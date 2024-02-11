От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
Групповая экскурсия в Кисловодске

От Фиагдона до Кармадона

Приготовьте телефоны и фотоаппараты — мы отправляемся в блистательную Северную Осетию! Вас ждут Кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев и таинственные древние святилища. А также душевные рассказы о местных традициях, истории и культурных особенностях.
От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
Ближайшие даты:
11
фев
12
фев
13
фев
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Что вас ожидает:

  • Куртатинское ущелье
  • Посёлок Верхний Фиагдон
  • Кадаргаванская теснина
  • Дзивгисская крепость
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Башня Курта и Тага
  • Арт-объект «Æ»
  • Лавочка счастья
  • Город мёртвых Даргавс
  • Кахтисарская котловина
  • Кармадонское ущелье. Памятник группе Бодрова
  • Памятник жертвам схода ледника Колка

Описание

Природа Осетии и «город мертвых» Природа Северной Осетии откроется вам во всей красе! Мы проедем по Куртатинскому ущелью, где альпийские луга гармонично соседствуют с горными хребтами и реками. Остановимся у Кадаргаванского каньона, на дне которого шумит пенистый Фиагдон. Прогуляемся по долине Мидаграбин, в которой расположено около 50 водопадов разной высоты и наполненности. Древний некрополь Даргавс, расположенный на живописном склоне, стал местом последнего упокоения нескольких поколений горцев. И сегодня, гуляя улицами «города мертвых», в окошках отдельных склепов можно увидеть белеющие человеческие кости. Крепости, башни и арт-объекты Вы увидите башню братьев-основателей Куртатинского и Тагаурского обществ — Курта и Тага, наскальную Дзивгисскую крепость, стены которой почти незаметны на фоне скал и самый высокогорный Православный монастырь на территории России. Также вы увидите два популярных арт-объекта. Фиагдонские качели, или как их еще называют «качели над пропастью», прокатиться на которых может каждый желающий. И арт-объект «Æ» — буква осетинского алфавита, установленная на фоне красивых видов. Печальная история Кармадона Кармадонское ущелье — самое печально известное в Северной Осетии. Из-за схода ледника Колка в 2002 году здесь погибли люди, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова. Вы увидите памятник жертвам этой трагедии.

Ежедневно в 6:15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги Гида
Что не входит
  • Питание (средний чек — около 500 руб.)
  • Вход в Даргавс — 100 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:15
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды
  • Мы не несем ответственность
  • Если погодные условия будут плохие
  • Но постараемся сделать поездку максимально комфортной!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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