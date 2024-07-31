Наш край богат своим разнообразием, и татарские виноградные плантации — это не миф, а реальность. На экскурсии вы узнаете историю их основания, сможете продегустировать вино и даже местный сыр. По пути мы посетим одну из самых высоких гор края и музей Горького в Красновидово. А ещё полюбуемся Татарским морем.

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Описание экскурсии

Музей Горького в Красновидово

«Ох, какой красный вид!» — воскликнула Екатерина Великая, увидев эти края. Вы тоже полюбуетесь местными пейзажами, пройдёте пешковскими тропами и посетите дом, в котором жил знаменитый писатель. Узнаете о красновидовском периоде в его творчестве.

Гора Лобач

Это одна из самых высоких гор Татарстана. Отсюда открывается вид на место слияния Волги и Камы. Гид расскажет о пещерах, где когда-то добывали гипс и известняк.

Набережная Камского устья

Вы окажетесь у самого широкого места Камы, где не видно берегов. Именно его называют Татарским морем.

Виноградные плантации

Вы узнаете, с какого времени здесь начали выращивать виноград. Со второй половины августа сможете продегустировать такие сорта вин, как Цитронный магарача, Саперави, Ливадийский чёрный, Рубин. Также попробуете местный сыр.

Организационные детали