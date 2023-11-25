Отправляемся в длинное путешествие по краю ущелий, горных рек и древних памятников архитектуры — Северной Осетии. Мы угостим вас ароматным травяным чаем из самовара и расскажем о природе и культуре местных жителей. И конечно же, покажем все самые впечатляющие места — Кадаргаванский каньон, самый высокогорный монастырь, «Город мёртвых», Мидаграбинские водопады и не только!

Описание

Что вас ожидает

Куртатинское ущелье. Здесь с ледников несётся быстрая и бурная река Фиагдон. По пути увидим разные источники, где вода каскадом льётся по ступенькам, и небольшой живописный водопад Плачущая скала.

Кадаргаванский каньон — один из самых значимых памятников природы Северной Осетии. Это горная теснина высотой более 60 метров, где река «пропилила» русло в твёрдой горной породе. Среди скал прячется символ Северной Осетии — снежный барс, которого вам предстоит найти.

Село Верхний Фиагдон славится своей красотой и историей. Мы доедем до самой высокогорной православной обители — Аланского Свято-Успенского мужского монастыря.

Башни Курта и Тага. С этим местом связано много легенд, которые вы услышите. Поднявшись чуть выше, вы попадёте на смотровую площадку с качелями, откуда открываются живописные виды на горные вершины.

Даргавский некрополь 14–18 веков, или «Город мёртвых». Сакральное место в окружении невероятных пейзажей. Вы прогуляетесь меж захоронений и оцените их архитектуру и сохранность.

Мидаграбинские водопады. Самый высокий каскад достигает 750 метров! По пути вы увидите необычный арт-объект — меч, воткнутый в скалу.

Серпантин «33 поворота» — живописный серпантин в Кобанском ущелье, на скалы которого нанесены рисунки-граффити.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или гид из моей команды

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике

Дорога до первой остановки займёт 2,5–3 часа

Мы можем забрать вас как из Кисловодска, так и из Пятигорска

Необходимо взять с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей — по пути будет два федеральных поста

Дополнительные расходы