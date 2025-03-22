Коломенский Посад предлагает уникальную возможность познакомиться с историей купеческой жизни и торговых традиций.Прогулка по улицам Посада раскрывает атмосферу былых времён, где можно увидеть Торговые ряды и трактир на Москворецкой.Особое внимание

уделяется Медовой лавке в арт-квартале «Патефонка», где гостей ждёт дегустация пяти видов хмельных мёдов. Это не просто напиток, а часть истории, которую стоит попробовать. Экскурсия завершится у храма Николы-на-Посаде, одного из самых красивых в Коломне

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание билета

Посад: погружение в прошлое

Гуляя по улицам Посада, мы проникнемся атмосферой неторопливой купеческой жизни. Увидим Торговые ряды, трактир на Москворецкой, роскошную для Коломны усадьбу местных виноделов и Молочную площадь. Поговорим об «обжорных рядах», «кейфе» на балах и напитках Кружечного двора. А ещё о том, где делали лучшее шампанское в городе по версии писателя Лажечникова и что нянечка выносила на подносе после парной в бане. Кроме того, полюбуемся храмом Николы-на-Посаде — самым нарядным в Коломне.

Медовая лавка с дегустацией

Мы посетим Медовую лавку в арт-квартале «Патефонка». Заботливая хозяйка угостит вас мёдом, но не тем, который едят, а тем, который пьют! И это не медовуха, а самый настоящий исторический напиток под названием мёд. Будьте готовы попробовать 5 видов хмельных мёдов: ясный, багряный, горький, вишняк и пряный.

Организационные детали