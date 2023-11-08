Девиз программы — яркие впечатления без ущерба комфорту.



Вы проедете по лёгкому маршруту всего с тремя главными локациями, но при этом не почувствуете «недосказанности», ведь вас ждут отборные пейзажи Карачаево-Черкесии.



С местного Гранд-Каньона вы полюбуетесь Эльбрусом, а также живописное водохранилище и водопады, где можно прокатиться на зиплайне.