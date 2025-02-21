Детская экскурсия в Коломне - это уникальная возможность для юных путешественников погрузиться в атмосферу старинного города.
В игровой форме дети познакомятся с величественными стенами и таинственной Маринкиной башней, пройдут по улочкам,
В игровой форме дети познакомятся с величественными стенами и таинственной Маринкиной башней, пройдут по улочкам,
5 причин купить эту экскурсию
- 🎉 Увлекательная игровая форма
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎁 Памятные сувениры для детей
- 🎄 Новогодняя атмосфера
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Маринкина башня
- Соборная площадь
- Пятницкие ворота
- Домик А.И. Куприна
Описание экскурсии
В начале экскурсии вы получите игровую карту, где отмечены основные локации, по которым пройдёт маршрут.
По пути вы:
- Осмотрите величественные стены и таинственную Маринкину башню
- Пройдёте по улочкам, украшенным рождественскими огнями
- Узнаете, где раньше горожане набирали воду и каково это — жить в кремле
- Побываете на Соборной площади, где установлена традиционная ёлка. А также у Пятницких ворот и домика А. И. Куприна
- Услышите познавательные рассказы об истории, адаптированные для детей
- Выясните, как проходили новогодние гулянья в Коломне
- Примете участие в подвижной игре
- В конце дети откроют ларец с памятными сувенирами
Организационные детали
- Экскурсия не предусматривает подъём на стену кремля
- Это экскурсия для семей с детьми и не подходит для групп детей с сопровождающим
- Материал адаптирован для юных путешественников (6-12 лет)
- Экскурсию для вас проведу я и или профессиональный гид Екатерина из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пятницких ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 3244 туристов
Я историк и представитель команды гидов в Коломне. Вместе со мной о многовековой истории города вам расскажет Екатерина — профессиональный гид и автор многих экскурсий. Мы — те самые местные жители, которые знают и любят свой город.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Fraulein
21 фев 2025
Достатояно динамично, чтобы двигаться и не замерзнуть зимой. Приятный микс из фактов, чтобы ребенок не устал от фактов и информации,. разбавлегыйй заданиями, вопросами и приятным антуражем. Адаптирован и задорен. Спасибо большое!
Ксения
19 фев 2025
Хорошая экскурсия, чтоб и детей занять, и самим не устать. Достаточно много материала, подается в легкой форме. Гид развлекает детей пока родители зайдут в соборы например. Нашим детям 7 и 9 лет очень понравилось. Отдельное спасибо за милые подарочки в финале! Неожиданно и очень приятно)
А
Александр
11 янв 2025
Очень позитивная получилась экскурсия, Мария - молодец. Ребенку понравилось, нам тоже:)
Ольга
7 янв 2025
Большое спасибо Марии за отлично проведенное время! И дети, и взрослые были в восторге от квеста, отлично подготовленные материалы, ключики, карты и загадки, это был настоящий новогодний дневной праздник для нас и детей! Все очень интересно, захватывающе и весело!
Ольга
5 янв 2025
Экскурсия понравилась. Дети были в восторге. Мария быстро нашла контакт с детьми. Дети с интересом искали ключи, отгадывали загадки, выполняли другие задания. Очень приятны были сюрпризы в конце экскурсии.
Д
Дарья
26 дек 2024
Были с дочкой 5 лет на вечерней экскурсии по Коломенскому Кремлю. Мария,экскурсовод,специально адаптировала весь рассказ для тако малышки,устроила ей целый квест с ключами и сказками,при этом успевая еще рассказывать историю
К
Карпейкина
16 дек 2024
Недавно посетили Коломну. Были с детьми 7-10 лет и нашей бабушкой. Очень порадовало, что благодаря игровому формату экскурсии ребятам легко давалась новая информация. Взрослые тоже узнали много интересного, даже так
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
4400 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
3001 ₽
3334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Коломенского кремля
Откройте для себя Коломенский кремль! Узнайте о его истории, посетите монастыри и соборы, погрузитесь в легенды и тайны этих мест
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.