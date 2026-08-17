Кабардино-Балкария покорит вас величественными скалами, дивными озерами, минеральными источниками и панорамой заснеженных горных вершин.
Мы расскажем о местных традициях, истории и природе, отвезём вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем всё, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона.
Мы расскажем о местных традициях, истории и природе, отвезём вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем всё, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона.
Описание экскурсии
Путешествие в мир природы
Приготовьте провести день в окружении фантастических ландшафтов! В программе экскурсии:
- Озеро Тамбукан — солёное бессточное озеро овальной формы. Вы узнаете, как в старину девушки использовали его целебные грязи.
- Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса.
- Долина реки Адырсу — чудесный природный уголок, практически не тронутый цивилизацией. Вы раскроете, как переводится название долины и к какой мистической горе она ведет.
- Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими её горами.
- Поляна Нарзанов — вы продегустируете вкуснейший нарзан, бьющий прямо из-под земли.
- Подъём на Эльбрус с Поляны Азау — вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом с горы Эльбрус.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога (стоимость канатной дороги уточняйте на официальном сайте)
- Экскурсия не рекомендована детям до 5 лет, беременным, людям с проблемами сердца или повышенным давлением
Эту экскурсию мы проводим:
— на кроссоверах Mitsubishi и Hyindai (1–4 человек)
— на микроавтобусах Mercedes Vito (5–7 человек)
— можем предоставить микроавтобус повышенного комфорта Mercedes Viano с панорамной крышей и пневмоподвеской (1–5 человек). Доплата 5000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 16362 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Я представляю небольшую команду опытных и внимательных гидов. Мы проводим только индивидуальные экскурсии и стараемся быть лучшими в этом направлении. Все поездки проходят на комфортных автомобилях с кондиционерами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 269 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы с мужем давно мечтали съездить на Эльбрус, но хотелось это сделать с информационным сопровождением. С нами был гид Алексей - кладезь полезной информации, исторических фактов, грамотный водитель и в
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И
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею. Экскурсия на Эльбрус -это просто нечто! По дороге из Кисловодска к Эльбрусу Сергей нам провел очень интересную познавательную экскурсию, выбирал нам самые лучшие локации для фото. Пообедать мы заехали в кафе Инжи, где нас гостеприимно встретили и вкусно накормили. У нас остались от экскурсии незабываемые впечатления, много новой интересной информации и очень красивые фото!
+2
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Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею за две незабываемые поездки, которые стали настоящим украшением нашего отдыха в Кисловодске!
Когда мы планировали поездку, то даже представить не могли, насколько разными и
Когда мы планировали поездку, то даже представить не могли, насколько разными и
+5
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Восхитительная экскурсия, она стоит каждого потраченного рубля. Экскурсовод Алексей профессионал своего дела, всю дорогу до самого Эльбруса он рассказывал много всего интересного, показал где можно поесть, купить дешевые сувениры, рассказал
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О
Незабываемая поездка. Она превзошла все ожидания. Гид Александр очень интересный рассказчик. За время поездки узнали очень много полезной информации о местных достопримечательностях, исторических сведениях, особенностях культуры, быта и взаимотношений народов Северного Кавказа. Ну а пейзажи Баксанского ущелья и величественный Эльбрус, который не прятался от нас, не нуждаются в представлении. Спасибо организатору поездки Андрею и гиду Александру за эту незабываему экскурсию.
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Хочется написать огромное спасибо за эту поездку Андрею и Сергею! Это был не просто трансфер в горы, а настоящее путешествие с душой.
Особая благодарность нашему водителю и гиду Сергею. Это удивительный
Особая благодарность нашему водителю и гиду Сергею. Это удивительный
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