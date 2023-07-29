Отправляемся в путешествие к северному склону Эльбруса! В группе до 10 человек вы преодолеете несколько перевалов на внедорожнике, увидите лучшие ракурсы ущелья Джилы-Су, проведете ночь под звездами на поляне Эммануэля. А утром совершите восхождение к Каменным грибам — одному из самых интересных и энергетически сильных мест Приэльбрусья.

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Описание экскурсии

День 1: сквозь Джилы-Су к поляне Эммануэля

По пути к подножию Эльбруса мы проедем через красивейшие локации Джилы-Су:

Смотровая Шаджатмаз с захватывающим видом на Кавказский хребет и Эльбрус

с захватывающим видом на Кавказский хребет и Эльбрус Ущелье Хасаут , где вы освежитесь настоящим, бьющим из-под земли нарзаном

, где вы освежитесь настоящим, бьющим из-под земли нарзаном Смотровая Харбаз , откуда вы полюбуетесь пейзажами плато Канжол и Бермамыт

, откуда вы полюбуетесь пейзажами плато Канжол и Бермамыт Скалы «Аватара» : здесь увидим панораму ущелья Харбаз и древнее аланское захоронение

: здесь увидим панораму ущелья Харбаз и древнее аланское захоронение Гора Тузлук , которую называют «Пирамидой Кавказа»

, которую называют «Пирамидой Кавказа» Ущелье Малка : вы окинете его взглядом с высоты 2600 метров над уровнем моря

: вы окинете его взглядом с высоты 2600 метров над уровнем моря Водопад Каракая-Су — мощный поток, которым мы полюбуемся с горы Сирх

Добравшись до цели, мы разобьём лагерь у подножья Эльбруса: неподалеку расположилась пастушья ферма, где вы сможете купить прохладный айран, свежий сыр и молоко. От поляны Эммануэля прогуляемся к минеральным источникам Серебряному и Белому: вы узнаете, какие поверья с ними связаны, полюбуетесь альпийскими лугами. А после пройдете черед мистический Калинов мост к водопаду Кызыл-кол.

День 2: треккинг к Каменным грибам

После раннего подъема в 7 утра и завтрака мы отправимся в поход к одному из главных природных феноменов Приэльбрусья. Это будет непростой, но полный потрясающих видов маршрут с набором высоты 700 метров. Мы пройдем через Немецкий аэродром и, наконец, достигнем поляны с Каменными грибами. Вы рассмотрите около 20 скальных образований, над которыми возвышается Эльбрус, и откроете секрет их причудливой формы.

После возвращения на поляну Эммануэля мы свернем лагерь и отправимся в обратный путь, а по пути посетим знаменитую Долину нарзанов.

Маршрут

Первый день

7:00 — сбор в Кисловодске

Смотровая Шаджатмаз

Ущелье Хасаут

Смотровая Харбаз

Скалы «Аватара»

Гора Тузлук

Смотровая в ущелье Малка

Вид на водопад Каракая-су

Гора Сирх (вид на Джилы-Су сверху)

Поляна Эммануэля

Серебряный источник

Калинов мост

Водопад Кызыл-кол

Второй день

Треккинг по тропе альпинистов 4 км

Немецкий аэродром

Каменные грибы

16:00 — возвращение в лагерь, дорога в Кисловодск

Долина нарзанов

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