Язык Тролля — это частичка Норвегии в сердце Кавказа, которая прославилась среди путешественников как живописная локация.
Во время поездки мы побываем на самом Языке Тролля, посмотрим на Безенгийское ущелье, посетим знаменитые Голубые озёра, а также искупаемся в термальных источниках.
Во время поездки мы побываем на самом Языке Тролля, посмотрим на Безенгийское ущелье, посетим знаменитые Голубые озёра, а также искупаемся в термальных источниках.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Язык Тролля и вид на Безенги
- Голубые озёра
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
- Древние сторожевые башни
- Термальный источник Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Язык Тролля. Первой локацией путешествия является знаменитый Язык Тролля. Он расположен в Безенгийском ущелье, благодаря чему со скалы доступен панорамный вид на окрестности. Это прекрасное место для запоминающихся фото!
- Голубые озёра. Следующей локацией в нашей поездке станут известные ещё с советских времён Голубые озёра. Голубые озёра — это группа из пяти водоёмов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Все они карстового происхождения, а самым знаменитым и посещаемым является озеро Церик-Кёль (в переводе «гнилое озеро»). Оно получило своё название благодаря специфическому запаху сероводорода, напоминающему тухлые яйца.
- Черекское ущелье. Это место славится своим видом, так как тоже является тесниной. Из-за большой высоты стен ущелья, в самом его низу царит вечная прохлада, так как солнечные лучи туда просто-напросто не попадают. Сама дорога через ущелье очень живописная и ведёт к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путем. Верхняя Балкария — это место, соединившее в себе истинную красоту дикой природы с самобытностью древних строений, уютно расположившихся на территории села.
- Купание в термальных источниках (за дополнительную плату). Напоследок мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).
Важно знать:
- ориентировочное время выезда — 7:00.
- менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
Рекомендуется взять с собой:
- питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
- продукты питания (если не планируете питание в кафе).
- солнцезащитные очки.
- наличные деньги.
- паспорт.
- купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер).
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Купание в термальном источнике — 200 руб. /час с человека
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания в пределах города
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Ориентировочное время выезда — 7:00.
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
- Рекомендуется взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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