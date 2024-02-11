Описание

Природа Осетии и «город мертвых» Природа Северной Осетии откроется вам во всей красе! Мы проедем по Куртатинскому ущелью, где альпийские луга гармонично соседствуют с горными хребтами и реками. Остановимся у Кадаргаванского каньона, на дне которого шумит пенистый Фиагдон. Прогуляемся по долине Мидаграбин, в которой расположено около 50 водопадов разной высоты и наполненности. Древний некрополь Даргавс, расположенный на живописном склоне, стал местом последнего упокоения нескольких поколений горцев. И сегодня, гуляя улицами «города мертвых», в окошках отдельных склепов можно увидеть белеющие человеческие кости. Крепости, башни и арт-объекты Вы увидите башню братьев-основателей Куртатинского и Тагаурского обществ — Курта и Тага, наскальную Дзивгисскую крепость, стены которой почти незаметны на фоне скал и самый высокогорный Православный монастырь на территории России. Также вы увидите два популярных арт-объекта. Фиагдонские качели, или как их еще называют «качели над пропастью», прокатиться на которых может каждый желающий. И арт-объект «Æ» — буква осетинского алфавита, установленная на фоне красивых видов. Печальная история Кармадона Кармадонское ущелье — самое печально известное в Северной Осетии. Из-за схода ледника Колка в 2002 году здесь погибли люди, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова. Вы увидите памятник жертвам этой трагедии.