Туры в городах Кемеровской области
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Экскурсионные туры на несколько дней
от
31000
₽
за чел.
Тур для любителей заповедных путешествий. Таежная магия загадочной труднодоступной Горной Шории: здесь рек больше, чем дорог, а дикая таинственная тай...
от
46800
₽
за чел.
Свежий, современный тур для фанатов Шерегеша и всех, кому близок активный экологичный отдых в сочетании с комфортным проживанием в горном отеле. Попро...
100000
₽
за чел.
В этом туре мы увидим зимние пейзажи Горной Шории, покорим трассы горы Кокуя и полюбуемся Телецким озером. 200 км — именно столько мы проедем по трасс...
75500
₽
за чел.
Перезагрузиться, оторваться от рутины и встретить самый главный праздник в тёплой компании — наша основная миссия и цель этого тура! Мы не только раск...
5
3 отзыва
от
17900
₽
за чел.
Трехдневное путешествие в зимнюю сказку Горного Алтая! Горные уютные отели с видом на горы и Катунь, с рестораном, спа-салонами, баней, фотозонами. Вы...
4
1 отзыв
34500
₽
за чел.
Насыщенный и познавательный тур прекрасно сочетает в себе историю металлургии, культуру и этнику этого богатого края Сибири. Вы познакомитесь с интере...
5
3 отзыва
35900
₽
за чел.
На этом маршруте Вы отправитесь в путешествие по Чуйскому тракту, подниметесь в горный центр на высоту 2200 м и проведете там среди вечных ледников не...
5
3 отзыва
54900
₽
за чел.
Сочный тур, в котором Вы сделаете круг по Золотому кольцу Алтая. Проедете по красивейшему Чуйскому тракту, через перевал Кату-Ярык в Долину Чулышмана,...
5
3 отзыва
от
40500
₽
за чел.
Недельный тур в Горный Алтай! В туре лучшая подборка экскурсионных мест – самая красивая трасса мира (ТОП 5) – Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чик...
Последние отзывы о турах по Кемеровской области
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ААнастасия16 октября 2023Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с 5-летним ребенком, никаких проблем не возникло. Понравилось, что поехали осенью: туристов совсем немного, на некоторых локациях были одни, уже в сентябре застали смену сезонов. За 7 дней погода менялась от +17 до -5, что позволило нам увидеть многогранность этого удивительного края!
- ЕЕлена3 октября 2023Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥 Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
- ЕЕлена3 октября 2023Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
- ММаврина30 сентября 2023Шерегеш на Новый годВсё Супер!!!
- ААлина28 сентября 2023Шерегеш на Новый годЕсли под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
- ННаталия28 сентября 2023Шерегеш на Новый годПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.
- ВВладислав19 августа 2023Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
- ВВладислав19 августа 2023Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на ШерегешВсе идеально.
- ААнтон2 августа 2023Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на ШерегешХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
- ААлександра31 июля 2023Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на ШерегешСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а главное ни о чем не переживать и просто наслаждаться отдыхом🤩🔥🔥🔥🔥
- ТТатьяна15 июля 2023Всё прекрасно, жаль только были мелкие расхождения с программой. Звезду за это снимать не стала. А в целом всё здорово)))
- ННиколай6 июля 2023Впечатлений масса, красота неописуемая
- ООльга15 марта 2023С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление. Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне. Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб. В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!
- ННаталья Плеханова15 августа 2022Чарующий Дагестан. Автопутешествие из ПермиБлагодарю Большую страну за предложение по такому уникальному маршруту