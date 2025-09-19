читать дальше

веселой, Вы показали, как много прекрасного нас окружает, а мы, порой, этого не замечаем. С Вашими рассказами мир вокруг кажется необычным и чудесным, а кофе на газовой горелке, да еще и в таком живописном месте - отдельный вид наслаждения! Мы получили бурю эмоций, воспоминаний в копилку и просто насладились чистым горным воздухом, а также отдохнули от городской суеты.