Мои заказы

Горнолыжный выходной на курорте «Нечкино» с выездом из Казани

Покорить склоны и снежные трассы, повеселиться на вечеринке и насладиться горными пейзажами
На 2 дня забываем обо всём и едем катать на лыжах и сноуборде на курорт «Нечкино». Здесь найдутся трассы любого уровня сложности, а новички смогут взять занятия с инструктором.

Заселимся в
читать дальше

гостиницу всего в 100 метрах от подъёмников — не будем терять ни минуты и сразу после завтрака отправимся на склоны.

Вечером вас будет ждать зажигательная вечеринка в баре, ароматный глинтвейн и уютная дружеская атмосфера. Трансфер на комфортабельном автобусе из Казани и обратно уже включён в стоимость. А ещё с нами поедет фотограф, чтобы ловить для яркие кадры и эффектные ракурсы.

Горнолыжный выходной на курорте «Нечкино» с выездом из Казани
Горнолыжный выходной на курорте «Нечкино» с выездом из Казани
Горнолыжный выходной на курорте «Нечкино» с выездом из Казани

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:
- Инвентарь для катания, можно арендовать на месте на ГЛЦ или в Казани у наших партнеров. Лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки
- Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя!
- Термобельё/Свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон)
- Шапка, перчатки, маска (балаклава)
- Носки с запасом
- Зимняя обувь
- Средства личной гигиены: банные принадлежности
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка.
- Термос, перекус в виде батончика
- Рюкзак/сумка

Программа тура по дням

1 день

Горнолыжный курорт «Нечкино» и вечеринка в баре

В 3:45 соберёмся в Казани и отправимся в путь на автобусе. По пути остановимся в кафе на завтрак, а в 10:00 прибудем в Нечкино и заселимся в гостиницу. Весь день проведём на склонах. Общая протяжённость трасс горнолыжного курорта — 8 км. Максимальная длина — 1200 м, а перепад высот — до 115 м. Найдутся маршруты для новичков и профессиональных катальщиков, при желании вы сможете нанять инструктора.

В 19:30 поужинаем, а затем пойдём в бар «Шайба» — нас ждут вечеринка, танцы и веселье. При желании можно продолжить кататься и дальше, хоть до самой ночи.

Горнолыжный курорт «Нечкино» и вечеринка в бареГорнолыжный курорт «Нечкино» и вечеринка в бареГорнолыжный курорт «Нечкино» и вечеринка в баре
2 день

Катание на склонах и возвращение в Казань

Позавтракаем — и на склоны. С 10:00 до 16:30 будем покорять горнолыжные трассы. Затем соберёмся у автобуса и в 17:00 поедем обратно в Казань, а по пути поужинаем в придорожном кафе. Прибудем в город в 0:00.

Катание на склонах и возвращение в КазаньКатание на склонах и возвращение в КазаньКатание на склонах и возвращение в Казань

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 ужина, горячий глинтвейн
  • Трансфер на комфортабельном автобусе, заброска к ГЛЦ каждый день
  • Сопровождение гидом-инструктором
  • Фотограф
  • Страховка на ГЛЦ (при покупке ски-пасса) и страховка в автобусе
  • Предоставление арендного инвентаря по специальной цене при необходимости
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Ски-пасс
  • Прокат снаряжения и инструктор
  • Стоимость тура 8-9 января - 13 500 ₽
  • Стоимость тура 28 февраля - 1 марта - 11 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, 3:30
Завершение: Казань, 0:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
читать дальше

и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Тур входит в следующие категории Казани

Похожие туры из Казани

Покатушки на курорте «Губаха» и яркие фото на память. Выезд из Казани, Н. Челнов, Ижевска, Перми
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Покатушки на курорте «Губаха» и яркие фото на память. Выезд из Казани, Н. Челнов, Ижевска, Перми
Пронестись по склонам Северного Урала, погреться глинтвейном и в бане и получить кадры от фотографа
Начало: В 18:30 сбор и отправление из Казани, от ТЦ «Мега»...
5 дек в 18:30
19 дек в 18:30
14 900 ₽ за человека
Добро пожаловать в Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
Начало: Татарстан, Казань
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от 21 170 ₽ за человека
Волшебство Рождества в Казани
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества в Казани
Начало: Татарстан, Казань
5 янв в 10:00
от 23 340 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Казани
Все туры из Казани