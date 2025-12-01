Мои заказы

Бестселлер в Домбай – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Бестселлер в Домбай» в Кисловодске, цены от 3800 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
Джиппинг
На микроавтобусе
12 часов
1180 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: Ваш адрес проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
3800 ₽ за человека
В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
11 часов
-
11%
43 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
Начало: Ваш адрес проживания
16 000 ₽18 000 ₽ за всё до 8 чел.
Фототур в сокровище Северного Кавказа - Домбай
Джиппинг
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фототур в сокровище Северного Кавказа - Домбай
Начало: Обсуждается перед бронированием
33 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    1 декабря 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Отличная экскурсия, отличный гид Дмитрий.
  • Н
    Нина
    27 ноября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Прекрасная и очень интересная экскурсия на Домбай! Наш гид Дмитрий очень увлекательно и интересно рассказывал об истории, культуре и особенностях
    читать дальше

    этих мест. Живописная дорога и незабываемые пейзажи сопровождали нас всю экскурсию! Очень понравилось и приеду еще раз в этот чудесный край!

  • Е
    Екатерина
    25 ноября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Очень понравилась экскурсия, Дмитрий прекрасный гид и профессионал. Перед выездом лучше выпить драмину, может немного укачать
  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Экскурсия просто супер! Гид Дмитрий - гид от Бога, спасибо ему огромное, много интересных рассказов, свежий кофе и внимательно отношение
    читать дальше

    к гостям. Если Вашим гидом будет Дмитрий, то экскурсия пройдёт на все 1000%!!!
    Оценку снизила за отвратительную ситуацию с бронированием (заказывала за несколько со 100% оплатой на месте). Накануне экскурсии утром организатор написал, что необходимо внести предоплату для бронирования места. На мои пояснения, что еду в поезде, интернет нестабильной, деньги приготовлены наличными и вообще я бронировала с оплатой на месте, но могу оплатить вечером, когда доеду, организатор предложил подыскать себе другую экскурсию или попробовать оплатить вечером, если ещё будут места. На просьбу придержать за мной место до 18 часов, ответил "я уже вам всё написал" и хамовато заметил, что раз я ему пишу, то интернет у меня есть.
    Я конечно на ближайшей большой остановке сбегала на вокзал и внесла деньги на карту (хорошо, что она у меня была вообще с собой), а потом на ближайшей станции, где мобильный интернет не глушили, я предоплату внесла. Но от такого пренебрежительного отношения было крайне не приятно. Так что будьте готовы, что предоплату все равно потребуют внести и заранее об этом предупредить даже не подумают.

  • Л
    Любовь
    22 ноября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Поездка очень понравилась. Четкая организация. Предоплата по ссылке. Остальная сумма гиду по окончании поездки. Все заявленные локации посмотрели. Гид Дмитрий
    читать дальше

    интересный рассказчик, опытный водитель, показал все красивые места, делал все, чтобы нам было комфортно, удобно (варил кофе, фотографировал, давал четкие рекомендации и советы). Забирали и привозили обратно именно к месту проживания. В плане организации поездки все было безупречно. Рекомендую Спутник и их команду гидов. Домбай прекрасен. Виды завораживают. Поездка обязательно понравится. Ездили на комфортабельном Мерседес Вита, 8 человек. Обедали в кафе Шумка, брали хычины с мясом, харчо, салат, жаркое Домбай - все вкусно, большие порции, приемлемые цены.

  • Н
    Надежда
    21 ноября 2025
    В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
    Отличное место.
  • Л
    Лариса
    19 ноября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Очень понравилась экскурсия! Красота! Спасибо огромное нашему гиду Дмитрию за доброту, искренность, интересные рассказы! Группа была небольшая, все добрые и душевные люди!
  • Т
    Тришина
    14 ноября 2025
    В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
    Посетили данную экскурсию 11.11.2025, ну что сказать, лучше гор могут быть только Горы! Экскурсия очень понравилась, гидом у нас был
    читать дальше

    Кирилл(супер парень, знаток своего дела, очень уважительный и доброй души человек) Рассказал много интересного и познавательного, 12 часов пролетели как один миг. Спасибо организаторам и агентству в целом за отлично проведенный отдых! Обязательно обратимся к вам еще❤️

  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Удивительный, растительный Домбай! Шикарный! Чистейший воздух! По пути посетили Тебердинский заповедник - он прекрасен. Экскурсовод Дмитрий очень онтересный рассказчик, с юмором, с добрыми историями из жизни. Однозначно советую!
  • Н
    Надежда
    11 ноября 2025
    В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
    Добрый день, хочу выразить огромную!!! Благодарность организатору экскурсии Оксане! За комуникабельность. Гиду и водителю-Кириллу,очень большое спасибо за быстроту, организованность, знания!
    читать дальше

    Человечность!!! Интересно было провести время! Рекомендую всем обращаться в эту компанию, идут на уступки, решают проблеммы. Здоровья вам и процветания! 😘😘😘

  • К
    Кадрия
    10 ноября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Побывали с мужем в туре "Домбай — земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм". Спасибо организаторам тура за
    читать дальше

    столь интересные локации. Тур прошёл просто потрясающе, и всё благодаря гиду Василию, с которым мы не скучали ни минуты. Он очень интересно рассказывал о местах, которые проезжали и посещали, заботился о нас на всем протяжении поездки. Отвечал на все наши вопросы, много шутил, заряжая нас своим позитивом. А в конце поездки мы даже все вместе пытались петь песни. Спасибо гиду Василию за положительные эмоции и яркие впечатления!

