В 3:45 соберёмся в Казани и отправимся в путь на автобусе. По пути остановимся в кафе на завтрак, а в 10:00 прибудем в Нечкино и заселимся в гостиницу. Весь день проведём на склонах. Общая протяжённость трасс горнолыжного курорта — 8 км. Максимальная длина — 1200 м, а перепад высот — до 115 м. Найдутся маршруты для новичков и профессиональных катальщиков, при желании вы сможете нанять инструктора.

В 19:30 поужинаем, а затем пойдём в бар «Шайба» — нас ждут вечеринка, танцы и веселье. При желании можно продолжить кататься и дальше, хоть до самой ночи.