Экскурсия не плохая,если есть время и желание посмотреть пещеру,красиво подсвеченный лес,погулять,посетить музей «камней». В программе был предусмотрен подъем на гору,посмотреть на Хибины и Кировск,но был туман и подъем не состоялся,красива,познавательно,но переезд длительный. Мы были к этому готовы,но надо иметь ввиду. Гид Александр много рассказал о Кольском полуострове,был внимателен. Экскурсию рекомендую.