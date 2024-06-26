1 чел.
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скидка
40%
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 47002 820₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
6 июля в 13:00
7 июля в 11:00
от 60005 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна - город трудовой доблести и его герои
Узнать о ратном прошлом на экскурсии по старинным улочкам, Мемориальному парку и Музею боевой славы
Начало: На Москворецкой набережной
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от 3 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 июня 2024Сказочная, легкая, подвижная и очень информативная экскурсия-квест для детей. Одинаково пересев была и 2,5, и 6, и 8 летнему ребенку
- ККира24 июня 2024Варваре спасибо за проведенную экскурсию. Ребенок остался доволен. Варвара нашла нужный подход к ребенку и смогла его увлечь историей Коломны. Взрослые также получили нове знания, а также приятные впечатления от прогулки с Варварой. Спасибо!
- ЯЯна17 июня 2024Были на детской экскурсии 9 июня, экскурсовод Варвара. Детям 6 и 3,5 лет, в целом интересно. Для взрослых, конечно, не так увлекательно, но детям в самый раз. Карта, квест, игры, не перегружено информацией. В целом все здорово, спасибо!
- ТТатьяна26 февраля 2024Большое спасибо за интересную экскурсию! Выражаем благодарность организатору Инне, экскурсоводу Татьяне, а также отдельное спасибо ямщику Алексею и его лошадке Ляпе! Всё очень понравилось! Познавательно и оригинально! Узнали много нового и интересного о замечательном древнем городе - Коломне.
- ААнастасия12 января 2024Чудесный организатор Инна, всегда на связи и всегда готова учесть ваши самые внезапные пожелания. Например, оперативно перенести время музея. Катание
- ЕЕлена7 января 2024Замечательная экскурсия! Ребёнок был вовлечен.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «С набережной»
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