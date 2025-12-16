Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег? Видели светящиеся минералы? А летающие камни? А грибы, растущие выше деревьев? Если вам интересно не просто наслаждаться природой вокруг, но и понимать её специфику, погружаться в историю освоения, геологию, минералогию — то нам по пути! Я как учёный-эколог проведу вас по красивым местам и в интерактивном формате познакомлю с ними.
Описание экскурсии
Не просто треккинг
Во время похода я по-настоящему познакомлю вас с Хибинами: их топонимами, историей освоения, геологией, минералогией, флорой и экологией. Экскурсия проходит в интерактивном формате: включает в себя игры, задания, обсуждения любых интересующих вопросов.
Наш маршрут
- Стартуем за санаторием «Тирвас» на грунтовой дороге — от него рукой подать до Хибин
- Перейдём вброд реку Вудъяврйок — вода будет по колено, поэтому справится каждый!
- Полюбуемся живописным водопадом, горами, цирками, осыпями и озером
- Отыщем паровую машину, произведённую в Чикаго
- Самые подготовленные заглянут в молибденовые штольни, в недрах которых спрятан минерал содалит, светящийся в УФ-спектре
Длительность маршрута — 8-10 км с набором высоты 400 м. Путь проходит по хорошей грунтовой дороге, но до штолен желающим придётся подняться по камням.
Кому подойдёт эта экскурсия
Людям с начальной физической подготовкой, сложных участков не будет. Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет, младше — по согласованию с гидом.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии зависит от вашего темпа. В среднем это 4–5 часов, максимум — 6. Зимой — 3.
- Часть маршрута проходит по особо охраняемой территории ботанического сада, требуется оформление пропуска. Данный вопрос я беру на себя. Для этого мне нужны лишь ФИО всех участников.
в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3334 ₽
|Дети до 18 лет
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
База отдыха «Жемчужина Хибин»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб — ваш гид в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 469 туристов
Я провожу походы и экскурсии по Хибинам и окрестностям. По основному роду деятельности я учёный-эколог, также являюсь популяризатором науки, общественным инспектором по охране природы Роспотребнадзора, популяризирую бег и туризм. Прошёл переподготовку на проведение экологических экскурсий на природной территории. Окончил курсы оказания первой помощи Красного креста. Буду рад познакомить вас с нашими удивительными краями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Все прекрасно и красиво, но мне было мало))) но это было продиктовано временем года, а так рекомендую))) напарнику гида отдельный лайк)))
Вам был полезен этот отзыв?
Все прошло как и было запланировано, однако часть нашей группы быстро ретировались из-за сильного мороза. Детей отправили домой) А в целом было увлекательно, запомнится нам на долго это путешествие)
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Очень понравилась экскурсия: она и в целом придумана классно, и в деталях хорошо продумана. Смотреть на окружающую красоту намного интереснее, когда понимаешь, что именно видишь: например, карликовую березу я бы
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо большое за такой замечательный поход! Глеб - настоящий профессионал. Просто кладезь знаний про местность, минералы, растения и всё, что связано с Хибинами. Очень здорово составлена программа. Мы были увлечены всю дорогу! А ещё Глеб сделал чудесные фотографии!
Маршрут подходит для новичков. Нам всё очень понравилось! Рекомендуем однозначно!
Маршрут подходит для новичков. Нам всё очень понравилось! Рекомендуем однозначно!
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Первое моё знакомство с Хибинами прошло с Глебом, который спокойно и интересно рассказывал про эти места, постепенно погружая в этот замечательный мир гор. Было время на остановки и созерцание всей
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу.
Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик.
Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик.
Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кировска
Похожие экскурсии на «Такие загадочные и живописные Хибины»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Откройте для себя сердце Хибин на внедорожниках, наслаждаясь живописными видами и легендами. Прогулки, водопады и пикник у подножия гор ждут вас
Начало: По договоренности в г. Кировск
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
29 июн в 12:30
30 июн в 12:00
от 9400 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Хибины. Знакомство
Ваши первые шаги в мир северных гор
Начало: На Олимпийской улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
6400 ₽ за человека
3334 ₽ за человека