Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады

Полюбоваться захватывающими видами Кавказа в неутомительном путешествии

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Девиз программы — яркие впечатления без ущерба комфорту.

Вы проедете по лёгкому маршруту всего с тремя главными локациями, но при этом не почувствуете «недосказанности», ведь вас ждут отборные пейзажи Карачаево-Черкесии.

С местного Гранд-Каньона вы полюбуетесь Эльбрусом, а также живописное водохранилище и водопады, где можно прокатиться на зиплайне.
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
Плато Бермамыт, Эшкаконское водохранилище и Медовые водопады
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Плато Бермамыт. В этом прославившемся месте вслед за многими путешественниками на Кавказе вы оцените вдохновляющие пейзажи окрестностей и увидите Эльбрус с одной из лучшим панорамных площадок.
  • Эшкаконское водохранилище. Второй объект программы — младший брат Сулакского каньона в Дагестане. Со смотровой перед вами раскроется вся красота водоёма, окружённого горными ландшафтами.
  • Медовые водопады. В завершение вы побываете в живописном урочище, где шумят 5 водопадов. Здесь также готовят вкуснейшие хычины и шашлык. А ещё здесь можно совершить полёт на самом длинном зиплайне в России и покачаться на качелях над 100-метровой пропастью.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 2-3 часа. Выезжаем из всех городов КМВ.
  • Дополнительные расходы: экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. с человека, обед (по желанию) — 600-700 руб. с человека, полёт на зиплайне (также по желанию) — 1500 руб. с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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