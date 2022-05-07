Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция

Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля

Мини-группа
Отправляемся в путешествие к северному склону Эльбруса! В группе до 10 человек вы преодолеете несколько перевалов на внедорожнике, увидите лучшие ракурсы ущелья Джилы-Су, проведете ночь под звездами на поляне Эммануэля.

А утром совершите восхождение к Каменным грибам — одному из самых интересных и энергетически сильных мест Приэльбрусья.
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День 1: сквозь Джилы-Су к поляне Эммануэля

По пути к подножию Эльбруса мы проедем через красивейшие локации Джилы-Су:

  • Смотровая Шаджатмаз с захватывающим видом на Кавказский хребет и Эльбрус
  • Ущелье Хасаут, где вы освежитесь настоящим, бьющим из-под земли нарзаном
  • Смотровая Харбаз, откуда вы полюбуетесь пейзажами плато Канжол и Бермамыт
  • Скалы «Аватара»: здесь увидим панораму ущелья Харбаз и древнее аланское захоронение
  • Гора Тузлук, которую называют «Пирамидой Кавказа»
  • Ущелье Малка: вы окинете его взглядом с высоты 2600 метров над уровнем моря
  • Водопад Каракая-Су — мощный поток, которым мы полюбуемся с горы Сирх

Добравшись до цели, мы разобьём лагерь у подножья Эльбруса: неподалеку расположилась пастушья ферма, где вы сможете купить прохладный айран, свежий сыр и молоко. От поляны Эммануэля прогуляемся к минеральным источникам Серебряному и Белому: вы узнаете, какие поверья с ними связаны, полюбуетесь альпийскими лугами. А после пройдете черед мистический Калинов мост к водопаду Кызыл-кол.

День 2: треккинг к Каменным грибам

После раннего подъема в 7 утра и завтрака мы отправимся в поход к одному из главных природных феноменов Приэльбрусья. Это будет непростой, но полный потрясающих видов маршрут с набором высоты 700 метров. Мы пройдем через Немецкий аэродром и, наконец, достигнем поляны с Каменными грибами. Вы рассмотрите около 20 скальных образований, над которыми возвышается Эльбрус, и откроете секрет их причудливой формы.

После возвращения на поляну Эммануэля мы свернем лагерь и отправимся в обратный путь, а по пути посетим знаменитую Долину нарзанов.

Маршрут

Первый день

  • 7:00 — сбор в Кисловодске
  • Смотровая Шаджатмаз
  • Ущелье Хасаут
  • Смотровая Харбаз
  • Скалы «Аватара»
  • Гора Тузлук
  • Смотровая в ущелье Малка
  • Вид на водопад Каракая-су
  • Гора Сирх (вид на Джилы-Су сверху)
  • Поляна Эммануэля
  • Серебряный источник
  • Калинов мост
  • Водопад Кызыл-кол

Второй день

  • Треккинг по тропе альпинистов 4 км
  • Немецкий аэродром
  • Каменные грибы
  • 16:00 — возвращение в лагерь, дорога в Кисловодск
  • Долина нарзанов

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в мини-группе до 10 человек, сопровождать вас будет гид из нашей команды
  • В стоимость входит: аренда снаряжения (треккинговые палки, палатка, спальные мешки, дрова для костра), чай/кофе, трансфер по маршруту
  • Маршрут по крутой горной тропе (4 км, 4 часа, набор высоты 700 м) требует спортивной физической подготовки и противопоказан людям с проблемами с сердцем
  • С собой нужно взять: еду, солнцезащитные очки, головные уборы, удобную треккинговую обувь, бутылку для воды, рюкзак и теплую одежду на ночь

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🚗На машинеГоры🏡Выездные☀️На весь деньЭльбрус🗽ДостопримечательностиКавказДжилы-суДолина Нарзанов

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Денис
4.8
17 отзывов
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Исследовать одно из самых загадочных мест в окрестностях Кисловодска и попробовать целебный нарзан
10 000 за 1-7 чел.
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
9 часов
Индивидуальная
Azimut
5
1 отзыв
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Джилы-су означает «тёплая вода»
10 000 за 1-7 чел.
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
10 часов
Индивидуальная
Виктор
5
4 отзыва
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Кавказские горы - это настоящая сокровищница природных красот
8 000 за 1-4 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
5
2 отзыва
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
от 9 000 за 1-4 чел.
Райские сады Приэльбрусья: водопады Джилы-Су и Долина Нарзанов
10 часов
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Райские сады Приэльбрусья: водопады Джилы-Су и Долина Нарзанов
Урочище Джилы-Су это райские сады, где шум величественных водопадов, тёплые минеральные источники
16 000 за 1-4 чел.
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
10 часов
Мини-группа
Константин
4.8
80 отзывов
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика - Кабардино-Балкария
2 500 за 1 человека
Покорить плато Бермамыт
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
Алексей
4.7
22 отзыва
Покорить плато Бермамыт
Исследовать «Большой каньон России» и влюбиться в панорамы Северного Приэльбрусья
2 500 за 1 человека
Экскурсия в Чегемское ущелье, Абай-Су и Техтенген
13 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
Виталий
Нет отзывов
Экскурсия в Чегемское ущелье, Абай-Су и Техтенген
Чегемское ущелье - настоящее хранилище следов сразу нескольких веков и культур
3 500 за 1 человека
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Алексей
4.9
44 отзыва
Очень популярно сейчас
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
2 500 за 1 человека
«Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Эдельвейс
4.8
21 отзыв
Очень популярно сейчас
«Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
На нашей экскурсии вы познакомитесь с красотами и достопримечательностями Северного Кавказа
3 000 за 1 человека
Джилы-Cу: самая красивая дорога России и невероятные виды на Эльбрус
10 часов
Мини-группа
Мария_и_Сергей
Нет отзывов
Джилы-Cу: самая красивая дорога России и невероятные виды на Эльбрус
Живописнейшее урочище Джилы-Су, раскинувшееся на северном склоне двуглавого великана Эльбруса, - одно из считанных мест
2 500 за 1 человека
На Джилы-Су в мини-группе из Кисловодска
8 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Михаил
4.9
15 отзывов
На Джилы-Су в мини-группе из Кисловодска
Джилы-Су или Теплая вода - так переводится название урочища
2 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