Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Новогодний Кисловодск

Вы увидите подсвеченную огнями старинную крепость, в которой когда-то останавливались Пушкин и генерал Раевский с семьей. Оцените рождественское убранство Свято-Никольского кафедрального собора, заглянете на новогодний базар на улице Парковый пешеход и увидите местные теплые носки «джурабы», один из древнейших предметов гардероба горцев. А также посетите празднично украшенную Нарзанную галерею, построенную в средневековом английском стиле, и продегустируете вкуснейшую минеральную воду.

Прогулка по Курортному парку

Один из главных символов Кисловодска — рукотворный Курортный парк 🌳. Вы пройдете по его уютным дорожкам, бросите монету в Зеркальный пруд и рассмотрите изящный павильон «Стеклянная струя». А еще сделаете фото на фоне Цветочного календаря, отыщете заточенного в гроте Демона и увидите дом Алексея Реброва, одного из первых историков Кавказа. Завершится прогулка 👣 на знаменитом Курортном бульваре, наполненном музыкой, сияющими огнями и запахами хвои, кофе и мандаринов.

Организационные детали

Для гостей с детьми я могу включить в программу катание на паровозиках по Курортному бульвару.