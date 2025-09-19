Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Кировска

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Кировске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Скрытые места Хибиногорска
На машине
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
«Вас ждёт разный Кировск: смотровые площадки с видом на горы, озёра, незамерзающие реки, развалины монументальных сооружений, места религиозного и культурного значения»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
Проведите день в Кировске и Хибинах, открывая для себя местные красоты и исторические места. Узнайте о природе и культуре региона, насладитесь видами
Начало: От места прибывания
«Хибиногорский монастырь — самую северную в мире православную женскую обитель»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 9400 ₽ за человека
Из Кировска - в Териберку
На машине
12 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Из Кировска - в Териберку
Отправиться на Крайний Север к холодному океану в своей тёплой компании
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    19 сентября 2025
    Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
    Дата посещения: 18 сентября 2025
    Спасибо за интересную и увлекательную экскурсию, сопровождающуюся легендами и новыми знаниями, которые расширили наш кругозор. Прогулка выдалась познавательной, интересной и
    читать дальше

    веселой, Вы показали, как много прекрасного нас окружает, а мы, порой, этого не замечаем. С Вашими рассказами мир вокруг кажется необычным и чудесным, а кофе на газовой горелке, да еще и в таком живописном месте - отдельный вид наслаждения! Мы получили бурю эмоций, воспоминаний в копилку и просто насладились чистым горным воздухом, а также отдохнули от городской суеты.

  • В
    Владимир
    4 января 2026
    Скрытые места Хибиногорска
    Отличная экскурсия! Глеб — замечательный специалист с прекрасной речью и подачей материала. Даже дети были очень заинтересованы!
    Спасибо большое!
  • М
    Мария
    3 декабря 2025
    Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
    Спасибо большое за экскурсию! Всё было интересно и познавательно, так что влюбляешься в Север. Виды долины и гор очень красивые, день был солнечный и Хибины показали себя во всей красе!
  • А
    Абрамова
    16 ноября 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Невероятно интересные рассказы
  • И
    Игорь
    29 мая 2025
    Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
    Спасибо Глебу за знакомство с Кировском и прекрасную прогулку на снегоступах в умопомрачительных Хибинах! 👍 Повезло с погодой, узнали много нового, получили большое удовольствие 👍 Всем рекомендуем!
  • А
    Александра
    28 мая 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все заявленные в описании экскурсии
    читать дальше

    локации, услышали легенды саами. Особенно понравилась локация заброшенного вокзала, где не смотря на май, местами лежал снег, чуть ли не по колено. Благодарим Глеба за познавательную экскурсию! Жаль, что нам несколько не повезло с погодой.

  • Е
    Елена
    10 мая 2025
    Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
    Если в Хибины - то только с Глебом! Профессиональный и при этом очень понятный рассказ про Хибины, их геологию, природный
    читать дальше

    мир. Увидеть и понять, чем карликовые березы отличаются от полярных, а мхи - от лишайников. Как саамы видят и объясняют свой мир, и как мы можем их понять. Как сварить кофе в походных условиях и пользоваться снегоступами, и еще много чего такого, чего не расскажут и не покажут гиды "из массовки". Мы получили фантастический опыт! Спасибо Глебу!!!!

  • О
    Ольга
    3 апреля 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Экскурсия интересная, Глеб приятный эрудированный рассказчик.
  • А
    Анна
    4 марта 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Было познавательно и увлекательно)
  • K
    Katrin
    10 февраля 2025
    Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
    Очень понравилась экскурсия, увлекательно и большое количество впечатлений!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Скрытые места Хибиногорска;
  2. Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах;
  3. Из Кировска - в Териберку.
Какие места ещё посмотреть в Кировске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Таинственный Лес;
  3. Снежная деревня.
Сколько стоит экскурсия по Кировску в январе 2026
Сейчас в Кировске в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кировске на 2026 год по теме «Святые места», 13 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март