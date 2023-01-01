Люблю я Кавказ: Домбай и КМВ

Побывать в Кисловодске - настоящее счастье любого человека

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Побывать в Кисловодске — настоящее счастье любого человека, ведь здесь необычайно красивая архитектура, вечно солнечные вершины гор и вкуснейший Нарзан, прославивший городок на весь мир!
Люблю я Кавказ: Домбай и КМВ
Люблю я Кавказ: Домбай и КМВ
Люблю я Кавказ: Домбай и КМВ
Люблю я Кавказ: Домбай и КМВ
Люблю я Кавказ: Домбай и КМВ
Люблю я Кавказ: Домбай и КМВ
Люблю я Кавказ: Домбай и КМВ

Что вас ожидает 🤩

  • Домбай
  • Города КМВ
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Описание

Что вас ждет

Побывать в Кисловодске — настоящее счастье любого человека, ведь здесь необычайно красивая архитектура, вечно солнечные вершины гор и вкуснейший Нарзан, прославивший городок на весь мир!
Вы познакомитесь с самой высокой точкой России, побываете на экскурсии в самом знаменитом горно-лыжном курорте — Домбае, и конечно же познакомитесь с чудом нашей станы — Кавминводами.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание,
  • завтраки,
  • экскурсионное и транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • обеды и ужины,
  • трансфер: ж/д вокзал Кисловодск-гостиница – 350 руб. /машина/в одну сторону, а/п Минеральные Воды-гостиница – 1600 руб. /машина/в одну сторону,
  • курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обеды и ужины
  • Трансфер: ж/д вокзал Кисловодск-гостиница – 350 руб. /машина/в одну сторону, а/п Минеральные Воды-гостиница – 1600 руб. /машина/в одну сторону
  • Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Кисловодск, бул. Курортный, дом 8
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по средам
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В телефонном режиме за несколько дней до заезда с туристами свяжется куратор тура и обговорит с ними все детали и нюансы поездки (конт. тел. 8-928-348-58-48).
  • Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Кисловодску.
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде. В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18.00-19.00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д – 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными.
  • Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные

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У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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