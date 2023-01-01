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Описание
Что вас ждет
Побывать в Кисловодске — настоящее счастье любого человека, ведь здесь необычайно красивая архитектура, вечно солнечные вершины гор и вкуснейший Нарзан, прославивший городок на весь мир!
Вы познакомитесь с самой высокой точкой России, побываете на экскурсии в самом знаменитом горно-лыжном курорте — Домбае, и конечно же познакомитесь с чудом нашей станы — Кавминводами.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
проживание,
завтраки,
экскурсионное и транспортное обслуживание.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты,
обеды и ужины,
трансфер: ж/д вокзал Кисловодск-гостиница – 350 руб. /машина/в одну сторону, а/п Минеральные Воды-гостиница – 1600 руб. /машина/в одну сторону,
курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание
Завтраки
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Обеды и ужины
Трансфер: ж/д вокзал Кисловодск-гостиница – 350 руб. /машина/в одну сторону, а/п Минеральные Воды-гостиница – 1600 руб. /машина/в одну сторону
Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Кисловодск, бул. Курортный, дом 8
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по средам
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
В телефонном режиме за несколько дней до заезда с туристами свяжется куратор тура и обговорит с ними все детали и нюансы поездки (конт. тел. 8-928-348-58-48).
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Кисловодску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде. В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18.00-19.00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д – 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными.
Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
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