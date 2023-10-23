Самая полная программа по достопримечательностям республики: 4 ущелья и главные памятники старины
Я люблю Осетию всем сердцем и хочу, чтобы вы разделили это чувство! За один день я покажу вам всю республику: проедем по 4 ущельям, посмотрим Дзивгисскую крепость и сторожевые башни, раскроем тайны некрополя Даргавс. Чарующая природа наполнит душу гармонией, тело здоровьем, а альбом яркими кадрами. А я позабочусь о вашей безопасности и комфорте.
Ближайшие даты:
23
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24
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25
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Описание
Что вас ожидает
Я проведу для вас самый полный тур по Осетии. Маршрут насыщен красивейшими локациями, однако сбалансирован настолько, что времени хватит на спокойный неспешный осмотр всех достопримечательностей. Вы не только увидите настоящую Осетию с её природой и памятниками седой старины, но и попробуете её на вкус. Хрустальная родниковая вода и осетинские пироги — всё, чем славен наш гостеприимный край!
Маршрут экскурсии
- Алагирское ущелье и святилище у реки Ардон — важнейшие для осетин места.
- Куртатинское ущелье и Кадаргаванский каньон — расщелина в скалах глубиной в 60 метров. Здесь можно сделать впечатляющие фотографии.
- Дзывгисская крепость — старинное осетинское селение 14 века и пещера.
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — основан в 2004 году, но оформлен под старину.
- Курта и Тага — старинные башни с богатой историей, а также прекрасная смотровая площадка.
- Смотровая лавочка — ещё одно место на горном перевале с потрясающей панорамой гор Кавказа.
- Дегустация горного меда — сезонная остановка (июнь-сентябрь) по желанию гостей.
- Какадурский перевал — остановка на высоте 1800 м над уровнем моря + осмотр памятника осетинской букве.
- Тагаурское ущелье
- Даргавс — средневековые склепы «города мёртвых».
- Старая мельница
- Кармадонское ущелье — смотровая площадка верхнего Кармадона и тоннель, где предположительно погиб Сергей Бодров-младший.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике Инфинити QX 56, который регулярно проходит все плановые ТО. За рулём буду я — водитель с сотней тысяч километров горных дорог за плечами. Это ваша безопасность и спокойствие во время поездки!
- Обязательно возьмите с собой паспорт (можно ксерокопию)
- Дополнительно оплачиваются входные билеты по программе («город мёртвых» — 100 руб. /чел.) и обед (от 300 руб. /чел.)
- По желанию можем добавить в программу ущелье реки Мидаграбин-дон (+ 4000 руб.) для осмотра горных озёр, арт-объекта «Скифский акинак» и эффектной фотосессии с кинжалом (есть в фотогалерее)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кисловодске
Приветствую вас, мои дорогие любители путешествий и экскурсий! Меня зовут Евгений, я гид по Северному Кавказу! Живу в красивом городе-курорте Пятигорске, окружённом горами-лакколитами. Работаю с 2006 года. Имею официальный сертификат. Выбирайте тур своей мечты — и до встречи на маршрутах!
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