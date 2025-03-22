Коломенский Посад + дегустация медовых вин

Путешествие в прошлое Коломны через купеческие улочки и дегустацию уникальных медовых вин. Узнайте секреты местных виноделов и насладитесь историей
Коломенский Посад предлагает уникальную возможность познакомиться с историей купеческой жизни и торговых традиций.

Прогулка по улицам Посада раскрывает атмосферу былых времён, где можно увидеть Торговые ряды и трактир на Москворецкой.

Особое внимание
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уделяется Медовой лавке в арт-квартале «Патефонка», где гостей ждёт дегустация пяти видов хмельных мёдов. Это не просто напиток, а часть истории, которую стоит попробовать. Экскурсия завершится у храма Николы-на-Посаде, одного из самых красивых в Коломне

5
2 отзыва

5 причин купить этот билет

  • 🍯 Уникальная дегустация медовых вин
  • 🏛 Погружение в историю купечества
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим местам
  • 🍷 Оригинальные напитки в Медовой лавке
  • 🎨 Атмосфера арт-квартала «Патефонка»
Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Ближайшие даты:
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апр25
апр8
мая10
мая16
мая
Время начала: 13:45, 16:00

Что можно увидеть

  • Торговые ряды
  • Трактир на Москворецкой
  • Усадьба виноделов
  • Молочная площадь
  • Храм Николы-на-Посаде

Описание билета

Посад: погружение в прошлое

Гуляя по улицам Посада, мы проникнемся атмосферой неторопливой купеческой жизни. Увидим Торговые ряды, трактир на Москворецкой, роскошную для Коломны усадьбу местных виноделов и Молочную площадь. Поговорим об «обжорных рядах», «кейфе» на балах и напитках Кружечного двора. А ещё о том, где делали лучшее шампанское в городе по версии писателя Лажечникова и что нянечка выносила на подносе после парной в бане. Кроме того, полюбуемся храмом Николы-на-Посаде — самым нарядным в Коломне.

Медовая лавка с дегустацией

Мы посетим Медовую лавку в арт-квартале «Патефонка». Заботливая хозяйка угостит вас мёдом, но не тем, который едят, а тем, который пьют! И это не медовуха, а самый настоящий исторический напиток под названием мёд. Будьте готовы попробовать 5 видов хмельных мёдов: ясный, багряный, горький, вишняк и пряный.

Организационные детали

  • Тайминг: 1,5 часа — прогулка по Посаду, 30 минут — посещение Медовой лавки с дегустацией
  • Дегустация включена в стоимость

в пятницу и субботу в 16:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея «Калачная»
Когда и как рано покупать?
Когда: в пятницу и субботу в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
Вероника
22 мар 2025
Анна, спасибо большое за экскурсию, за ваш профессиональный подход, за внимание и заботу! Очень понравился формат проведения. Вы - умничка!
А
14 апр 2024
Анна отличный гид. Очень интересно рассказывала, отвечала на все наши вопросы. Была очень увлекательная прогулка. Если поедем еще раз, обязательно обратимся снова.

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