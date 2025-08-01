читать дальше

- УАЗ Патриот, на котором мы ехали. Несмотря на героические попытки нашего водителя-гида Алима его починить, увы. Тем не менее, в течение 2 часов приехал спасатель Расул, который провел нам экскурсию по горным пастбищам Кабардино-Балкарии, почти до границ Грузии. Мы даже увидели Эльбрус на закате вблизи - потрясающе красиво!

Так что результат вполне чудесен - мы многое посмотрели и выбрались из неприятной ситуации, благодаря дружной команде организаторов. Алима тоже вытащили с "козлом", так что в итоге всё благополучно. Ребятам процветания и более надежный транспорт на таких труднодоступных маршрутах, чем творения криворуких и бессовестных ульяновцев!