Раифский Богородицкий мужской монастырь — место с интересной и драматичной историей.

На прогулке по территории монастыря вы познакомитесь с историей создания храмового комплекса, разберетесь в архитектуре и событиях, которые переживал монастырь. Вы узнаете, как появилась «Философская тропа», и кто обитает в Раифском озере.

Ваша прогулка начнется у входа на территорию монастыря. Вы увидите Троицкий собор, самую миниатюрную церковь в России и Европе — Софийскую, и Раифский источник. Для полного погружения в атмосферу рассказ о храмах и святынях будет сопровождаться вокальным квартетом «Притча» Раифского Богородицкого мужского монастыря. В конце маршрута расположены монастырская трапеза и лодочная станция, где вы сможете перекусить и полюбоваться на храмовый комплекс с воды.

Все средства за аудиоэкскурсию перечисляются в фонд монастыря.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).