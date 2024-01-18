И Ирина Большое путешествие по Западной Сибири Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Большое путешествие по Западной Сибири быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Большое путешествие по Западной Сибири Все четко, и по времени.

С Старцева Кругосветка по Алтаю Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.

А Анастасия Кругосветка по Алтаю Только положительные эмоции от поездки!

А Анастасия Алтайский микс Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с 5-летним ребенком, никаких проблем не возникло. Понравилось, что поехали осенью: туристов совсем немного, на некоторых локациях были одни, уже в сентябре застали смену сезонов. За 7 дней погода менялась от +17 до -5, что позволило нам увидеть многогранность этого удивительного края!

Е Елена Долина Актру и Чуйский тракт Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥 Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.

Е Елена Долина Актру и Чуйский тракт Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.

Е Елена Алтайские каникулы Тур организован на 10/10.

М Маврина Шерегеш на Новый год Всё Супер!!!

А Алина Шерегеш на Новый год Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!

Н Наталия Шерегеш на Новый год Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.

В Владислав Кругосветка по Алтаю Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.

В Владислав Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш Все идеально.

А Антон Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏

А Александра Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш Спасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а главное ни о чем не переживать и просто наслаждаться отдыхом🤩🔥🔥🔥🔥

Т Татьяна Алтайский микс Всё прекрасно, жаль только были мелкие расхождения с программой. Звезду за это снимать не стала. А в целом всё здорово)))

Н Николай Алтайский микс Впечатлений масса, красота неописуемая

О Ольга Кузбасс в сердце С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление. Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне. Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб. В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!