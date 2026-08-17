Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит

Лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
Кабардино-Балкария покорит вас величественными скалами, дивными озерами, минеральными источниками и панорамой заснеженных горных вершин.

Мы расскажем о местных традициях, истории и природе, отвезём вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем всё, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона.
5
269 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит

Описание экскурсии

Путешествие в мир природы

Приготовьте провести день в окружении фантастических ландшафтов! В программе экскурсии:

  • Озеро Тамбукан — солёное бессточное озеро овальной формы. Вы узнаете, как в старину девушки использовали его целебные грязи.
  • Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса.
  • Долина реки Адырсу — чудесный природный уголок, практически не тронутый цивилизацией. Вы раскроете, как переводится название долины и к какой мистической горе она ведет.
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими её горами.
  • Поляна Нарзанов — вы продегустируете вкуснейший нарзан, бьющий прямо из-под земли.
  • Подъём на Эльбрус с Поляны Азау — вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом с горы Эльбрус.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога (стоимость канатной дороги уточняйте на официальном сайте)
  • Экскурсия не рекомендована детям до 5 лет, беременным, людям с проблемами сердца или повышенным давлением

Эту экскурсию мы проводим:

— на кроссоверах Mitsubishi и Hyindai (1–4 человек)
— на микроавтобусах Mercedes Vito (5–7 человек)
— можем предоставить микроавтобус повышенного комфорта Mercedes Viano с панорамной крышей и пневмоподвеской (1–5 человек). Доплата 5000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 16362 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Я представляю небольшую команду опытных и внимательных гидов. Мы проводим только индивидуальные экскурсии и стараемся быть лучшими в этом направлении. Все поездки проходят на комфортных автомобилях с кондиционерами.
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Вы путешествуете в своей компании — без посторонних. Мы забираем вас с места проживания и возвращаем обратно. На локациях мы не торопим и с удовольствием помогаем сделать красивые фотографии на память. Нам важно, чтобы вы получили максимум за свои деньги. Я ценю каждый день, который вы нам доверили.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 269 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
265
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2
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2
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Мария
Мы с мужем давно мечтали съездить на Эльбрус, но хотелось это сделать с информационным сопровождением. С нами был гид Алексей - кладезь полезной информации, исторических фактов, грамотный водитель и в
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целом очень эрудированный человек. Алексей нам рекомендовал выехать как можно раньше из отеля, чтобы увидеть красавца Эльбруса. Выехали в 6.30 утра из отеля, вернулись в 19.00. Очень насыщенный и интересный день получился! Спасибо за экскурсию. Рекомендую к посещению)

Мы с мужем давно мечтали съездить на Эльбрус, но хотелось это сделать с информационным сопровождением. С
Мы с мужем давно мечтали съездить на Эльбрус, но хотелось это сделать с информационным сопровождением. С
Мы с мужем давно мечтали съездить на Эльбрус, но хотелось это сделать с информационным сопровождением. С
Мы с мужем давно мечтали съездить на Эльбрус, но хотелось это сделать с информационным сопровождением. С
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И
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска к Эльбрусу Сергей нам провел очень интересную познавательную экскурсию, выбирал нам самые лучшие локации для фото. Пообедать мы заехали в кафе Инжи, где нас гостеприимно встретили и вкусно накормили. У нас остались от экскурсии незабываемые впечатления, много новой интересной информации и очень красивые фото!
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска+2
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска
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Полина
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!

Когда мы планировали поездку, то даже представить не могли, насколько разными и
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прекрасными могут быть эти места. С Сергеем нам повезло невероятно: это не просто водитель и рассказчик, а человек, искренне влюбленный в Кавказ.
Эльбрус в его рассказах предстал перед нами не просто как высочайшая вершина, а как живой великан, которому нужно смотреть в глаза с уважением. Подъем был комфортным и захватывающим, а виды на ледники и бескрайнее небо заставили сердце биться чаще. Сергей успевал везде: и подсказать лучший ракурс для фото, и рассказать в самых точных подробностях о горах, Кисловодске и о Кавказе в целом, и поддержать разговор.

Джылы-Су — это вообще отдельная вселенная. Сергей показал нам такие места силы, где хочется молчать и слушать тишину. Мы надышались чистейшим воздухом и нагляделись на водопады, сделали море шикарных фотографий (тоже не без помощи Сергея), и, самое главное, прониклись Эльбрусом еще больше.

Спасибо, Сергей, за вашу пунктуальность, заботу и душевность. За то, что вы учли все наши пожелания, сделали поездку комфортной, безопасной, веселой, душевной и удивительно вкусной (отдельный респект за обед в лучшем месте!).

Рекомендуем Сергея всем своим друзьям — с ним горы становятся ближе и роднее. Спасибо за эти яркие дни в облаках! Еще обязательно увидимся!

Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!+5
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
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Виктория
Восхитительная экскурсия, она стоит каждого потраченного рубля. Экскурсовод Алексей профессионал своего дела, всю дорогу до самого Эльбруса он рассказывал много всего интересного, показал где можно поесть, купить дешевые сувениры, рассказал
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как правильно подниматься по канатной дороге, вся поездка прошла легко, инересно и с юмором. Мы получили море информации, впечатлений и фото. Отдельное спасибо огранизатору, за несколько дней до экскурсии смотрели прогноз погоды и он совсем не радовал, боялись что канатная дорога будет закрыта, попросили перенести экскурсию на другой день, организатор без проблем пошел на встречу и перенес поездку на другой день.

Восхитительная экскурсия, она стоит каждого потраченного рубля. Экскурсовод Алексей профессионал своего дела, всю дорогу до самого
Восхитительная экскурсия, она стоит каждого потраченного рубля. Экскурсовод Алексей профессионал своего дела, всю дорогу до самого
Восхитительная экскурсия, она стоит каждого потраченного рубля. Экскурсовод Алексей профессионал своего дела, всю дорогу до самого
Восхитительная экскурсия, она стоит каждого потраченного рубля. Экскурсовод Алексей профессионал своего дела, всю дорогу до самого
Восхитительная экскурсия, она стоит каждого потраченного рубля. Экскурсовод Алексей профессионал своего дела, всю дорогу до самого
Восхитительная экскурсия, она стоит каждого потраченного рубля. Экскурсовод Алексей профессионал своего дела, всю дорогу до самого
Восхитительная экскурсия, она стоит каждого потраченного рубля. Экскурсовод Алексей профессионал своего дела, всю дорогу до самого
Восхитительная экскурсия, она стоит каждого потраченного рубля. Экскурсовод Алексей профессионал своего дела, всю дорогу до самого
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О
Незабываемая поездка. Она превзошла все ожидания. Гид Александр очень интересный рассказчик. За время поездки узнали очень много полезной информации о местных достопримечательностях, исторических сведениях, особенностях культуры, быта и взаимотношений народов Северного Кавказа. Ну а пейзажи Баксанского ущелья и величественный Эльбрус, который не прятался от нас, не нуждаются в представлении. Спасибо организатору поездки Андрею и гиду Александру за эту незабываему экскурсию.
Незабываемая поездка. Она превзошла все ожидания. Гид Александр очень интересный рассказчик. За время поездки узнали очень
Незабываемая поездка. Она превзошла все ожидания. Гид Александр очень интересный рассказчик. За время поездки узнали очень
Незабываемая поездка. Она превзошла все ожидания. Гид Александр очень интересный рассказчик. За время поездки узнали очень
Незабываемая поездка. Она превзошла все ожидания. Гид Александр очень интересный рассказчик. За время поездки узнали очень
Незабываемая поездка. Она превзошла все ожидания. Гид Александр очень интересный рассказчик. За время поездки узнали очень
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Оксана
Хочется написать огромное спасибо за эту поездку Андрею и Сергею! Это был не просто трансфер в горы, а настоящее путешествие с душой.

Особая благодарность нашему водителю и гиду Сергею. Это удивительный
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человек, который чувствует свою группу на 100%. Он не просто везет от точки А к точке Б, а подстраивается под настроение гостей: где-то вовремя рассказал историю, где-то дал нам тишину, чтобы мы могли насладиться видами, а где-то показал именно тот ракурс, который не найти в путеводителях, даже пел с нами Меладзе на обратном пути. С ним мы чувствовали себя не туристами, а долгожданными гостями. Сергей — профессионал с большой буквы и очень интересный рассказчик.

Отдельный гастрономический восторг — это хычины в Кабардино-Балкарии! Мы остановились в уютном кафе, и хозяйка встретила нас так тепло, будто мы родные. Это не просто еда, а настоящий ритуал: тонкое тесто, сочная начинка, аромат топленого масла… Пальчики оближешь! Спасибо ей за гостеприимство и домашний уют посреди горной дороги.

В Приэльбрусье, конечно, дух захватывает — эти виды останутся с нами навсегда. Но вернулись мы с ощущением, что главное сокровище этих мест — это люди. Огромное спасибо Сергею и Ларисе(хозяйка кафе) за то, что сделали наш день по-настоящему вкусным и душевным!
Если вы едете на Северный Кавказ - однозначно рекомендуем выбирать компанию Андрея, а Сергея как гида. Мы увезли с собой не просто фотографии, в тепло этих людей и вкус настоящей Кабардино-Балкарии. 🏞️🥟❤️

Хочется написать огромное спасибо за эту поездку Андрею и Сергею! Это был не просто трансфер в горы, а настоящее путешествие с душой.
Хочется написать огромное спасибо за эту поездку Андрею и Сергею! Это был не просто трансфер в горы, а настоящее путешествие с душой.
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