Карен проводит ещё 1 экскурсию

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Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)

Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Чегемское ущелье, Голубые озера и минеральные источники Аушигера. Уникальные пейзажи и истории ждут вас
Кавказские горы хранят множество тайн, и эта экскурсия - ваш шанс их раскрыть.

Вас ждут величественные водопады Чегемского ущелья, загадочные Голубые озера и целебные источники Аушигера. Прогулка по Атажуковскому саду и встреча с легендарным Сасруко оставят незабываемые впечатления. В завершение путешествия попробуйте местные напитки и блюда, чтобы полностью ощутить дух региона. Погрузитесь в сказку и почувствуйте магию Кавказа
5
39 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные природные объекты
  • 🏞️ Величественные горные пейзажи
  • 🍽️ Вкуснейшие местные блюда
  • 💧 Целебные минеральные источники
  • 🗺️ Легенды и истории Кавказа
  • 🚗 Комфортное индивидуальное путешествие

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии «Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и наслаждения природными красотами. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на более низкие температуры, всё же можно насладиться уникальными видами и атмосферой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)

Что можно увидеть

  • Чегемское ущелье
  • Атажуковский сад
  • Триумфальная арка

Описание экскурсии

Чегемские красоты

Первым делом я отвезу вас к соленому озеру Тамбукан, где вы узнаете тайну происхождения его целебной грязи и откроете ее редкие свойства, благодаря которым озеро является настоящим источником здоровья. А затем направимся к просторам Чегемского ущелья — жемчужине Кабардино-Балкарии! Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки. Попьете кристально чистой воды из источника Серебряная струя и отведаете вкуснейших балкарских хичинов с начинкой из домашнего сыра, рецепт которых передается из поколения в поколение и требует строжайшего соблюдения всех исконных условий.

Нальчик — гордость Кабарды

Вы прогуляетесь по Атажуковскому саду, лучшему парку Северного Кавказа, и рассмотрите легендарного богатыря Сасруко. При желании, отведаете свежайшего пива в знаменитом ресторане «Бочка», которое, кстати, варят здесь же. И оцените величие Триумфальной арки, возведенной на въезде в город. Здесь-то мы и поговорим, что связывает кабардинцев с русскими царями и чем так гордится Кабарда.

Таинственная Черекская теснина и красота Голубых озер

Подъехав к впечатляющей Черекской теснине, вы узнаете тайну замёрзшего батальона, выясните, что искали тибетские монахи на Кавказе и как это связано с поисками Священного Грааля нацистами. А далее вас будет ждать встреча с поразительными Голубыми озерами, где вы сопоставите легенду этих мистических мест с научными данными и осознаете, что неспроста местные испокон веков называли это восхитительное озеро «Церик-Кель», или «Гнилое озеро».

Минеральные источники

Завершится экскурсия самой настоящей сказкой Аушигер — так называется место, где прямо из под земли бьют источники с горячей минеральной водой. Помните, как было в сказке? «Первый надобно налить до краёв водой студёной, а второй — водой варёной, а последний — молоком…». Так и здесь: вы сначала окунетесь в бассейн с горячей минеральной водой, затем с холодной, а после — еще несколько раз переберетесь из одного в другой. Каждый раз, меняя температуру воды, вы будете чувствовать, как усталость, стресс, тревога и повседневные проблемы уходят на задний план, уступая чувству умиротворения и блаженства.

🍶 Перед дорогой обратно я предложу вам заглянуть в местное кафе, где вы сможете выпить чашечку вкуснейшего молока, либо чаю, заваренного на горных травах, а, может, и ароматный глинтвейн с основой из ежевичного вина.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать из Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска и Железноводска
  • Я приеду за вами по указанному адресу и после окончания экскурсии обязательно отвезу обратно
  • Еда, напитки и вход на территорию источника Аушигер (300 ₽ с чел.) оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4006 туристов
Всем привет! Меня зовут Карен, и вот уже 25 лет я живу в этом многовековом красавце — Пятигорске. Признаюсь, я без ума от своего города! Будучи человеком творческим и заядлым
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путешественником, после одной из зарубежных поездок я осознал, сколько удивительных мест нашего края остаются неизвестными гостям, и насколько пока ещё однообразен рынок экскурсий. Именно это вдохновило меня изменить ситуацию и показать Кавказские Минеральные Воды глазами местного жителя, влюблённого в этот край всей душой. Работаю я в замечательной команде со своим сыном Аркадием. Он — настоящий пятигорчанин, с детства объездивший весь Кавказ и знающий каждый уголок родного города. Аркадий прекрасно разбирается в истории региона, традициях и обычаях кавказских народов. Желаем всем приятных путешествий и будем рады встрече на Кавказе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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1
Е
Экскурсия по километражу немаленькая, но время в дороге рассказчик украсил интересным рассказом, за 12 часов не устали, в том числе ребенок, красивые виды, интересные истории, восхитительный обед, набили карманы свежими конфетами, только что с фабрики и загрузили кучу воспоминаний в копилку, спасибо
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Лариса
Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный, Чегемское ущелье уникальное.
Небольшая рекомендация Карену: вечером отправлять туристам напоминание о том, что необходимо взять
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с собой. Не знала, что вода в источниках горячая и в прохладную погоду тоже можно будет искупаться, поэтому не взяла купальные принадлежности, проблему конечно решили на месте, но все же. Еще момент: из за разницы во времени вставали с мужем в 5 утра, поездка была в 7 утра, по дороге мы размякли и задремали, часть рассказа прослушали, видимо в какой то момент не реагировали на рассказ и Карен решил, что нам не интересно, но это не так, Ваши рассказы просто бальзам в уши, просто некоторым не сильно молодым туристам необходимо вздремнуть часок Вообще после поездки осталось приятное послевкусие, еще долго делись с мужем эмоциями

Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный,
Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный,
Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный,
Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный,
Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный,
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А
Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало получить яркие впечатления. Кабарда прекрасна даже в плохую погоду. Ущелье грандиозно! По Нальчику впечатление
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не полное, хотелось бы больше информации. Проехали по одной улице и в сад. Понимаю, что скорее всего так получилось из-за дождя. Город очень зелёный! Сад ухоженный, много красивых мест. Во поводу карстовых озёр: думала, что в дождь всё будет серо и уныло, но нет, голубое озеро порадовало удивительным цветом воды! Фото без фильтров. Удручает количество лоточников вокруг озера. В некоторых местах близко не подойти. К термальным источникам не поехали по нашей инициативе. Вместо этого посетили на конференцию фабрику в Нальчике и больше провели времени в других локациях.
Мы ездили с гидом Аркадием. Приятный молодой человек. Всю дорогу рассказывал о значимых местах КМВ, и достоверную информацию, и сказки, и легенды. Интересно! Уверенно чувствует себя за рулём. На обратном пути душевно поговорили на отвлечённые темы. Единственный совет - поработать над речью, много слов-паразитов. Общее впечатление от экскурсии - здОрово!!!!! Всем советую!

Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало
Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало
Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало
Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало
Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало
Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало
Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало
Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало+2
Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало
Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало
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А
Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!! Все по делу, ничего лишнего, настолько интересно слушать…. И важно, что он сам очень
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хорошо понимает о чем говорит, чувствует как говорится кожей. Просто его рассказы это отдельная тема. Советовал проверенных самим продавцов товаров, без навязывания. Все честно и открыто. Словами многое не передашь. В общем экскурсия пролетела на одном дыхании. Живо, энергично, с захватывающими видами и ликбезом по истории! Все ОЧЕНЬ понравилось! Спасибо ОГРОМНОЕ, Карен!!! Рекомендуем однозначно! Всем привет из Воронежской области!

Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!
Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!
Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!
Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!
Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!
Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!
Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!
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О
Тот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы если что потом для себя был не занят день)))) Карен-великолепный рассказчик, приятный человек, супер гид.
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Бесконечно готова петь ему оды. Спасибо за прекрасные виды, что Вы показали, за локации, которых не было изначально по плану. Вы-лучший из лучших гид! Моё Вам почтение и очередное Браво! 🥳 С уважением к Вам, Ольга, Антонина, Владимир.

Тот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы если
Тот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы если
Тот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы если
Тот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы если
Тот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы если
Тот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы если
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Олег
Море положительных эмоций и впечатлений!!! Спасибо Карену от нашей семьи!!! Приятно путешествовать с человеком, который влюблён в свой край, эрудированный, аккуратный водитель. В пути мы узнали много интересных историй, было приятно общаться. А от увиденного-дух захватывает👍👍👍Спасибо Карен!!! 🤝
Море положительных эмоций и впечатлений!!! Спасибо Карену от нашей семьи!!! Приятно путешествовать с человеком, который влюблён
Море положительных эмоций и впечатлений!!! Спасибо Карену от нашей семьи!!! Приятно путешествовать с человеком, который влюблён
Море положительных эмоций и впечатлений!!! Спасибо Карену от нашей семьи!!! Приятно путешествовать с человеком, который влюблён
Море положительных эмоций и впечатлений!!! Спасибо Карену от нашей семьи!!! Приятно путешествовать с человеком, который влюблён
Море положительных эмоций и впечатлений!!! Спасибо Карену от нашей семьи!!! Приятно путешествовать с человеком, который влюблён
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