Приглашаем вас познакомиться с гостеприимной Чеченской Республикой! Вы побываете во всех важнейших местах Грозного, осмотрите хай-тек мечеть «Сердце матери» в городе Аргун и мечеть «Гордость мусульман» в Шали. По пути мы расскажем о чеченских традициях, истории, архитектуре и культурных особенностях.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

06:00 — Выезд из Кисловодска

12.00 — Экскурсия по Грозному. Вы увидите соборную мечеть «Сердце Чечни», квартал с небоскрёбами «Грозный-Сити», православный храм Михаила Архангела, Цветочный парк и мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова

14:00 — Мечеть «Сердце матери» в Аргуне, сочетающая традиции и новаторство

15:00 — Мечеть «Гордость мусульман» в Шали. На данный момент это крупнейшая мечеть Европы. Она запомнится вам величественными куполами и изысканными мозаиками

22:00 — Возвращение в Кисловодск

Организационные детали