Полюбоваться захватывающими видами Кавказа в неутомительном путешествии
Девиз программы — яркие впечатления без ущерба комфорту.
Вы проедете по лёгкому маршруту всего с тремя главными локациями, но при этом не почувствуете «недосказанности», ведь вас ждут отборные пейзажи Карачаево-Черкесии.
С местного Гранд-Каньона вы полюбуетесь Эльбрусом, а также живописное водохранилище и водопады, где можно прокатиться на зиплайне.
Вы проедете по лёгкому маршруту всего с тремя главными локациями, но при этом не почувствуете «недосказанности», ведь вас ждут отборные пейзажи Карачаево-Черкесии.
С местного Гранд-Каньона вы полюбуетесь Эльбрусом, а также живописное водохранилище и водопады, где можно прокатиться на зиплайне.
Ближайшие даты:
8
ноя
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Плато Бермамыт. В этом прославившемся месте вслед за многими путешественниками на Кавказе вы оцените вдохновляющие пейзажи окрестностей и увидите Эльбрус с одной из лучшим панорамных площадок.
- Эшкаконское водохранилище. Второй объект программы — младший брат Сулакского каньона в Дагестане. Со смотровой перед вами раскроется вся красота водоёма, окружённого горными ландшафтами.
- Медовые водопады. В завершение вы побываете в живописном урочище, где шумят 5 водопадов. Здесь также готовят вкуснейшие хычины и шашлык. А ещё здесь можно совершить полёт на самом длинном зиплайне в России и покачаться на качелях над 100-метровой пропастью.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 2-3 часа. Выезжаем из всех городов КМВ.
- Дополнительные расходы: экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. с человека, обед (по желанию) — 600-700 руб. с человека, полёт на зиплайне (также по желанию) — 1500 руб. с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 109 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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