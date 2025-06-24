Девиз программы — яркие впечатления без ущерба комфорту.
Вы проедете по лёгкому маршруту всего с тремя главными локациями, но при этом не почувствуете «недосказанности», ведь вас ждут отборные пейзажи Карачаево-Черкесии.
С местного Гранд-Каньона вы полюбуетесь Эльбрусом, а также живописное водохранилище и водопады, где можно прокатиться на зиплайне.
Вы проедете по лёгкому маршруту всего с тремя главными локациями, но при этом не почувствуете «недосказанности», ведь вас ждут отборные пейзажи Карачаево-Черкесии.
С местного Гранд-Каньона вы полюбуетесь Эльбрусом, а также живописное водохранилище и водопады, где можно прокатиться на зиплайне.
Описание экскурсии
- Плато Бермамыт. В этом прославившемся месте вслед за многими путешественниками на Кавказе вы оцените вдохновляющие пейзажи окрестностей и увидите Эльбрус с одной из лучшим панорамных площадок.
- Эшкаконское водохранилище. Второй объект программы — младший брат Сулакского каньона в Дагестане. Со смотровой перед вами раскроется вся красота водоёма, окружённого горными ландшафтами.
- Медовые водопады. В завершение вы побываете в живописном урочище, где шумят 5 водопадов. Здесь также готовят вкуснейшие хычины и шашлык. А ещё здесь можно совершить полёт на самом длинном зиплайне в России и покачаться на качелях над 100-метровой пропастью.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 2-3 часа. Выезжаем из всех городов КМВ.
- Дополнительные расходы: экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. с человека, обед (по желанию) — 600-700 руб. с человека, полёт на зиплайне (также по желанию) — 1500 руб. с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4421 туриста
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Исламу за легкую поезду по горам, красивые фотографии и приятное общение. Поездка была замечательная!!! Природа завораживает, не смотря на то что погода нас немного подвела.
Рекомендуем!
Рекомендуем!
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Е
Поездка была замечательная!!! У нас остались только положительные эмоции, не смотря на то, что погода немного подвела… Гид доброжелательный, отзывчивый, отлично ориентируется на местности. Узнали много интересного, посмотрели много красивых локаций. Природа завораживает)) очень рекомендуем!!!!
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