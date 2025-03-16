Приглашаем вас познакомиться с гостеприимной Чеченской Республикой! Вы побываете во всех важнейших местах Грозного, осмотрите хай-тек мечеть «Сердце матери» в городе Аргун и мечеть «Гордость мусульман» в Шали. По пути мы расскажем о чеченских традициях, истории, архитектуре и культурных особенностях.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
06:00 — Выезд из Кисловодска
12.00 — Экскурсия по Грозному. Вы увидите соборную мечеть «Сердце Чечни», квартал с небоскрёбами «Грозный-Сити», православный храм Михаила Архангела, Цветочный парк и мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова
14:00 — Мечеть «Сердце матери» в Аргуне, сочетающая традиции и новаторство
15:00 — Мечеть «Гордость мусульман» в Шали. На данный момент это крупнейшая мечеть Европы. Она запомнится вам величественными куполами и изысканными мозаиками
22:00 — Возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Мы готовы скорректировать маршрут
- По желанию можно подняться на смотровую площадку в «Грозном-Сити» — 150 ₽ с чел
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алибек — ваша команда гидов в Кисловодске
Приветствую! Я Алибек, представитель дружной команды гидов на Северном Кавказе. Мы с гордостью рассказываем путешественникам о местных традициях, культуре и истории. Благодаря нашим экскурсиям вы сможете окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства и полюбоваться потрясающими пейзажами.Задать вопрос
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