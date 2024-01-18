Авторские туры по Кемеровской области

Туры в городах Кемеровской области

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Кемеровской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
НАЙТИ
Кемерово
Новокузнецк
Шерегеш

Экскурсионные туры на несколько дней

Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
от
31000
за чел.
Тур для любителей заповедных путешествий. Таежная магия загадочной труднодоступной Горной Шории: здесь рек больше, чем дорог, а дикая таинственная тай...
Новокузнецк
Вселенная Шерегеш
Вселенная Шерегеш
от
46800
за чел.
Свежий, современный тур для фанатов Шерегеша и всех, кому близок активный экологичный отдых в сочетании с комфортным проживанием в горном отеле. Попро...
Новокузнецк
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
100000
за чел.
В этом туре мы увидим зимние пейзажи Горной Шории, покорим трассы горы Кокуя и полюбуемся Телецким озером. 200 км — именно столько мы проедем по трасс...
Шерегеш
Новый год в Шерегеше
Новый год в Шерегеше
75500
за чел.
Перезагрузиться, оторваться от рутины и встретить самый главный праздник в тёплой компании — наша основная миссия и цель этого тура! Мы не только раск...
Шерегеш
Алтайские каникулы
Алтайские каникулы
5
3 отзыва
от
17900
за чел.
Трехдневное путешествие в зимнюю сказку Горного Алтая! Горные уютные отели с видом на горы и Катунь, с рестораном, спа-салонами, баней, фотозонами. Вы...
Кемерово
Кузбасс в сердце
Кузбасс в сердце
4
1 отзыв
34500
за чел.
Насыщенный и познавательный тур прекрасно сочетает в себе историю металлургии, культуру и этнику этого богатого края Сибири. Вы познакомитесь с интере...
Кемерово
Долина Актру и Чуйский тракт
Долина Актру и Чуйский тракт
5
3 отзыва
35900
за чел.
На этом маршруте Вы отправитесь в путешествие по Чуйскому тракту, подниметесь в горный центр на высоту 2200 м и проведете там среди вечных ледников не...
Кемерово
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
5
3 отзыва
54900
за чел.
Сочный тур, в котором Вы сделаете круг по Золотому кольцу Алтая. Проедете по красивейшему Чуйскому тракту, через перевал Кату-Ярык в Долину Чулышмана,...
Кемерово
Алтайский микс
Алтайский микс
5
3 отзыва
от
40500
за чел.
Недельный тур в Горный Алтай! В туре лучшая подборка экскурсионных мест – самая красивая трасса мира (ТОП 5) – Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чик...
Кемерово

Последние отзывы о турах по Кемеровской области

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Большое путешествие по Западной Сибири
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Большое путешествие по Западной Сибири
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
  • А
    Антон
    16 января 2024
    Большое путешествие по Западной Сибири
    Все четко, и по времени.
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Кругосветка по Алтаю
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Кругосветка по Алтаю
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Алтайский микс
    Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с 5-летним ребенком, никаких проблем не возникло. Понравилось, что поехали осенью: туристов совсем немного, на некоторых локациях были одни, уже в сентябре застали смену сезонов. За 7 дней погода менялась от +17 до -5, что позволило нам увидеть многогранность этого удивительного края!
    Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Долина Актру и Чуйский тракт
    Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥 Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
    Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Долина Актру и Чуйский тракт
    Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
    Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Алтайские каникулы
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10
  • М
    Маврина
    30 сентября 2023
    Шерегеш на Новый год
    Всё Супер!!!
    Всё Супер!!!
  • А
    Алина
    28 сентября 2023
    Шерегеш на Новый год
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
  • Н
    Наталия
    28 сентября 2023
    Шерегеш на Новый год
    Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.
    Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура
  • В
    Владислав
    19 августа 2023
    Кругосветка по Алтаю
    Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
    Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты
  • В
    Владислав
    19 августа 2023
    Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
    Все идеально.
    Все идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеальноВсе идеально
  • А
    Антон
    2 августа 2023
    Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
    Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался. Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻 Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
    Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивалсяХочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался
  • А
    Александра
    31 июля 2023
    Новый год в Маленькой Швейцарии. Тур на Шерегеш
    Спасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а главное ни о чем не переживать и просто наслаждаться отдыхом🤩🔥🔥🔥🔥
    Спасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, аСпасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2023
    Алтайский микс
    Всё прекрасно, жаль только были мелкие расхождения с программой. Звезду за это снимать не стала. А в целом всё здорово)))
  • Н
    Николай
    6 июля 2023
    Алтайский микс
    Впечатлений масса, красота неописуемая
  • О
    Ольга
    15 марта 2023
    Кузбасс в сердце
    С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление. Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне. Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб. В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!
  • Н
    Наталья Плеханова
    15 августа 2022
    Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
    Благодарю Большую страну за предложение по такому уникальному маршруту
All Airlines
ХорошоТам