Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Новогодняя сказка в Кисловодске

Погулять по праздничным улицам курорта и увидеть главные достопримечательности в волшебном свете

Ольга
Ольга – Гид из Кисловодска
Новый год в Кисловодске — сказочное время, наполненное сияющими красками, ароматом хвои, базарами с традиционными теплыми носками «джурабами» и атмосферой южного веселья.

Вы познакомитесь с историческим и архитектурным наследием города и узнаете, как отмечают Новый год местные жители.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Новогодняя сказка в Кисловодске
Новогодняя сказка в Кисловодске

Что вас ожидает

Новогодний Кисловодск
Вы увидите подсвеченную огнями старинную крепость, в которой когда-то останавливались Пушкин и генерал Раевский с семьей. Оцените рождественское убранство Свято-Никольского кафедрального собора, заглянете на новогодний базар на улице Парковый пешеход и увидите местные теплые носки «джурабы», один из древнейших предметов гардероба горцев. А также посетите празднично украшенную Нарзанную галерею, построенную в средневековом английском стиле, и продегустируете вкуснейшую минеральную воду.

Прогулка по Курортному парку
Один из главных символов Кисловодска — рукотворный Курортный парк 🌳. Вы пройдете по его уютным дорожкам, бросите монету в Зеркальный пруд и рассмотрите изящный павильон «Стеклянная струя». А еще сделаете фото на фоне Цветочного календаря, отыщете заточенного в гроте Демона и увидите дом Алексея Реброва, одного из первых историков Кавказа. Завершится прогулка 👣 на знаменитом Курортном бульваре, наполненном музыкой, сияющими огнями и запахами хвои, кофе и мандаринов.

Организационные детали

Для гостей с детьми я могу включить в программу катание на паровозиках по Курортному бульвару.

Начало и место завершения
🚩 на площади у музея Крепость
Новогодняя сказка в Кисловодске
Новогодняя сказка в Кисловодске
Новогодняя сказка в Кисловодске
Новогодняя сказка в Кисловодске
Новогодняя сказка в Кисловодске
Новогодняя сказка в Кисловодске
Новогодняя сказка в Кисловодске

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а экскурсовод цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи, заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный экскурсовод и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты, легкая подача уже включены в экскурсию.
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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