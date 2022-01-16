Зимняя рыбалка на озере Имандра

Почувствовать азарт рыбной ловли в Заполярье на крупнейшем водоеме Мурманской области

Индивидуально
до 4 чел.
Заповедный Север — идеальное место, чтобы приобщиться к древнему промыслу: дикие уголки края пока не испытали критического антропогенного влияния, оттого здесь так ощущается первозданная связь с природой.

С местным знатоком вы отправитесь на живописное озеро «охотиться» на корюшку, узнаете о богатствах местной ихтиофауны, а после отведаете блюдо, приготовленное по классическому рецепту.
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Озеро из топ-20 крупнейших в России

Зимой световой день у нас короткий, но вы успеете рассмотреть вдохновляющие панорамы Имандры и ее окрестностей: пейзажи северной тайги, изрезанные берега водоема с островками и силуэты Хибинских гор. А еще мы покажем, где здесь начинается знаменитый Лапландский заповедник.

Рыбалка с комфортом

Романтика диких условий — это прекрасно, требования к выносливости — дань суровым законам Севера. Однако же вы на отдыхе, и кое-какие блага цивилизации только помогут сделать его более приятным. Так, чтобы уберечься от ветра и не замерзнуть, мы используем трехслойные обогреваемые палатки, в которых будем рыбачить и уютно беседовать о жизни и быте в Заполярье.

🥘 В завершение приготовим рыбку по традиционному рецепту «питерская весна» — попробовав блюдо, вы оцените все богатство вкуса корюшки.

Организационные детали

  • Дорога от Кировска до озера займет примерно 40 минут, пешком по озеру нужно будет пройти минут 15
  • Несмотря на то, что рыбалка проходит в палатках, одежда и обувь должны соответствовать погодным условиям, отлично подойдут горнолыжные костюмы и сапоги из вспененной резины (эва)
  • Световой день в зимние месяцы короток, поэтому налобный фонарь является обязательным спутником рыбака

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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