Одиночество и мощь природы

Плато Канжол — одно из немногих мест, посетив которое вы еще можете насладиться одиночеством, мощью и величием природы, где к вам не подойдет новоявленный арендатор — «хозяин» и не будет устанавливать свои правила. На плато еще нет колючей проволоки, как на Бермамыте и по выходным не стоит очередь сфотографироваться на мостике или «амфитеатре».

Кровавая дорога

Всё это лишь потому, что плато оправдывает свое древнее название — «кровавая дорога», как раньше скот сбивал там копыта до крови, так сейчас там джипперы стиснув зубы проезжают 50 км жесткой гравийной дороги, после которой желательно подтянуть гайки на колесах. Плохая дорога спасает Канжол от толп назойливых туристов. По пути можно заехать на Шанхорейские озера искупаться — освежиться летом в кристально чистой — голубой воде, также по пути много красивых смотровых площадок с видами на плато Инал, пик Наушидзе, Тызыльское ущелье.

Важно знать: