к гостям. Если Вашим гидом будет Дмитрий, то экскурсия пройдёт на все 1000%!!!

Оценку снизила за отвратительную ситуацию с бронированием (заказывала за несколько со 100% оплатой на месте). Накануне экскурсии утром организатор написал, что необходимо внести предоплату для бронирования места. На мои пояснения, что еду в поезде, интернет нестабильной, деньги приготовлены наличными и вообще я бронировала с оплатой на месте, но могу оплатить вечером, когда доеду, организатор предложил подыскать себе другую экскурсию или попробовать оплатить вечером, если ещё будут места. На просьбу придержать за мной место до 18 часов, ответил "я уже вам всё написал" и хамовато заметил, что раз я ему пишу, то интернет у меня есть.

Я конечно на ближайшей большой остановке сбегала на вокзал и внесла деньги на карту (хорошо, что она у меня была вообще с собой), а потом на ближайшей станции, где мобильный интернет не глушили, я предоплату внесла. Но от такого пренебрежительного отношения было крайне не приятно. Так что будьте готовы, что предоплату все равно потребуют внести и заранее об этом предупредить даже не подумают.