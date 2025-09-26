читать дальше

остановкой будет река Теберда. Далее окажемся у зеркально-бирюзового озера Туманлы-Кёль в долине реки Гоначхир.



Добравшись до Домбая, мы попадем на Домбайскую поляну, где соединяются ущелья Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген.



И наконец мы взлетим по канатке на вершину горы Мусса-Ачитара навстречу заснеженным пикам Кавказского хребта. И самое главное — мы сделаем фотографии с лучшими видами на протяжении всего маршрута. Пересматривая фото, вы долго будете вспоминать это путешествие!