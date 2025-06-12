читать дальше

ферма. Лоси свободно гуляют о лесу, но зоологи знают, чем заманить лосей в загоны - зимой соль, для фото с туристами "лосиные конфетки" - морковка) Кстати высота забора для лося не проблема - они спокойно могут взять высоту в 2-3.5 метра☺ Сами лосики необыкновенно красивы, стройные ноги, добрые глаза и мохнатый носик) С опаской поглядывали на нас только малыши) поэтому трогать их нельзя - и, оказывается они не любят когда трогают их ушки) Лоси прекрасно плавают, ходят по болоту и могут передвигаться ползком на пузе отталкиваясь задними ногами, а еще у них необыкновенные копыта, которые превращаю лося на болоте в своеобразный вездеход👍

А еще хочется сказать добрые слова про костромчан) Все, с кем мы не встречались - таксисты, гиды, экскурсоводы в музеях, продавцы в магазинах - люди разных профессий и возраста - обладают прекрасным чувством юмора) И очень интересный местный "говорок" (входит в состав севернорусского наречия) - просто услада слуха)

Очень понравился формат экскурсии, интересные локации, внимательный гид Марина -её рассказ, мастерство как водителя (на дорогах в день экскурсии выпал первый снег), человеческие качества - любовь к своему краю, землякам) Желаем новых туристических маршрутов и благодарных туристов!