Мини-группа
до 8 чел.
Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: Ваш адрес проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
3800 ₽ за человека
-
11%
Индивидуальная
до 8 чел.
В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
Начало: Ваш адрес проживания
16 000 ₽
18 000 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фототур в сокровище Северного Кавказа - Домбай
Начало: Обсуждается перед бронированием
33 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь1 декабря 2025Отличная экскурсия, отличный гид Дмитрий.
- ННина27 ноября 2025Прекрасная и очень интересная экскурсия на Домбай! Наш гид Дмитрий очень увлекательно и интересно рассказывал об истории, культуре и особенностях
- ЕЕкатерина25 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, Дмитрий прекрасный гид и профессионал. Перед выездом лучше выпить драмину, может немного укачать
- ТТатьяна22 ноября 2025Экскурсия просто супер! Гид Дмитрий - гид от Бога, спасибо ему огромное, много интересных рассказов, свежий кофе и внимательно отношение
- ЛЛюбовь22 ноября 2025Поездка очень понравилась. Четкая организация. Предоплата по ссылке. Остальная сумма гиду по окончании поездки. Все заявленные локации посмотрели. Гид Дмитрий
- ННадежда21 ноября 2025Отличное место.
- ЛЛариса19 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Красота! Спасибо огромное нашему гиду Дмитрию за доброту, искренность, интересные рассказы! Группа была небольшая, все добрые и душевные люди!
- ТТришина14 ноября 2025Посетили данную экскурсию 11.11.2025, ну что сказать, лучше гор могут быть только Горы! Экскурсия очень понравилась, гидом у нас был
- ТТатьяна12 ноября 2025Удивительный, растительный Домбай! Шикарный! Чистейший воздух! По пути посетили Тебердинский заповедник - он прекрасен. Экскурсовод Дмитрий очень онтересный рассказчик, с юмором, с добрыми историями из жизни. Однозначно советую!
- ННадежда11 ноября 2025Добрый день, хочу выразить огромную!!! Благодарность организатору экскурсии Оксане! За комуникабельность. Гиду и водителю-Кириллу,очень большое спасибо за быстроту, организованность, знания!
- ККадрия10 ноября 2025Побывали с мужем в туре "Домбай — земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм". Спасибо организаторам тура за
- ЕЕкатерина9 ноября 202508.11 ездили в Домбай, гид Павел. Всю дорогу интересно рассказывал историю каждого города, про кавказскую войну. Было интересно и очень
- ППолина9 ноября 2025Это было великолепно! Виды прекрасны, положительных эмоций масса. Спасибо большое гиду Темирлану за шикарную экскурсию! Узнали много интересного о природе
- ДДарья8 ноября 2025Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, гид Камиль, все подробно рассказывал, все по времени четко организовывал,перед посещением храма заехали в кафе заказали
- ООльга8 ноября 2025Ездили на экскурсию в домбай с Ромой. Всё было супер! Экскурсия прошла весело, не принужденно. Очень много узнали нового, Рома молодец, рассказывал,отвечал на все вопросы. Рекомендую.
- ННаталья7 ноября 2025Нам очень повезло с погодой, были прекрасные локации и виды, радующие глаз. Домбай тоже порадовал прекрасной погодой с чудесным синим небом и заснеженной вершиной. Гид Айказ очень остроумный парень, пел песни и рассказывал интересные истории. Экскурсию рекомендую👍
- ЕЕвгений7 ноября 2025Душевный Домбай☀️💯👍 Экскурсия шикарная. 12 часов по маршруту Пятигорск- Домбай- Пятигорск пролетели насыщенно, ярко, красочно, вкусно, информативно и познавательно. Все
- ЕЕлена6 ноября 2025Отличная экскурсия в плане насыщенности. Но ГИД Юрий вообще выше всех похвал. Все точно по времени, четко организовал, задал просто
- ККуликова31 октября 2025Домбай прекрасен! Это точно! Локации интересные, хотелось бы что бы пассажиры ненадолго местами менялись, а не сидели одни и те-же впереди а кто то только сзади.
- ООльга31 октября 2025Брали экскурсию на Домбай, Экскурсия и экскурсовод, погода и еда, все было просто супер! Экскурсовод Дмитрий так о нас заботился
