Ярославль – экскурсии в Костроме

Найдено 6 экскурсий в категории «Ярославль» в Костроме, цены от 5600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
На машине
На микроавтобусе
2 часа
276 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
Пешая
2.5 часа
263 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Кострома и костромичи
Пешая
3 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6670 ₽ за всё до 8 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7400 ₽ за всё до 5 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от 12 500 ₽ за всё до 8 чел.
Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в сердце Костромы
Увлекательное путешествие на лосеферму и в ювелирное сердце России. Познакомьтесь с лосями и откройте для себя искусство скани
21 дек в 08:00
22 дек в 13:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    12 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Дата посещения: 12 июня 2025
    Дата посещения: 12 июня 2025
Шикарная экскурсия! Выше всяких похвал! Экскурсовод Андрей высокопрофессиональный экскурсовод. Поездка на удобном, просторном минивэне прошла максимально комфортно и познавательно. Охват исторических и просто красивых мест города и окрестностей огромен.При следующем посещении обязательно воспользуюсь услугами Андрея.
  • Е
    Екатерина
    30 ноября 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Нам очень понравилась, проведенная Андреем, экскурсия по Костроме. Несмотря на то, что мы бывали здесь неоднократно, Андрей показал нам неизвестную
    читать дальше

    для нас Кострому, свой рассказ сопровождал интересными фотографиями старого города. Видно, что это знающий и любящий свой город экскурсовод. Нас встретили у вагона поезда. Машина была подготовлена к экскурсии, теплая, чистая и удобная для передвижения. Во время экскурсии мы несколько раз выходили, чтобы познакомиться с этим объектом поближе. За достаточно небольшое время нам удалось увидеть и посетить разные уголки этого замечательного города. Спасибо от нас всех Андрею.

  • Т
    Тихомиров
    24 ноября 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Мы благодарим Андрея за проведенную экскурсию по замечательному городу. Нам все очень понравилось! Отличный материал, великолепно преподнесен! Отдельное спасибо за
    читать дальше

    подготовленные фотографии и карты! Мы открыли для себя много нового и интересного. Андрей сделал акценты на знаковые места, были остановки в интересующих нас локациях. И конечно очеонь удобно передвигаться на авто и параллельно слушать экскурсию. Ещё раз огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать гида.

  • М
    Мария
    21 ноября 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Приехали в Кострому впервые. Обзорная экскурсия с Андреем нам очень понравилась. Мы получили полную и очень интересную информацию о городе.
    читать дальше

    Всем, кто хочет осмотреть город за 2 часа на прекрасном автомобиле с отличным гидом, вам к Андрею. Вас провезут по всем основным достопримечательностям и расскажут интересные и подробные истории о городе Костроме.

  • О
    Ольга
    15 ноября 2025
    Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
    Главной целью нашей поездки был Государственный природный заказник Сумароковский., где с 1963 года начали одомашнивать лосей и была создана лосиная
    читать дальше

    ферма. Лоси свободно гуляют о лесу, но зоологи знают, чем заманить лосей в загоны - зимой соль, для фото с туристами "лосиные конфетки" - морковка) Кстати высота забора для лося не проблема - они спокойно могут взять высоту в 2-3.5 метра☺ Сами лосики необыкновенно красивы, стройные ноги, добрые глаза и мохнатый носик) С опаской поглядывали на нас только малыши) поэтому трогать их нельзя - и, оказывается они не любят когда трогают их ушки) Лоси прекрасно плавают, ходят по болоту и могут передвигаться ползком на пузе отталкиваясь задними ногами, а еще у них необыкновенные копыта, которые превращаю лося на болоте в своеобразный вездеход👍
    А еще хочется сказать добрые слова про костромчан) Все, с кем мы не встречались - таксисты, гиды, экскурсоводы в музеях, продавцы в магазинах - люди разных профессий и возраста - обладают прекрасным чувством юмора) И очень интересный местный "говорок" (входит в состав севернорусского наречия) - просто услада слуха)
    Очень понравился формат экскурсии, интересные локации, внимательный гид Марина -её рассказ, мастерство как водителя (на дорогах в день экскурсии выпал первый снег), человеческие качества - любовь к своему краю, землякам) Желаем новых туристических маршрутов и благодарных туристов!

  • О
    Оксана
    31 октября 2025
    Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
    Великолепная экскурсия! Марина очень приятный человек и интересный рассказчик, адаптировала маршрут под наши пожелания, всю дорогу рассказывала о городе и
    читать дальше

    области, узнали очень много всего интересного. Побывали и на лосеферме и в Красном-на-Волге, везде неспеша, но все успели, приезжали как раз под начало экскурсий, все продумано. Очень здорово!

