моей команде около 200 человек — это гиды, работающие по городу Казань и Республике Татарстан. Все они с высшим образованием, любят свой родной край и с большим желанием расскажут о нём. У всех есть аккредитация по объектам ЮНЕСКО и стаж работы от 5 лет и более.Задать вопрос
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