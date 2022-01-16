Что вас ожидает

Озеро из топ-20 крупнейших в России

Зимой световой день у нас короткий, но вы успеете рассмотреть вдохновляющие панорамы Имандры и ее окрестностей: пейзажи северной тайги, изрезанные берега водоема с островками и силуэты Хибинских гор. А еще мы покажем, где здесь начинается знаменитый Лапландский заповедник.

Рыбалка с комфортом

Романтика диких условий — это прекрасно, требования к выносливости — дань суровым законам Севера. Однако же вы на отдыхе, и кое-какие блага цивилизации только помогут сделать его более приятным. Так, чтобы уберечься от ветра и не замерзнуть, мы используем трехслойные обогреваемые палатки, в которых будем рыбачить и уютно беседовать о жизни и быте в Заполярье.

🥘 В завершение приготовим рыбку по традиционному рецепту «питерская весна» — попробовав блюдо, вы оцените все богатство вкуса корюшки.

Организационные детали