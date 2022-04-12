Впервые в Раифе: аудиоэкскурсия по храмовому комплексу

Впервые в Раифе

Индивидуальная
Впервые в Раифе: аудиоэкскурсия по храмовому комплексу
Впервые в Раифе: аудиоэкскурсия по храмовому комплексу
Впервые в Раифе: аудиоэкскурсия по храмовому комплексу
Впервые в Раифе: аудиоэкскурсия по храмовому комплексу
Впервые в Раифе: аудиоэкскурсия по храмовому комплексу
Впервые в Раифе: аудиоэкскурсия по храмовому комплексу
Впервые в Раифе: аудиоэкскурсия по храмовому комплексу
Впервые в Раифе: аудиоэкскурсия по храмовому комплексу

Что вас ожидает 🤩

  • Раифский Богородицкий мужской монастырь
  • Софийская Церковь
  • Собор Грузинской Иконы Божией Матери
Раифский Богородицкий мужской монастырь — место с интересной и драматичной историей.
На прогулке по территории монастыря вы познакомитесь с историей создания храмового комплекса, разберетесь в архитектуре и событиях, которые переживал монастырь. Вы узнаете, как появилась «Философская тропа», и кто обитает в Раифском озере.
Ваша прогулка начнется у входа на территорию монастыря. Вы увидите Троицкий собор, самую миниатюрную церковь в России и Европе — Софийскую, и Раифский источник. Для полного погружения в атмосферу рассказ о храмах и святынях будет сопровождаться вокальным квартетом «Притча» Раифского Богородицкого мужского монастыря. В конце маршрута расположены монастырская трапеза и лодочная станция, где вы сможете перекусить и полюбоваться на храмовый комплекс с воды.
Все средства за аудиоэкскурсию перечисляются в фонд монастыря.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Раифский Монастырь, 5
Завершение: Раифский Богородицкий мужской монастырь
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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