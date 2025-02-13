1 день

Экскурсия "Белокаменная крепость". Экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох"

Самостоятельное прибытие в гостиницу. Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за доп. плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. в разделе Важно знать).

11:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

12:45 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».

Посещение выставочно — зрелищного комплекса «Городская Панорама».

Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития. Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.

Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада.

Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.

14:00 Свободное время в центре города.

15:00-19:00 Дополнительная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Раифская обитель расположена в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке.

Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

Стоимость экскурсии: 2100 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

20:15-21:45 Дополнительно: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2600 рублей взрослый, 2400 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет – 1000 рублей. Программа состоится при наборе минимум 15 человек.