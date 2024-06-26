А Анна Приключения в Коломне - экскурсия для детей читать дальше 👍 Браво гиду! Это была очень увлекательная историческая прогулка по городу. Проверка на способность защитить город, рассказ об оборонительных сооружениях Кремля, башня из котиков, рассказ о школе и лента времени нам всем очень запомнились! Дети в полном восторге! Уже собираются в Коломну снова 🧡 Сказочная, легкая, подвижная и очень информативная экскурсия-квест для детей. Одинаково пересев была и 2,5, и 6, и 8 летнему ребенку

К Кира Приключения в Коломне - экскурсия для детей Варваре спасибо за проведенную экскурсию. Ребенок остался доволен. Варвара нашла нужный подход к ребенку и смогла его увлечь историей Коломны. Взрослые также получили нове знания, а также приятные впечатления от прогулки с Варварой. Спасибо!

Я Яна Приключения в Коломне - экскурсия для детей Были на детской экскурсии 9 июня, экскурсовод Варвара. Детям 6 и 3,5 лет, в целом интересно. Для взрослых, конечно, не так увлекательно, но детям в самый раз. Карта, квест, игры, не перегружено информацией. В целом все здорово, спасибо!

Т Татьяна Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна Большое спасибо за интересную экскурсию! Выражаем благодарность организатору Инне, экскурсоводу Татьяне, а также отдельное спасибо ямщику Алексею и его лошадке Ляпе! Всё очень понравилось! Познавательно и оригинально! Узнали много нового и интересного о замечательном древнем городе - Коломне.

А Анастасия Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна читать дальше на повозке - великолепное мероприятие. Извозчик Алексей тоже прекрасный гид, который с любовью и знанием рассказывает во время поездки про Коломну. Гид у нас была Татьяна. Замечательная девушка, очень приятные от общения с ней впечатления. В общем спасибо и однозначные рекомендации! Чудесный организатор Инна, всегда на связи и всегда готова учесть ваши самые внезапные пожелания. Например, оперативно перенести время музея. Катание