Замки Кабардино-Балкарии

Вас ждет новый авторский маршрут - романтичная экскурсия «Замки Кабардино-Балкарии»! За один день вы увидите замок

Групповая
Вас ждет новый авторский маршрут — романтичная экскурсия «Замки Кабардино-Балкарии»! За один день вы увидите замок Шато-Эркен, Черекскую теснину, Верхнюю Балкарию, Голубое озеро, термальный источник «Аушигер» и не только.
Замки Кабардино-Балкарии
Замки Кабардино-Балкарии
Замки Кабардино-Балкарии
Замки Кабардино-Балкарии
Замки Кабардино-Балкарии
Замки Кабардино-Балкарии
Замки Кабардино-Балкарии

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Шато Эркен
  • Черекская теснина
  • Средневековое селение и башни Верхней Балкарии
  • Голубое озеро
  • Купание в термальном источнике «Аушигер»

В программе экскурсии:

  • Замок Шато-Эркен
  • Вы знали, что в мире всего 11 винодельческих замков шато и седьмой из них — замок Шато-Эркен недалеко от Нальчика? Место невероятно фотогеничное и романтичное. Величественный средневековый замок стоит на острове посреди озера, где плавают утки и лебеди, и красивого сада, по которому гуляют фазаны и павлины.
  • Черекская теснина
  • Это каньон, промытый рекой Черек среди высоченных скал. В середине одной из скал проходит узкая горная тропа. Вниз уходит обрыв глубиной 250 метров, на дне которого узкой бирюзовой лентой вьётся река Черек Балкарский. А наверх уходят скалы ещё на 200 метров. Здесь мы сделаем остановку, чтобы насладиться масштабами ущелья.
  • Верхняя Балкария
  • Отправляемся ещё выше в горы, в средневековое селение Верхняя Балкария. Здесь, в окружении величественных снежных гор Главного Кавказского хребта и природных замков — желтых скал Скалистого хребта находится большой аул Верхняя Балкария. А вокруг руины древних поселений.
  • Мы увидим остатки домов XVI-XVII веков и боевые башни XVII века. Самая известная — башня Абаевых. На первом этаже находились жилые комнаты семьи князя, верхние этажи выполняли оборонительную функцию. Но особую известность, башня Абаевых получила после выхода на экраны фильма Балабанова «Война». В фильме снимались такие известные актеры, как Сергей Бодров, Алексей Чадов и Ингеборга Дапкунайте.
  • Голубое озеро
  • После горных впечатлений, спускаемся ниже и обедаем на Голубом озере.
  • Это самый глубокий пресный водоём России после Байкала. Недаром сюда приезжал Жак Ив Кусто с попыткой обнаружить дно озера. Зафиксирована глубина 279 метров. Интересно, что у озера всегда одинаковая температура воды: 9,3 градуса. Тут же находится много местных кафе и сувенирные лавочки.
  • Термальный источник «Аушигер»
  • Конечная точка маршрута — купание в термальном источнике. Горячая целебная водичка снимает усталость, помогает от кожных заболеваний и проблем с суставами. Рядом добывают косметическую голубую глину, которую тут же можно купить и сделать себе маску.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты на территорию замка Шато-Эркен (50 руб. /чел.)
  • Дополнительная экскурсия Черекская теснина + Башни Верхней Балкарии (450 руб. /чел.)
  • Въезд на территорию термального источника (200 руб. /чел.)
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 1, Кисловодск
Завершение: В центре Кисловодска
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, воскресенье в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • На экскурсию обязательно нужно взять паспорт
  • Наличные деньги на дополнительные расходы и питание
  • Купальные принадлежности (купальник, шлепки, полотенце)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Четверг, воскресенье в 7:00

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