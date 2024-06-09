В насыщенной программе этого уникального путешествия вы откроете для себя чудеса местного Мертвого моря, магию чегемских пейзажей, мистические предания о Голубых озерах. А также волшебные ванны Аушигера!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Озеро Тамбукан
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Город Нальчик
- Голубое Озеро в Балкарии
- Аушегирские Термы
Описание экскурсии
Чегемские красоты Первым делом мы подъедим к соленому озеру Тамбукан, где вы узнаете тайну происхождения его целебной грязи и откроете ее редкие свойства, благодаря которым озеро является настоящим источником здоровья. А затем направимся к просторам Чегемского ущелья — жемчужине Кабардино-Балкарии! Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки. Попьете кристально чистой воды из источника Серебряная струя и отведаете вкуснейших балкарских хычинов с начинкой из домашнего сыра, рецепт которых передается из поколения в поколение и требует строжайшего соблюдения всех исконных условий. Нальчик — столица и гордость Кабарды Вы прогуляетесь по Атажуковскому саду, лучшему парку Северного Кавказа, и рассмотрите легендарного богатыря Сасруко. При желании, отведаете свежайшего пива в знаменитом ресторане «Бочка», которое, кстати, варят здесь же. И оцените величие Триумфальной арки, возведенной на въезде в город. Здесь-то мы и поговорим, что связывает кабардинцев с русскими царями и чем так гордится Кабарда. Красота Голубых озер Встреча с поразительными Голубыми озерами, где вы сопоставите легенду этих мистических мест с научными данными и осознаете, что неспроста местные испокон веков называли это восхитительное озеро «Церик-Кель», или «Гнилое озеро». Минеральные источники Завершится экскурсия самой настоящей сказкой Аушигер — так называется место, где прямо из под земли бьют источники с горячей минеральной водой. Вы сначала окунетесь в бассейн с горячей минеральной водой, затем с холодной, а после — еще несколько раз переберетесь из одного в другой. Каждый раз, меняя температуру воды, вы будете чувствовать, как усталость, стресс, тревога и повседневные проблемы уходят на задний план, уступая чувству умиротворения и блаженства.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Тамбукан
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Город Нальчик
- Голубое Озеро в Балкарии
- Аушегирские Термы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на Аушегирские Термы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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