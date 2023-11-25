Побывать в ущельях и каньонах, Даргавском некрополе, селе Фиагдон и других знаковых местах региона
И конечно же, покажем все самые впечатляющие места — Кадаргаванский каньон, самый высокогорный монастырь, «Город мёртвых», Мидаграбинские водопады и не только!
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Описание
Что вас ожидает
Куртатинское ущелье. Здесь с ледников несётся быстрая и бурная река Фиагдон. По пути увидим разные источники, где вода каскадом льётся по ступенькам, и небольшой живописный водопад Плачущая скала.
Кадаргаванский каньон — один из самых значимых памятников природы Северной Осетии. Это горная теснина высотой более 60 метров, где река «пропилила» русло в твёрдой горной породе. Среди скал прячется символ Северной Осетии — снежный барс, которого вам предстоит найти.
Село Верхний Фиагдон славится своей красотой и историей. Мы доедем до самой высокогорной православной обители — Аланского Свято-Успенского мужского монастыря.
Башни Курта и Тага. С этим местом связано много легенд, которые вы услышите. Поднявшись чуть выше, вы попадёте на смотровую площадку с качелями, откуда открываются живописные виды на горные вершины.
Даргавский некрополь 14–18 веков, или «Город мёртвых». Сакральное место в окружении невероятных пейзажей. Вы прогуляетесь меж захоронений и оцените их архитектуру и сохранность.
Мидаграбинские водопады. Самый высокий каскад достигает 750 метров! По пути вы увидите необычный арт-объект — меч, воткнутый в скалу.
Серпантин «33 поворота» — живописный серпантин в Кобанском ущелье, на скалы которого нанесены рисунки-граффити.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или гид из моей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Дорога до первой остановки займёт 2,5–3 часа
- Мы можем забрать вас как из Кисловодска, так и из Пятигорска
- Необходимо взять с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей — по пути будет два федеральных поста
Дополнительные расходы
- Обед в кафе с местной кухней (по желанию)
- Входной билет в Даргавс — 100 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кисловодске или Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.