  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2025
    В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
    08.11 ездили в Домбай, гид Павел. Всю дорогу интересно рассказывал историю каждого города, про кавказскую войну. Было интересно и очень
    читать дальше

    познавательно) виды - шикарные, погода теплая. Павел немного изменил ход экскурсии и храм оставил на последнее, и не прогадал. В храм приехали уже вечером, было темно. И мы там были одни, атмосфера - не передаваемая, храм предстал во всем своем таинственном обличие. Компания тоже попалась классная, веселые и дружные спутники) обратный путь - туман, ничего не видно, но Павел показал профессионализм своего вождения, и ехал не спеша и очень внимательно. В общем - мне все очень понравилось, Павлу отдельная благодарность

  • П
    Полина
    9 ноября 2025
    В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
    Это было великолепно! Виды прекрасны, положительных эмоций масса. Спасибо большое гиду Темирлану за шикарную экскурсию! Узнали много интересного о природе
    читать дальше

    и истории края. А также огромное спасибо за этот день нашим попутчикам: паре из Красноярска и паре из Москвы. Спасибо ❤️

  • Д
    Дарья
    8 ноября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, гид Камиль, все подробно рассказывал, все по времени четко организовывал,перед посещением храма заехали в кафе заказали
    читать дальше

    еду, поехали в храм, после приехали ко всему горячему, на Домбае посоветовал взять старую канатную дорогу,оно того стоило, посетили горную реку, погуляли по озеру,безумно красивое, угостил нас местным мороженым 🥰спасибо большое ❤️

  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
    Ездили на экскурсию в домбай с Ромой. Всё было супер! Экскурсия прошла весело, не принужденно. Очень много узнали нового, Рома молодец, рассказывал,отвечал на все вопросы. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Нам очень повезло с погодой, были прекрасные локации и виды, радующие глаз. Домбай тоже порадовал прекрасной погодой с чудесным синим небом и заснеженной вершиной. Гид Айказ очень остроумный парень, пел песни и рассказывал интересные истории. Экскурсию рекомендую👍
  • Е
    Евгений
    7 ноября 2025
    В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
    Душевный Домбай☀️💯👍 Экскурсия шикарная. 12 часов по маршруту Пятигорск- Домбай- Пятигорск пролетели насыщенно, ярко, красочно, вкусно, информативно и познавательно. Все
    читать дальше

    прекрасно, все понравилось. Сердечно благодарим за отличную работу организатора Оксану и нашего гида Кирилла. Очень интересный, заботливый и добрый человек. Красавчик💯🤝 так держать! Благодарим за сервис команду Спутник. Все оперативно и логично. Мы счастливы. Все прошло на Ура🔥💯 Ни на минуту не пожалел о том, что не взял авто на прокат (кроссовер на 2-х), как делали ранее для поездки на Эльбрус, тк по ценникам все получается соизмеримо, а по эмоционально- физическому состоянию- однозначно выигрывает вариант с профессионалами💯

  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    В Домбай - туда, где таится душа Кавказских гор
    Отличная экскурсия в плане насыщенности. Но ГИД Юрий вообще выше всех похвал. Все точно по времени, четко организовал, задал просто
    читать дальше

    душевную атмосферу. Про его энциклопедические знания материала о Кавказе можно даже не рассуждать - ответ готов на любой самый каверзный вопрос. Всю дорогу в течение 14 часов он постоянно что-то интересное рассказывал, показывал самые потаенные уголки Кавказских гор. Был изначально страх одной ехать в горы, но рада, что не передумала, тк таких незабываемых впечатлений от природы давно не испытывала!! Стоит съездить, тем более, что цена за такую услугу по времени и комфортности просто смешная. За день до этого брала экскурсию в парке Цветник у местной бабулечки и там просто было разочарование, но поездка с Юрием компенсировала все пробелы в предыдущей поездке. Уточняйте в Спутнике, кто вас повезет. Юрий с тел. 52-14 - точно будете в восторге и не зря потратите целый день отпуска!

  • К
    Куликова
    31 октября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Домбай прекрасен! Это точно! Локации интересные, хотелось бы что бы пассажиры ненадолго местами менялись, а не сидели одни и те-же впереди а кто то только сзади.
  • О
    Ольга
    31 октября 2025
    Домбай - земной рай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Брали экскурсию на Домбай, Экскурсия и экскурсовод, погода и еда, все было просто супер! Экскурсовод Дмитрий так о нас заботился
    читать дальше

    и так интересно рассказывал, и компания подобралась такая душевная и машина удобная! В общем ворсторг! спасибо всем, кто оставляет отзывы, они помогли сориентироваться и сделать правильный выбор в пользу Sputnik! Спасибо Вы лучшие!

