От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Вслед за тысячами путешественников вы будете покорены Домбаем, а я сделаю вашу встречу с этим местом интересной и осмысленной. В пейзажах, от которых захватывает дух круглый год, вы увидите богатую историю Северного Кавказа. Узнаете о географии, геологии, культурологии региона. По пути в Домбай также полюбуетесь водопадами и Эльбрусом, а в конце по желанию отдохнете в термах.
В начале пути навестим необычную гору Кольцо — она оправдывает свое название. Это песчаниковая гора, а также лермонтовское место, около которого вы увидите панораму Пятигорска. Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса; по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание. По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров). Посмотрим на водораздел внутреннего моря и Мирового океана. Конечно, остановимся насладиться видами на Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус — в ясную погоду он как на ладони!
«Чудесный, дивный край — в ущельях спрятанный Домбай!»
Территория вокруг поселка Домбай и города Теберда — это заповедная зона. Если захотите, посетим зверинец: здесь живут представители только местной фауны. На обед мы можем заехать в форелевое хозяйство на берегу реки Теберда! Там, в окружении высоких покрытых лесом хребтов, вы можете отведать свежевыловленную жемчужную форель, испечённую для вас на мангале, поесть шашлык или попробовать блюда местной кухни! Отдохнув, заедем пофотографироваться у реки и водопада Уллу-Муруджу в мшистом лесу. Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае. У вас будет 2-3 часа свободного времени для прогулок на высоте около 3500 метров, откуда открываются неописуемые виды.
Домбай от истории до геологии
Весь день будет наполнен познавательными рассказами. Сразу скажу, что я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о Средних веках и о войнах в этом крае — Кавказской и Великой Отечественной. Поймете этнический состав Кавказа, взаимоотношения народов и языковые группы. Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На легковом автомобиле Kia Ceed для 1-4 чел.
Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (до 7 человек на минивэне Toyota Alphard). В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%
Я заберу вас от удобного вам места в любом из городов Кавминвод и после привезу обратно
Маршрут, место и время выезда можно скорректировать по вашим пожеланиям, мы полностью подстраиваемся под вас!
Дополнительные расходы
Вход на Медовые водопады — 100 руб. /чел.
Билет на канатную дорогу — от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
Обед в кафе — примерно 700 рублей на человека
По вашему желанию возможно дополнить программу: — посещение термальных бассейнов «Жемчужина Кавказа» с купанием в лечебной термальной воде: +1000 рублей к стоимости экскурсии и +500 рублей за билет — заезд в Гоначхирское ущелье: +1500 рублей к стоимости экскурсии и +200 рублей билет — Посещение Шоанинского храма: +1000 рублей к стоимости экскурсии и +200 с человека за джиппинг к храму на внедорожнике — Посещение Сырной Пещеры: +1000 рублей к стоимости экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 852 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии, читать дальшеуменьшить
культурологии, экономики и политики. Я составляю свои авторские путешествия так, чтобы по возможности объединить в одну программу несколько экскурсий, показать и рассказать побольше интересных фактов, историй, статистических данных, которые запомнятся надолго!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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татьяна
Вчера вернулись с экскурсии. Всё прошло замечательно, несмотря на сюрпризы погоды. Мы не попали на Домбай, из-за дождя была закрыта канатная дорога, но Карен с лихвой компенсировал нам эту неприятность. читать дальшеуменьшить
Он не только замечательный водитель, но и замечательный знающий рассказчик. Он может ответить на любой вопрос и его ответы будут очень проффесиональны. Наше путешествие прошло, но остались самые лучшие впечатления. А "вишенкой на торте" было посещение комплекса "Жемчужина Кавказа". Карен очень профессиональный гид, путешествовать с ним одно удовольствие. Всем рекомендуем отправиться на экскурсию с ним. Карену удачи, благополучия и процветания.
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