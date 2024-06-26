Экскурсии с набережной Коломны

Найдено 4 экскурсии в категории «С набережной» в Коломне, цены от 2 820 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
1.5 часа
67 отзывов
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 47002 820 за всё до 6 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
6 июля в 13:00
7 июля в 11:00
от 60005 400 за всё до 10 чел.
Коломна - город трудовой доблести и его герои
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна - город трудовой доблести и его герои
Узнать о ратном прошлом на экскурсии по старинным улочкам, Мемориальному парку и Музею боевой славы
Начало: На Москворецкой набережной
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от 3 200 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 июня 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Сказочная, легкая, подвижная и очень информативная экскурсия-квест для детей. Одинаково пересев была и 2,5, и 6, и 8 летнему ребенку
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    👍 Браво гиду! Это была очень увлекательная историческая прогулка по городу. Проверка на способность защитить город, рассказ об оборонительных сооружениях Кремля, башня из котиков, рассказ о школе и лента времени нам всем очень запомнились! Дети в полном восторге! Уже собираются в Коломну снова 🧡

  • К
    Кира
    24 июня 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Варваре спасибо за проведенную экскурсию. Ребенок остался доволен. Варвара нашла нужный подход к ребенку и смогла его увлечь историей Коломны. Взрослые также получили нове знания, а также приятные впечатления от прогулки с Варварой. Спасибо!
  • Я
    Яна
    17 июня 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Были на детской экскурсии 9 июня, экскурсовод Варвара. Детям 6 и 3,5 лет, в целом интересно. Для взрослых, конечно, не так увлекательно, но детям в самый раз. Карта, квест, игры, не перегружено информацией. В целом все здорово, спасибо!
    Были на детской экскурсии 9 июня, экскурсовод Варвара. Детям 6 и 3,5 лет, в целом интересноБыли на детской экскурсии 9 июня, экскурсовод Варвара. Детям 6 и 3,5 лет, в целом интересноБыли на детской экскурсии 9 июня, экскурсовод Варвара. Детям 6 и 3,5 лет, в целом интересно
  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2024
    Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
    Большое спасибо за интересную экскурсию! Выражаем благодарность организатору Инне, экскурсоводу Татьяне, а также отдельное спасибо ямщику Алексею и его лошадке Ляпе! Всё очень понравилось! Познавательно и оригинально! Узнали много нового и интересного о замечательном древнем городе - Коломне.
  • А
    Анастасия
    12 января 2024
    Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
    Чудесный организатор Инна, всегда на связи и всегда готова учесть ваши самые внезапные пожелания. Например, оперативно перенести время музея. Катание
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    на повозке - великолепное мероприятие. Извозчик Алексей тоже прекрасный гид, который с любовью и знанием рассказывает во время поездки про Коломну. Гид у нас была Татьяна. Замечательная девушка, очень приятные от общения с ней впечатления. В общем спасибо и однозначные рекомендации!

  • Е
    Елена
    7 января 2024
    Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
    Замечательная экскурсия! Ребёнок был вовлечен.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Приключения в Коломне - экскурсия для детей
  2. Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
  3. Коломна - город трудовой доблести и его герои
  4. Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Музей пастилы
  8. Успенский Собор
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июле 2024
Сейчас в Коломне в категории "С набережной" можно забронировать 4 экскурсии от 2 820 до 5 400 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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