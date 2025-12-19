Домбай — одно из тех мест, которое лучше увидеть один раз своими глазами, чем сотню раз на фото. Мы отправимся туда на подготовленном внедорожнике.
В списке достопримечательностей — перевал Гум-Баши, старинный Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу, кристально чистое озеро Кара-Кёль. И конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы подняться на канатке в горы!
Описание экскурсии
Выезжаем утром из Кисловодска в сторону гор Карачаево-Черкессии. По пути делаем несколько остановок:
- Гумбаши — живописная дорога через узкое горное ущелье. После резкого, извилистого подъёма мы окажемся на Маринском кругозоре у перевала, откуда с высоты 2070 метров над уровнем моря полюбуемся двуглавым Эльбрусом
- Шоанинский храм — одно из немногих архитектурных свидетельств древнего христианства. Его посещают те, кого очаровывает не только восхитительная природа Большого Кавказа, но и его рукотворные красоты. Место, где возведён указанный храм, овеяно историческими хитросплетениями и жизненными коллизиями. Немудрено, ведь 11 веков прошло с момента его возведения
- Озеро Кара-Кёль — одно из прекраснейших природных объектов в Карачаево-Черкесии и Тебердинском заповеднике. О нем ходят легенды, слагаются сказки, кроме того, таинственный и древний водоём привлекает огромное количество туристов
- Посёлок Домбай — место назначения! В свободное время вы сможете подняться на канатной дороге на высоту 3200 метров, полюбоваться видами и местной достопримечательностью — гостиничным домиком «Тарелка» на горе Мусса-Ачитара
- На обратном пути вас ожидает ещё одна остановка на реке Уллу-Муруджу — стремительной и бурной с чистейшей водой
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт людям с любой физической подготовкой
- Поедем на комфортабельном внедорожнике или минивэне. Если нужно детское кресло, напишите заранее
- Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды
Дополнительные расходы
- питание
- трансфер до храма — 300 ₽ с чел.
- канатная дорога: стандартный билет — 1000 ₽ (2227 м), 2000 ₽ (3008 м), 2700 ₽ (3146 м), детский — от 750 ₽ до 1800 ₽, льготный — от 850 ₽ до 2000 ₽
- в тёплое время года вместо храма можем посетить Гоначхирское ущелье с озером Туманлы-Кёль (по согласованию с группой на месте) — 300 ₽ с чел.
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Кисловодске
С 2015 года наша команда опытных гидов проводит экскурсии по живописным местам. Профессионально влюбим вас в горы!
Входит в следующие категории Кисловодска
