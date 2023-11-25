Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Побывать в ущельях и каньонах, Даргавском некрополе, селе Фиагдон и других знаковых местах региона

Отправляемся в длинное путешествие по краю ущелий, горных рек и древних памятников архитектуры — Северной Осетии. Мы угостим вас ароматным травяным чаем из самовара и расскажем о природе и культуре местных жителей.

И конечно же, покажем все самые впечатляющие места — Кадаргаванский каньон, самый высокогорный монастырь, «Город мёртвых», Мидаграбинские водопады и не только!
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
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Описание

Что вас ожидает

Куртатинское ущелье. Здесь с ледников несётся быстрая и бурная река Фиагдон. По пути увидим разные источники, где вода каскадом льётся по ступенькам, и небольшой живописный водопад Плачущая скала.

Кадаргаванский каньон — один из самых значимых памятников природы Северной Осетии. Это горная теснина высотой более 60 метров, где река «пропилила» русло в твёрдой горной породе. Среди скал прячется символ Северной Осетии — снежный барс, которого вам предстоит найти.

Село Верхний Фиагдон славится своей красотой и историей. Мы доедем до самой высокогорной православной обители — Аланского Свято-Успенского мужского монастыря.

Башни Курта и Тага. С этим местом связано много легенд, которые вы услышите. Поднявшись чуть выше, вы попадёте на смотровую площадку с качелями, откуда открываются живописные виды на горные вершины.

Даргавский некрополь 14–18 веков, или «Город мёртвых». Сакральное место в окружении невероятных пейзажей. Вы прогуляетесь меж захоронений и оцените их архитектуру и сохранность.

Мидаграбинские водопады. Самый высокий каскад достигает 750 метров! По пути вы увидите необычный арт-объект — меч, воткнутый в скалу.

Серпантин «33 поворота» — живописный серпантин в Кобанском ущелье, на скалы которого нанесены рисунки-граффити.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или гид из моей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Дорога до первой остановки займёт 2,5–3 часа
  • Мы можем забрать вас как из Кисловодска, так и из Пятигорска
  • Необходимо взять с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей — по пути будет два федеральных поста

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе с местной кухней (по желанию)
  • Входной билет в Даргавс — 100 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кисловодске или Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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