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человек, который чувствует свою группу на 100%. Он не просто везет от точки А к точке Б, а подстраивается под настроение гостей: где-то вовремя рассказал историю, где-то дал нам тишину, чтобы мы могли насладиться видами, а где-то показал именно тот ракурс, который не найти в путеводителях, даже пел с нами Меладзе на обратном пути. С ним мы чувствовали себя не туристами, а долгожданными гостями. Сергей — профессионал с большой буквы и очень интересный рассказчик.



Отдельный гастрономический восторг — это хычины в Кабардино-Балкарии! Мы остановились в уютном кафе, и хозяйка встретила нас так тепло, будто мы родные. Это не просто еда, а настоящий ритуал: тонкое тесто, сочная начинка, аромат топленого масла… Пальчики оближешь! Спасибо ей за гостеприимство и домашний уют посреди горной дороги.



В Приэльбрусье, конечно, дух захватывает — эти виды останутся с нами навсегда. Но вернулись мы с ощущением, что главное сокровище этих мест — это люди. Огромное спасибо Сергею и Ларисе(хозяйка кафе) за то, что сделали наш день по-настоящему вкусным и душевным!

Если вы едете на Северный Кавказ - однозначно рекомендуем выбирать компанию Андрея, а Сергея как гида. Мы увезли с собой не просто фотографии, в тепло этих людей и вкус настоящей Кабардино-Балкарии. 🏞️🥟❤️