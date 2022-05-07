По пути к подножию Эльбруса мы проедем через красивейшие локации Джилы-Су:
Добравшись до цели, мы разобьём лагерь у подножья Эльбруса: неподалеку расположилась пастушья ферма, где вы сможете купить прохладный айран, свежий сыр и молоко. От поляны Эммануэля прогуляемся к минеральным источникам Серебряному и Белому: вы узнаете, какие поверья с ними связаны, полюбуетесь альпийскими лугами. А после пройдете черед мистический Калинов мост к водопаду Кызыл-кол.
После раннего подъема в 7 утра и завтрака мы отправимся в поход к одному из главных природных феноменов Приэльбрусья. Это будет непростой, но полный потрясающих видов маршрут с набором высоты 700 метров. Мы пройдем через Немецкий аэродром и, наконец, достигнем поляны с Каменными грибами. Вы рассмотрите около 20 скальных образований, над которыми возвышается Эльбрус, и откроете секрет их причудливой формы.
После возвращения на поляну Эммануэля мы свернем лагерь и отправимся в обратный путь, а по пути посетим знаменитую Долину нарзанов.