  • Д
    Дарья
    31 августа 2025
    Кострома и костромичи
    Очень довольны экскурсией, благодаря рассказу Анны и насыщенному маршруту получили представление о городе. Замечательные впечатления! Спасибо!
  • К
    Кира
    21 августа 2025
    Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
    Посетили лосеферму и Красное-на-Волге 4 августа. Остались очень довольны! Марина отличный рассказчик и водитель! На ферме попробовали лосиное молоко, оно
    читать дальше

    очень жирное и солоноватое. Сотрудники фермы проводят интересную экскурсию, мы узнали много нового про лосей. В Красном-на -Волге побывали в музее при ювелирном производстве. Прекрасный экскурсовод!!! Посетили мастер-класс по изготовлению браслета, приобрели ювелирные украшения в магазине. Марина, спасибо огромное за терпение и участие!!!

  • O
    Oxana
    3 августа 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Экскурсия была очень познавательная и интересная! Хочется вернуться в Кострому, она потрясающая, спасибо большое Андрею.
    Очень рекомендую.
  • М
    Мария
    3 августа 2025
    Ярославль и Кострома одним днём
    Прекрасная индивидуальная экскурсия для большой компании! Интересный материал и места посещения. День пролетел незаметно. Очень рекомендую!
  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Сразу видно, Андрей невероятный знаток и любитель своего города! Провез нас по самым интересным местам, где в каждом новом месте
    читать дальше

    мы узнавали не только любопытные факты, но и истории из личной жизни, а их у Андрея не мало, что, конечно же, оживляет любой рассказ!
    Удивительный человек! Удивительные места! Рекомендуем!

  • Н
    Наталия
    12 июля 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Очень понравилась экскурсия Знакомая и неизведанная Кострома. Очень комфортно на авто,особенно в жаркую погоду. Но главное -содержание экскурсии, для вас откроются может быть неизвестные факты и виды!
    Андрею большое спасибо!!!
  • О
    Ольга
    3 июля 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Андрей прекрасный рассказчик. Экскурсия подойдёт тому, кто не был в Костроме ни разу
  • А
    Александра
    26 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Большой спасибо Андрею! Очень интересно, пунктуально, спокойно. Остались очень довольны!
  • М
    Мария
    21 июня 2025
    Ярославль и Кострома одним днём
    19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
    Встретил нас у нашего отеля "Островский" в центре, и сразу начал
    читать дальше

    интересный рассказ про знаменитых людей на Аллее Славы.

    За один день мы побывали на двух пешеходных обзорных экскурсиях в двух городах!
    Такое с нами впервые!

    Сергей огромный профессионал, приятный собеседник и очень интересный человек.
    Показал нам все главные туристические достопримечательности двух замечательных городов и даже больше!

    Порекомендовал, какие сувениры купить домой и где вкусно пообедать.

    Однозначно, рекомендую Сергея из команды Алёны!

  • И
    Ирина
    19 июня 2025
    Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
    16.05.2025 мы посетили Сумароковскую лосиную ферму и село Красное-на-Волге вместе с гидом Мариной. По дороге Марина рассказывала нам и о
    читать дальше

    Костроме, и о лосиной ферме, и о ювелирной столице – её прошлом и настоящем. Побывали в музее ювелирного предприятия, услышали увлекательный рассказ экскурсовода Натальи Александровны о красносельской скани и увидели замечательные изделия, выполненные в этой технике. А экскурсия на лосеферме и общение с лосями подарили много позитивных эмоций. Спасибо Марине за увлекательную поездку, приятное и интересное общение!

  • Н
    Наталья
    14 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Мы приехали в Кострому в 10.40 утра из Москвы. Андрей нас любезно встретил на вокзале и повез по городу. Мы
    читать дальше

    объехали весь город под увлекательные рассказы нашего экскурсовода. По окончании экскурсии Андрей отвез нас на нашу квартиру, где мы остановились. Было интересно и познавательно для первого знакомства с Костромой.

  • Д
    Давид
    12 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Мои пожелания в отношении минимального передвижения пешком выполнены. После экскурсии появилось желание Еще раз приехать в Кострому, значит экскурсия удалась! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    11 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Хорошая обзорная экскурсия по Костроме. За 2 часа мы познакомились с городом, узнали много интересного об истории города, его прошлом
    читать дальше

    и настоящем, получили ответы на интересующие вопросы. Начавшийся дождь не помешал этому знакомству - большой плюс экскурсии на автомобиле. Идеальный вариант для первого знакомства в городом.

  • М
    Михаил
    9 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Андрей-хороший рассказчик, великолепно знает свой город и с увлечением расскзывает о нём.
    Сама структура экскурсии - большей частью на авто -лично
    читать дальше

    нам показалась несоответствующей месту. Город небольшой, большую часть лучше и проще пройти пешком. Опять же, на авто можно посмотреть объекты чуть в стороне от пешеходных маршрутов. Свободное время по окончании экскурсии позволило бы лучше ощутить город, но у нас его не было-жесткий тайминг круиза ⛴️.

    В целом, рекомендую автора 🙏🤝.

Сколько стоит экскурсия по Костроме в декабре 2025
Сейчас в Костроме в категории "Ярославль" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5600 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 619 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
