Джип-тур на Эльбрус из Кисловодска

Озеро Гижгит, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день

Кабардино-Балкария покорит вас величественными скалами, дивными озерами, минеральными источниками и панорамой заснеженных горных вершин.

Мы расскажем о местных традициях, истории и природе, отвезем вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем все, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона.
Джип-тур на Эльбрус из Кисловодска
Джип-тур на Эльбрус из Кисловодска
Джип-тур на Эльбрус из Кисловодска
Джип-тур на Эльбрус из Кисловодска
Джип-тур на Эльбрус из Кисловодска
Джип-тур на Эльбрус из Кисловодска
Джип-тур на Эльбрус из Кисловодска
Джип-тур на Эльбрус из Кисловодска

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы

Приготовьте провести день в окружении фантастических ландшафтов! В программе экскурсии:

  • Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы. Вы узнаете, как в старину девушки использовали его целебные грязи.
  • Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса.
  • Долина реки Адырсу — чудесный природный уголок, практически не тронутый цивилизацией. Вы раскроете, как переводится название долины и к какой мистической горе она ведет.
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами.
  • Поляна Азау — место, откуда вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом на Эльбрус.
  • Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы. Вы увидите в нем снаряжение скалолазов, охотничьи трофеи, предметы быта местных жителей и личные вещи поэта.
  • Поляна Нарзанов — вы продегустируете вкуснейший нарзан, бьющий прямо из-под земли.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 1600 рублей взрослые, 800 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я предложу вам множество интересных маршрутов (автомобильных и пешеходных), различные варианты отдыха в горах: это ночёвки в разнообразных локациях, пикники, встречи закатов и рассветов и многое другое. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы проводим с моим братом и 2 нашими друзьями. Мы очень любим своё дело и стараемся быть лучшими. Мы непрерывно развиваемся в плане знаний и у нас очень хорошая материально-техническая база: внедорожники и автобусы различного класса и вместимости (всегда чистые и в безупречном техническом состоянии), палатки, спальники, кемпинговая мебель и многое другое. Мы любим и умеем отдыхать сами и сделаем все возможное, чтобы ваш отдых прошёл на высочайшем уровне! Надеемся на скорую встречу с вами!
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