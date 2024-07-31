Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Я люблю Осетию всем сердцем и хочу, чтобы вы разделили это чувство! За один день я покажу вам всю республику: проедем по 4 ущельям, посмотрим Дзивгисскую крепость и сторожевые башни, раскроем тайны некрополя Даргавс. Чарующая природа наполнит душу гармонией, тело здоровьем, а альбом яркими кадрами. А я позабочусь о вашей безопасности и комфорте. 5 2 отзыва

Евгений Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия от 39 000 ₽ за группу Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей 5 2 отзыва более 12 часов 1-7 человек Джиппинг, автомобиле Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Я организую для вас полноценное путешествие по Осетии. Маршрут насыщен красивейшими локациями, однако сбалансирован настолько, что времени хватит на спокойный неспешный осмотр всех достопримечательностей. Вы не только увидите настоящую Осетию с её природой и памятниками седой старины, но и попробуете её на вкус. Хрустальная родниковая вода и осетинские пироги — всё, чем славен наш гостеприимный край! Маршрут экскурсии Алагирское ущелье и святилище у реки Ардон — важнейшие для осетин места.

и святилище у реки Ардон — важнейшие для осетин места. Куртатинское ущелье и Кадаргаванский каньон — расщелина в скалах глубиной в 60 метров. Здесь можно сделать впечатляющие фотографии.

и Кадаргаванский каньон — расщелина в скалах глубиной в 60 метров. Здесь можно сделать впечатляющие фотографии. Дзывгисская крепость — старинное осетинское селение 14 века и пещера.

— старинное осетинское селение 14 века и пещера. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — основан в 2004 году, но оформлен под старину.

— основан в 2004 году, но оформлен под старину. Курта и Тага — старинные башни с богатой историей, а также прекрасная смотровая площадка.

— старинные башни с богатой историей, а также прекрасная смотровая площадка. Смотровая лавочка — ещё одно место на горном перевале с потрясающей панорамой гор Кавказа.

— ещё одно место на горном перевале с потрясающей панорамой гор Кавказа. Дегустация горного меда — сезонная остановка (июнь-сентябрь) по желанию гостей.

— сезонная остановка (июнь-сентябрь) по желанию гостей. Какадурский перевал — остановка на высоте 1800 м над уровнем моря + осмотр памятника осетинской букве.

— остановка на высоте 1800 м над уровнем моря + осмотр памятника осетинской букве. Тагаурское ущелье

Даргавс — средневековые склепы «города мёртвых».

— средневековые склепы «города мёртвых». Старая мельница

Кармадонское ущелье — смотровая площадка верхнего Кармадона и тоннель, где предположительно погиб Сергей Бодров-младший. Организационные детали Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике Toyota Sequoia, который регулярно проходит все плановые ТО. За рулём буду я — водитель с сотней тысяч километров горных дорог за плечами. Это ваша безопасность и спокойствие во время поездки!

Обязательно возьмите с собой паспорт (можно ксерокопию)

Дополнительно оплачиваются входные билеты по программе («город мёртвых» — 100 руб. /чел.) и обед (от 300 руб. /чел.)

По желанию можем добавить в программу ущелье реки Мидаграбин-дон (+ 4000 руб.) для осмотра горных озёр, арт-объекта «Скифский акинак» и эффектной фотосессии с кинжалом (есть в фотогалерее)

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Место начала и завершения? По месту вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Евгений — ваш гид в Кисловодске Организатор данного мероприятия На сайте с 2022 года Обычно отвечает за 10 минут Провёл экскурсии для 204 туристов Приветствую вас, мои дорогие любители путешествий и экскурсий! Меня зовут Евгений, я гид по Северному Кавказу! Живу в красивом городе-курорте Пятигорске, окружённом горами-лакколитами. Работаю с 2006 года. Имею официальный сертификат. Выбирайте тур своей мечты — и до встречи на маршрутах! Задать вопрос