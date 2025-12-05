Горнолыжный выходной на курорте «Нечкино» с выездом из Казани
Покорить склоны и снежные трассы, повеселиться на вечеринке и насладиться горными пейзажами
На 2 дня забываем обо всём и едем катать на лыжах и сноуборде на курорт «Нечкино». Здесь найдутся трассы любого уровня сложности, а новички смогут взять занятия с инструктором.
Заселимся в читать дальше
гостиницу всего в 100 метрах от подъёмников — не будем терять ни минуты и сразу после завтрака отправимся на склоны.
Вечером вас будет ждать зажигательная вечеринка в баре, ароматный глинтвейн и уютная дружеская атмосфера. Трансфер на комфортабельном автобусе из Казани и обратно уже включён в стоимость. А ещё с нами поедет фотограф, чтобы ловить для яркие кадры и эффектные ракурсы.
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей: - Инвентарь для катания, можно арендовать на месте на ГЛЦ или в Казани у наших партнеров. Лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки - Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя! - Термобельё/Свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон) - Шапка, перчатки, маска (балаклава) - Носки с запасом - Зимняя обувь - Средства личной гигиены: банные принадлежности - Документы и деньги - Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней) - Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка. - Термос, перекус в виде батончика - Рюкзак/сумка
Программа тура по дням
1 день
Горнолыжный курорт «Нечкино» и вечеринка в баре
В 3:45 соберёмся в Казани и отправимся в путь на автобусе. По пути остановимся в кафе на завтрак, а в 10:00 прибудем в Нечкино и заселимся в гостиницу. Весь день проведём на склонах. Общая протяжённость трасс горнолыжного курорта — 8 км. Максимальная длина — 1200 м, а перепад высот — до 115 м. Найдутся маршруты для новичков и профессиональных катальщиков, при желании вы сможете нанять инструктора.
В 19:30 поужинаем, а затем пойдём в бар «Шайба» — нас ждут вечеринка, танцы и веселье. При желании можно продолжить кататься и дальше, хоть до самой ночи.
2 день
Катание на склонах и возвращение в Казань
Позавтракаем — и на склоны. С 10:00 до 16:30 будем покорять горнолыжные трассы. Затем соберёмся у автобуса и в 17:00 поедем обратно в Казань, а по пути поужинаем в придорожном кафе. Прибудем в город в 0:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака и 2 ужина, горячий глинтвейн
Трансфер на комфортабельном автобусе, заброска к ГЛЦ каждый день
Сопровождение гидом-инструктором
Фотограф
Страховка на ГЛЦ (при покупке ски-пасса) и страховка в автобусе
Предоставление арендного инвентаря по специальной цене при необходимости
Что не входит в цену
Питание вне программы
Ски-пасс
Прокат снаряжения и инструктор
Стоимость тура 8-9 января - 13 500 ₽
Стоимость тура 28 февраля - 1 марта - 11 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, 3:30
Завершение: Казань, 0:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».