Fraulein Достатояно динамично, чтобы двигаться и не замерзнуть зимой. Приятный микс из фактов, чтобы ребенок не устал от фактов и информации,. разбавлегыйй заданиями, вопросами и приятным антуражем. Адаптирован и задорен. Спасибо большое!

Ксения Хорошая экскурсия, чтоб и детей занять, и самим не устать. Достаточно много материала, подается в легкой форме. Гид развлекает детей пока родители зайдут в соборы например. Нашим детям 7 и 9 лет очень понравилось. Отдельное спасибо за милые подарочки в финале! Неожиданно и очень приятно)

А Александр Очень позитивная получилась экскурсия, Мария - молодец. Ребенку понравилось, нам тоже:)

Ольга Большое спасибо Марии за отлично проведенное время! И дети, и взрослые были в восторге от квеста, отлично подготовленные материалы, ключики, карты и загадки, это был настоящий новогодний дневной праздник для нас и детей! Все очень интересно, захватывающе и весело!

Ольга Экскурсия понравилась. Дети были в восторге. Мария быстро нашла контакт с детьми. Дети с интересом искали ключи, отгадывали загадки, выполняли другие задания. Очень приятны были сюрпризы в конце экскурсии.

Д Дарья читать дальше и мне,было очень интересно. Это первая экскурсия за долго время,где я столько информации запомнила,потому что она была не размазана в общем монотонном рассказе,а очень интересные факты и в тему всегда были. Я безумно благодарна Марии,было очень здорово! Обязательно порекомендую друзьям и мы еще сами приедем! Были с дочкой 5 лет на вечерней экскурсии по Коломенскому Кремлю. Мария,экскурсовод,специально адаптировала весь рассказ для тако малышки,устроила ей целый квест с ключами и сказками,при этом успевая еще рассказывать историю