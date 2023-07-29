Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Отправляемся в путешествие к северному склону Эльбруса! В группе до 10 человек вы преодолеете несколько перевалов на внедорожнике, увидите лучшие ракурсы ущелья Джилы-Су, проведете ночь под звездами на поляне Эммануэля.
А утром совершите восхождение к Каменным грибам — одному из самых интересных и энергетически сильных мест Приэльбрусья.
По пути к подножию Эльбруса мы проедем через красивейшие локации Джилы-Су:
Смотровая Шаджатмаз с захватывающим видом на Кавказский хребет и Эльбрус
Ущелье Хасаут, где вы освежитесь настоящим, бьющим из-под земли нарзаном
Смотровая Харбаз, откуда вы полюбуетесь пейзажами плато Канжол и Бермамыт
Скалы «Аватара»: здесь увидим панораму ущелья Харбаз и древнее аланское захоронение
Гора Тузлук, которую называют «Пирамидой Кавказа»
Ущелье Малка: вы окинете его взглядом с высоты 2600 метров над уровнем моря
Водопад Каракая-Су — мощный поток, которым мы полюбуемся с горы Сирх
Добравшись до цели, мы разобьём лагерь у подножья Эльбруса: неподалеку расположилась пастушья ферма, где вы сможете купить прохладный айран, свежий сыр и молоко. От поляны Эммануэля прогуляемся к минеральным источникам Серебряному и Белому: вы узнаете, какие поверья с ними связаны, полюбуетесь альпийскими лугами. А после пройдете черед мистический Калинов мост к водопаду Кызыл-кол.
День 2: треккинг к Каменным грибам
После раннего подъема в 7 утра и завтрака мы отправимся в поход к одному из главных природных феноменов Приэльбрусья. Это будет непростой, но полный потрясающих видов маршрут с набором высоты 700 метров. Мы пройдем через Немецкий аэродром и, наконец, достигнем поляны с Каменными грибами. Вы рассмотрите около 20 скальных образований, над которыми возвышается Эльбрус, и откроете секрет их причудливой формы.
После возвращения на поляну Эммануэля мы свернем лагерь и отправимся в обратный путь, а по пути посетим знаменитую Долину нарзанов.
Маршрут
Первый день
7:00 — сбор в Кисловодске
Смотровая Шаджатмаз
Ущелье Хасаут
Смотровая Харбаз
Скалы «Аватара»
Гора Тузлук
Смотровая в ущелье Малка
Вид на водопад Каракая-су
Гора Сирх (вид на Джилы-Су сверху)
Поляна Эммануэля
Серебряный источник
Калинов мост
Водопад Кызыл-кол
Второй день
Треккинг по тропе альпинистов 4 км
Немецкий аэродром
Каменные грибы
16:00 — возвращение в лагерь, дорога в Кисловодск
Долина нарзанов
Организационные детали
Экскурсия проходит в мини-группе до 10 человек, сопровождать вас будет гид из нашей команды
В стоимость входит: аренда снаряжения (треккинговые палки, палатка, спальные мешки, дрова для костра), чай/кофе, трансфер по маршруту
Маршрут по крутой горной тропе (4 км, 4 часа, набор высоты 700 м) требует спортивной физической подготовки и противопоказан людям с проблемами с сердцем
С собой нужно взять: еду, солнцезащитные очки, головные уборы, удобную треккинговую обувь, бутылку для воды, рюкзак, наличные и теплую одежду на ночь
во вторник и субботу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15454 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года.
Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять читать дальшеуменьшить
их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления.
Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте.
Счастье не за горами, оно в горах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Нам очень понравилось! Нам рассказывали историю, шутки. Показали очень красивые места🔥 Пока Поднимались к грибам почувствовали себя немножко альпинистами🤫 очень интересный опыт. Воспоминаний на всю жизнь! Время пролетело незаметно, но очень насыщенно. Спасибо за Ваш труд!
Вам был полезен этот отзыв?
Ч
Черненко
Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых! Я с удовольствием в следующем году съездила бы на подобную экскурсию! Но, к сожалению, активных людей очень мало! Я даже подружку свою не смогла уговорить, потому что она испугалась подьема и то, что она ночью замерзнет!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция»