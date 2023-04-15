Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию

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Язык Тролля — это частичка Норвегии в сердце Кавказа, которая прославилась среди путешественников как живописная локация.

Во время поездки мы побываем на самом Языке Тролля, посмотрим на Безенгийское ущелье, посетим знаменитые Голубые озёра, а также искупаемся в термальных источниках.
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Язык Тролля и вид на Безенги
  • Голубые озёра
  • Черекская теснина
  • Верхняя Балкария
  • Древние сторожевые башни
  • Термальный источник Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Язык Тролля. Первой локацией путешествия является знаменитый Язык Тролля. Он расположен в Безенгийском ущелье, благодаря чему со скалы доступен панорамный вид на окрестности. Это прекрасное место для запоминающихся фото!
  • Голубые озёра. Следующей локацией в нашей поездке станут известные ещё с советских времён Голубые озёра. Голубые озёра — это группа из пяти водоёмов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Все они карстового происхождения, а самым знаменитым и посещаемым является озеро Церик-Кёль (в переводе «гнилое озеро»). Оно получило своё название благодаря специфическому запаху сероводорода, напоминающему тухлые яйца.
  • Черекское ущелье. Это место славится своим видом, так как тоже является тесниной. Из-за большой высоты стен ущелья, в самом его низу царит вечная прохлада, так как солнечные лучи туда просто-напросто не попадают. Сама дорога через ущелье очень живописная и ведёт к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путем. Верхняя Балкария — это место, соединившее в себе истинную красоту дикой природы с самобытностью древних строений, уютно расположившихся на территории села.
  • Купание в термальных источниках (за дополнительную плату). Напоследок мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).

Важно знать:

  • ориентировочное время выезда — 7:00.
  • менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
  • форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.

Рекомендуется взять с собой:

  • питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
  • продукты питания (если не планируете питание в кафе).
  • солнцезащитные очки.
  • наличные деньги.
  • паспорт.
  • купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер).

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Купание в термальном источнике — 200 руб. /час с человека
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда — 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
  • Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
  • Рекомендуется взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт
  • Купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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