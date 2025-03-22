Прогулка по улицам Посада раскрывает атмосферу былых времён, где можно увидеть Торговые ряды и трактир на Москворецкой.
Особое внимание
5 причин купить этот билет
- 🍯 Уникальная дегустация медовых вин
- 🏛 Погружение в историю купечества
- 🚶♂️ Прогулка по историческим местам
- 🍷 Оригинальные напитки в Медовой лавке
- 🎨 Атмосфера арт-квартала «Патефонка»
Что можно увидеть
- Торговые ряды
- Трактир на Москворецкой
- Усадьба виноделов
- Молочная площадь
- Храм Николы-на-Посаде
Описание билета
Посад: погружение в прошлое
Гуляя по улицам Посада, мы проникнемся атмосферой неторопливой купеческой жизни. Увидим Торговые ряды, трактир на Москворецкой, роскошную для Коломны усадьбу местных виноделов и Молочную площадь. Поговорим об «обжорных рядах», «кейфе» на балах и напитках Кружечного двора. А ещё о том, где делали лучшее шампанское в городе по версии писателя Лажечникова и что нянечка выносила на подносе после парной в бане. Кроме того, полюбуемся храмом Николы-на-Посаде — самым нарядным в Коломне.
Медовая лавка с дегустацией
Мы посетим Медовую лавку в арт-квартале «Патефонка». Заботливая хозяйка угостит вас мёдом, но не тем, который едят, а тем, который пьют! И это не медовуха, а самый настоящий исторический напиток под названием мёд. Будьте готовы попробовать 5 видов хмельных мёдов: ясный, багряный, горький, вишняк и пряный.
Организационные детали
- Тайминг: 1,5 часа — прогулка по Посаду, 30 минут — посещение Медовой лавки с дегустацией
- Дегустация включена в стоимость
в пятницу и субботу в 16:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