Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег? Видели светящиеся минералы? А летающие камни? А грибы, растущие выше деревьев? Если вам интересно не просто наслаждаться природой вокруг, но и понимать её специфику, погружаться в историю освоения, геологию, минералогию — то нам по пути! Я как учёный-эколог проведу вас по красивым местам и в интерактивном формате познакомлю с ними.

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Описание экскурсии

Не просто треккинг

Во время похода я по-настоящему познакомлю вас с Хибинами: их топонимами, историей освоения, геологией, минералогией, флорой и экологией. Экскурсия проходит в интерактивном формате: включает в себя игры, задания, обсуждения любых интересующих вопросов.

Наш маршрут

Стартуем за санаторием «Тирвас» на грунтовой дороге — от него рукой подать до Хибин

на грунтовой дороге — от него рукой подать до Хибин Перейдём вброд реку Вудъяврйок — вода будет по колено, поэтому справится каждый!

— вода будет по колено, поэтому справится каждый! Полюбуемся живописным водопадом , горами, цирками, осыпями и озером

, горами, цирками, осыпями и озером Отыщем паровую машину , произведённую в Чикаго

, произведённую в Чикаго Самые подготовленные заглянут в молибденовые штольни, в недрах которых спрятан минерал содалит, светящийся в УФ-спектре

Длительность маршрута — 8-10 км с набором высоты 400 м. Путь проходит по хорошей грунтовой дороге, но до штолен желающим придётся подняться по камням.

Кому подойдёт эта экскурсия

Людям с начальной физической подготовкой, сложных участков не будет. Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет, младше — по согласованию с гидом.

Организационные детали