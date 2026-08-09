Домбай — настоящая мекка для любителей зимних видов спорта на Кавказе. Но прекрасен он в любое время года, и здесь каждый может найти занятие по душе. Приглашаю вас в однодневное путешествие.
Озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу, гора Мусса-Ачитара и древний храм — все это будет на вашем пути.
Озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу, гора Мусса-Ачитара и древний храм — все это будет на вашем пути.
Описание экскурсии
Тур по горным сокровищам Домбая: к хороводу кавказских вершин Едем в Домбай! Сердце Кавказа и Карачаево-Черкесии, центр горнолыжного отдыха, а еще — уникальное место для ценителей горных красот и первозданной природы. Нас ждет перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль, «Серебряная река» Уллу-Муруджу, подъем на гору Мусса-Ачитара. Посетим древний христианский храм, полюбуемся вершинами Кавказского хребта, пообедаем в кафе c вкуснейшей кавказской кухней. Присоединяйтесь! В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы не упустите самые впечатляющие виды Карачаево-Черкесии и насладитесь отдыхом в комфортном ритме, вдыхая целебный воздух кавказских гор. Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вам вариант и отправляйтесь за впечатлениями! Описание маршрута: Перевал Гумбаши (Кум-Баши) Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути к Домбаю вам откроются живописные виды! Наш тур начнется с перевала Гумбаши (или Кум-Баши). По нему раньше ходили караваны, а сегодня это один из красивейших высокогорных перевалов России. Он впечатляет в любое время года. Бархатистые зеленые холмы весной и летом, сказочные заснеженные просторы зимой. Осенью плато Бийчесын отливает золотом в солнечную погоду. Помимо плато, уже здесь, на смотровых площадках, вы сможете открыть для себя волшебные виды на горы Кавказского хребта и двуглавый Эльбрус. Древнее озеро Кара-Кёль Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль. Это древнее сокровище Тебердинского заповедника — озеру почти 10 тысяч лет. В окружении платанов, вековых дубов и сосен, озеро покажется темным (в переводе Кара-Кёль — «Черное озеро»), но вода в нём — очень чистая. Здесь даже водится форель, а летом температура воды достигает 20℃ и можно купаться. Домбайская поляна От Домбайской поляны мы отправимся на гору Мусса-Ачитара. В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога. Сможем запечатлеть захватывающие виды уже с птичьего полета! Альпийские луга, горы и другие окрестности Домбая с такой высоты откроются совершенно по-новому. Серебряная река Уллу-Муруджу Мы обязательно остановимся посмотреть на завораживающие каскады горной реки Уллу-Муруджу. Её исток высоко в горах, в леднике. Бурные потоки реки проходят через залежи серебра, что делает чистейшие горные воды Уллу-Муруджу целебными. Христианский храм X века Завершим наш тур рукотворными достопримечательностями Карачаево-Черкессии. Помимо первозданной природы, этот край известен христианскими храмами IX-X веков среди скал. Сегодня это самые древние христианские церкви в России. Ведь Кавказ принял христианство почти на столетие раньше, чем остальная Русь! С нами вы сможете посетить один из храмов, со смотровой площадки которого также открывается великолепный вид на ущелье. Важная информация • Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.
Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник • Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой • Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой Для индивидуального тура • В индивидуальном туре весь автомобиль в вашем распоряжении • Гид ориентирован на ваши пожелания в туре, возможны изменения в маршруте, длительность остановок и др. Важная информация: Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки. Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник. Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой. Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве. Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой.
Ежедневно в 8:00. Точное время встречи по вашему адресу сообщим вам накануне экскурсии.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Озеро Кара-Кель
- Река Уллу-Муруджу
- Храм Х века
- Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
- Домбайская поляна
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу в Домбае (первая очередь - 1400 руб. первая и вторая очереди - 2800 руб., первая, вторая и третья очереди - 3100 руб. Есть детские и льготные билеты).
- Питание в кафе с кавказской кухней: ≈ 450 руб. /чел.
- Заезд на Шоанинский храм - 300 руб/чел.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00. Точное время встречи по вашему адресу сообщим вам накануне экскурсии.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки
- Комфортабельный транспорт - минивэн/внедорожник
- Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой
- Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 102 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Выехали уже в 7 утра, так что ориентироваться на описание не стоит. Также непонятно, почему на фото Шоанинский храм, в сведениях о доп тратах также указано - 300 р. за
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Н
Все прошло отлично!!! Гид очень вежливый, много знает и очень подробно и интересно рассказывает!!!!
Вождение крайне безопасное, авто очень комфортное!!!
Спасибо большое, обязательно вернемся, и воспользуемся услугой гида!!!
Вождение крайне безопасное, авто очень комфортное!!!
Спасибо большое, обязательно вернемся, и воспользуемся услугой гида!!!
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2
Экскурсия просто огонь! Гид умничка, все рассказывал подробно и интересно, с любовью к этому прекрасному краю. После этой экскурсии нельзя не влюбиться в Домбай, в людей которые живут в этохкраях! Получила огромнейшее удовольствие от экскурсии! Рекомендую всем побывать здесь!
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А
Отлично прокатились. Гид Темирлан очень интересно рассказывал по дороге на Домбай про окресности и людях их населяющих. 🧔🏻♂️🐎⛰️🏔 На локациях давал инструкции и советы для лучших впечатлений🚠. Древний Сентинский храм
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В
Крутой тур. Забрали прям от подъезда, в назначенное время, вечером перед поездкой предварительно обговорив место и время сбора. Водитель пунктуальный, внимательный, отзывчивый. Так получилось, что с нами были два гида,
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Ю
Очень хочу поблагодарить за поездку и незабываемые эмоции нашего гида Павла.
Мы увидели необъятный Домбай в шикарной компании 🔥 Мы с удовольствием слушали новую для нас информацию, без конца болтали, смеялись,
Мы увидели необъятный Домбай в шикарной компании 🔥 Мы с удовольствием слушали новую для нас информацию, без конца болтали, смеялись,
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