Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
«Вас ждёт разный Кировск: смотровые площадки с видом на горы, озёра, незамерзающие реки, развалины монументальных сооружений, места религиозного и культурного значения»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
Проведите день в Кировске и Хибинах, открывая для себя местные красоты и исторические места. Узнайте о природе и культуре региона, насладитесь видами
Начало: От места прибывания
«Хибиногорский монастырь — самую северную в мире православную женскую обитель»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 9400 ₽ за человека
Водная прогулка
Из Кировска - в Териберку
Отправиться на Крайний Север к холодному океану в своей тёплой компании
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 сентября 2025Ваш идеальный день в Кировске и ХибинахДата посещения: 18 сентября 2025Спасибо за интересную и увлекательную экскурсию, сопровождающуюся легендами и новыми знаниями, которые расширили наш кругозор. Прогулка выдалась познавательной, интересной и
- ВВладимир4 января 2026Отличная экскурсия! Глеб — замечательный специалист с прекрасной речью и подачей материала. Даже дети были очень заинтересованы!
Спасибо большое!
- ММария3 декабря 2025Спасибо большое за экскурсию! Всё было интересно и познавательно, так что влюбляешься в Север. Виды долины и гор очень красивые, день был солнечный и Хибины показали себя во всей красе!
- ААбрамова16 ноября 2025Невероятно интересные рассказы
- ИИгорь29 мая 2025Спасибо Глебу за знакомство с Кировском и прекрасную прогулку на снегоступах в умопомрачительных Хибинах! 👍 Повезло с погодой, узнали много нового, получили большое удовольствие 👍 Всем рекомендуем!
- ААлександра28 мая 2025Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все заявленные в описании экскурсии
- ЕЕлена10 мая 2025Если в Хибины - то только с Глебом! Профессиональный и при этом очень понятный рассказ про Хибины, их геологию, природный
- ООльга3 апреля 2025Экскурсия интересная, Глеб приятный эрудированный рассказчик.
- ААнна4 марта 2025Было познавательно и увлекательно)
- KKatrin10 февраля 2025Очень понравилась экскурсия, увлекательно и большое количество впечатлений!!!
