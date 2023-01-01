Что вас ждет

Побывать в Кисловодске — настоящее счастье любого человека, ведь здесь необычайно красивая архитектура, вечно солнечные вершины гор и вкуснейший Нарзан, прославивший городок на весь мир!

Вы познакомитесь с самой высокой точкой России, побываете на экскурсии в самом знаменитом горно-лыжном курорте — Домбае, и конечно же познакомитесь с чудом нашей станы — Кавминводами.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

проживание,

завтраки,

экскурсионное и транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно: