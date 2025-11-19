Зима в Казани — это волшебное время года! Мы полюбуемся подсветкой исторического центра, увидим символы города, поговорим о его прошлом и зарождении христианства на этой земле. Заглянем на Кремлёвскую набережную, где все катаются на коньках под праздничную музыку. Вы узнаете, как встречали и встречают Новый год в древней Казани.

Описание экскурсии

Казанский кремль

Вы увидите визитную карточку Казани — семиярусную падающую башню Сююмбике — и я расскажу, стала ли царица лебедем. Побываете в мечети Кул-Шариф, где проходят все главные мусульманские праздники города. А во дворе Присутственных мест попадёте на ярмарку с едой и сувенирами.

Кремлёвская набережная

Вдоль набережной протянулся один из самых длинных катков в Европе, а тысячи гирлянд создают ощущение звёздного неба над головой. Из динамиков играет праздничная музыка, можно полюбоваться заснеженной рекой Казанкой и огнями города.

Улица Кремлёвская

Одна из центральных улиц исторического центра Казани, здесь расположились здание мэрии (бывшая Городская дума) и Национальный музей Республики Татарстан (бывший Гостиный двор). А в новогодние праздники Кремлёвская становится по-настоящему волшебной: световые гирлянды, инсталляции и нарядные фасады домов.

Улица Баумана

Пешеходную улицу называют казанским Арбатом: здесь можно заглянуть в сувенирные магазины, послушать бродячих артистов и заглянуть в уютные кафе. Отдельный вид удовольствия — пройти под световыми арками и сделать праздничные фотографии на фоне ярких украшений

Во время прогулки вы:

узнаете, где началась Казань

расшифруете росписи на церкви 16 века

окунётесь в историю старинной крепости и разгадаете её тайны

разберётесь, как изменились отношения между двумя народами разных вероисповеданий

посидите в копии кареты Екатерины II и погладите пузико казанскому коту

выясните, как в представлении казанцев выглядит конь в пальто

увидите аптеку, которая непрерывно работает более 150 лет

Организационные детали