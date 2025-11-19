Пройти от кремля до улицы Баумана и поймать праздничное настроение
Зима в Казани — это волшебное время года! Мы полюбуемся подсветкой исторического центра, увидим символы города, поговорим о его прошлом и зарождении христианства на этой земле. Заглянем на Кремлёвскую набережную, где все катаются на коньках под праздничную музыку. Вы узнаете, как встречали и встречают Новый год в древней Казани.
Описание экскурсии
Казанский кремль
Вы увидите визитную карточку Казани — семиярусную падающую башню Сююмбике — и я расскажу, стала ли царица лебедем. Побываете в мечети Кул-Шариф, где проходят все главные мусульманские праздники города. А во дворе Присутственных мест попадёте на ярмарку с едой и сувенирами.
Кремлёвская набережная
Вдоль набережной протянулся один из самых длинных катков в Европе, а тысячи гирлянд создают ощущение звёздного неба над головой. Из динамиков играет праздничная музыка, можно полюбоваться заснеженной рекой Казанкой и огнями города.
Улица Кремлёвская
Одна из центральных улиц исторического центра Казани, здесь расположились здание мэрии (бывшая Городская дума) и Национальный музей Республики Татарстан (бывший Гостиный двор). А в новогодние праздники Кремлёвская становится по-настоящему волшебной: световые гирлянды, инсталляции и нарядные фасады домов.
Улица Баумана
Пешеходную улицу называют казанским Арбатом: здесь можно заглянуть в сувенирные магазины, послушать бродячих артистов и заглянуть в уютные кафе. Отдельный вид удовольствия — пройти под световыми арками и сделать праздничные фотографии на фоне ярких украшений
Во время прогулки вы:
узнаете, где началась Казань
расшифруете росписи на церкви 16 века
окунётесь в историю старинной крепости и разгадаете её тайны
разберётесь, как изменились отношения между двумя народами разных вероисповеданий
посидите в копии кареты Екатерины II и погладите пузико казанскому коту
выясните, как в представлении казанцев выглядит конь в пальто
увидите аптеку, которая непрерывно работает более 150 лет
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в Казанский кремль — 150 ₽ с чел. (общий), 130 ₽ (льготный)
Женщинам желательно взять с собой платочки или иные головные уборы для входа в храмы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Диляра — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 2952 туристов
Меня зовут Диляра, я родилась в Казани, в татарской семье. Люблю свой город за его многогранность, контрастность и динамичное развитие. Казань растёт и меняется на наших глазах, и я с читать дальше
удовольствием рассказываю об этих преобразованиях.
Мне очень нравится общение с новыми людьми. Экскурсии — для меня не лекции, а увлекательный отдых, где история становится живой и интересной. Я стала гидом в 2018 году и тогда же получила аккредитацию по Казанскому кремлю и городу, а в 2023 году получила республиканскую аккредитацию. Регулярно посещаю лекции, посвящённые нашему городу.
Моя специализация — это развитие центра Казани, особенно Старо-татарской слободы, улицы Баумана и, конечно, кремля. Там я могу подробно рассказать об истории каждого здания. До встречи на экскурсиях!