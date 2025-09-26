В этом фототуре мы отправимся с вами Домбай — курортный посёлок, окружённый величественными горами.
Описание фото-прогулкиНас с вами ожидает поездка в горы Кавказа на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом. Мы проедем по одной из самых красивых дорог Кавказа. В поездке мы посетим несколько лучших локаций Карачаево-Черкессии. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размерено. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. Вам не надо будет тратить время чтобы фотографировать все вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами. А я с большим удовольствием запечатлю вас, ваши счастливые моменты и эмоции в фотоснимках, которые подарят вам прекрасные воспоминания на долгие годы. Что вас ждет:• Перевал Гумбаши — самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара, прокладывая кратчайший путь между Кисловодском и Карачаевском. Она поднимается на высоту более двух километров и пролегает сквозь высокогорные луга плато Бийчесын.
- Река Теберда — начинается от слияния рек Аманауз и Гоначхир, 60 км. течёт среди гор и хвойных лесов, и впадает в реку Кубань в районе Карачаевска. Теберда — самая многоводная река в Карачаево-Черкесии, принимает больше сотни рек, речек и ручейков. Некоторые из них – минеральные. Притоки Теберды начинаются под тающими ледниками, которых в бассейне реки более 100.
- Озеро Туманлы-Кёль — с карачаевского озеро переводится как «туманное озеро», оно расположено на высоте 1850 метров над уровнем моря в Домбае. Глубина водоема — около четырех метров, а вода к середине лета здесь прогревается примерно до +20 градусов. В окрестностях поселка это чуть ли не единственное озеро в горах, куда принято добираться на машинах, а не пешком, потому что есть асфальтированная дорога.
- Домбайская поляна — расположена в южной части Тебердинского заповедника, в верховьях долины Теберды. При слиянии рек Домбай-Ульгена, Аманауза и Алибека расположены несколько красивых полян, давших название и всему району. С поляны открываются исключительные по красоте панорамы вершин и ледников, привлекающие сюда экскурсантов.
- Гора Мусса-Ачитара — одна из главных достопримечательностей Домбая. Её высота составляет 3012 метров над уровнем моря. На вершину горы можно подняться по канатной дороге без альпинистского снаряжения. С этой точки открываются захватывающие дух виды на долину реки Гоначхир и пики Главного Кавказского хребта. Отсюда можно увидеть даже западную вершину Эльбруса.
• Дорога в Домбай — прекрасная и живописная локация для фото. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
Что не входит в цену
- Если вы хотите получить фото с горы Мусса-Ачитара, стомость поездки увеличивается на стоимость билетов на подъемник за каждого человека, включая фотографа. Стоимость подъемника составляет 1600 руб. с человека
- Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
Обсуждается перед бронированием
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
