Карен проводит ещё 1 экскурсию

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Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн!

Карен
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Карен – ваш гид
Кавказ умеет хранить секреты, но порой кажется, что места оживают и сами начинают рассказ о своих невероятных историях.

В насыщенной программе вы откроете чудеса местного Мертвого моря, магию чегемских пейзажей, мистические предания Черекской теснины и Голубых озер.

А еще — волшебные ванны Аушигера и ароматные напитки на любой вкус!
12000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды.
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Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария

Что вас ожидает

Чегемские красоты
Первым делом я отвезу вас к соленому озеру Тамбукан, где вы узнаете тайну происхождения его целебной грязи и откроете ее редкие свойства, благодаря которым озеро является настоящим источником здоровья. А затем направимся к просторам Чегемского ущелья — жемчужине Кабардино-Балкарии! Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки. Попьете кристально чистой воды из источника Серебряная струя и отведаете вкуснейших балкарских хичинов с начинкой из домашнего сыра, рецепт которых передается из поколения в поколение и требует строжайшего соблюдения всех исконных условий.

Нальчик — гордость Кабарды
Вы прогуляетесь по Атажуковскому саду, лучшему парку Северного Кавказа, и рассмотрите легендарного богатыря Сасруко. При желании, отведаете свежайшего пива в знаменитом ресторане «Бочка», которое, кстати, варят здесь же. И оцените величие Триумфальной арки, возведенной на въезде в город. Здесь-то мы и поговорим, что связывает кабардинцев с русскими царями и чем так гордится Кабарда.

Таинственная Черекская теснина и красота Голубых озер
Подъехав к впечатляющей Черекской теснине, вы узнаете тайну замёрзшего батальона, выясните, что искали тибетские монахи на Кавказе и как это связано с поисками Священного Грааля нацистами. А далее вас будет ждать встреча с поразительными Голубыми озерами, где вы сопоставите легенду этих мистических мест с научными данными и осознаете, что неспроста местные испокон веков называли это восхитительное озеро «Церик-Кель», или «Гнилое озеро».

Минеральные источники
Завершится экскурсия самой настоящей сказкой Аушигер — так называется место, где прямо из под земли бьют источники с горячей минеральной водой. Помните, как было в сказке? «Первый надобно налить до краёв водой студёной, а второй — водой варёной, а последний — молоком…». Так и здесь: вы сначала окунетесь в бассейн с горячей минеральной водой, затем с холодной, а после — еще несколько раз переберетесь из одного в другой. Каждый раз, меняя температуру воды, вы будете чувствовать, как усталость, стресс, тревога и повседневные проблемы уходят на задний план, уступая чувству умиротворения и блаженства.

🍶 Перед дорогой обратно я предложу вам заглянуть в местное кафе, где вы сможете выпить чашечку вкуснейшего молока, либо чаю, заваренного на горных травах, а, может, и ароматный глинтвейн с основой из ежевичного вина.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать из Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска и Железноводска.
  • Я приеду за вами по указанному адресу и после окончания экскурсии обязательно отвезу обратно.
  • Еда, напитки и вход на территорию источника Аушигер (100р./человека) оплачиваются отдельно.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Карен
Карен
Всем привет! Меня зовут Карен, и я уже 25 лет живу в замечательном курортном городе с многовековой историей, красавце Пятигорске. Скажу честно, я его обожаю! Я человек творческий и, к тому же, большой любитель путешествовать. Однажды вернувшись с очередной поездки за рубеж, я понял, сколько интересных мест и историй можно открыть гостям нашего края и как неразнообразен пока наш рынок экскурсии. Я хочу исправить это недоразумение и показать Кавказские Минеральные Воды глазами человека, живущего здесь и любящего этот край всем сердцем. Всем приятных путешествий и до встречи!
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Карен проводит ещё 1 экскурсию

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