Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗнакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6670 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от 12 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в сердце Костромы
Увлекательное путешествие на лосеферму и в ювелирное сердце России. Познакомьтесь с лосями и откройте для себя искусство скани
21 дек в 08:00
22 дек в 13:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий12 июня 2025Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэнеДата посещения: 12 июня 2025Шикарная экскурсия! Выше всяких похвал! Экскурсовод Андрей высокопрофессиональный экскурсовод. Поездка на удобном, просторном минивэне прошла максимально комфортно и познавательно. Охват исторических и просто красивых мест города и окрестностей огромен.При следующем посещении обязательно воспользуюсь услугами Андрея.
- ЕЕкатерина30 ноября 2025Нам очень понравилась, проведенная Андреем, экскурсия по Костроме. Несмотря на то, что мы бывали здесь неоднократно, Андрей показал нам неизвестную
- ТТихомиров24 ноября 2025Мы благодарим Андрея за проведенную экскурсию по замечательному городу. Нам все очень понравилось! Отличный материал, великолепно преподнесен! Отдельное спасибо за
- ММария21 ноября 2025Приехали в Кострому впервые. Обзорная экскурсия с Андреем нам очень понравилась. Мы получили полную и очень интересную информацию о городе.
- ООльга15 ноября 2025Главной целью нашей поездки был Государственный природный заказник Сумароковский., где с 1963 года начали одомашнивать лосей и была создана лосиная
- ООксана31 октября 2025Великолепная экскурсия! Марина очень приятный человек и интересный рассказчик, адаптировала маршрут под наши пожелания, всю дорогу рассказывала о городе и
- ДДарья31 августа 2025Очень довольны экскурсией, благодаря рассказу Анны и насыщенному маршруту получили представление о городе. Замечательные впечатления! Спасибо!
- ККира21 августа 2025Посетили лосеферму и Красное-на-Волге 4 августа. Остались очень довольны! Марина отличный рассказчик и водитель! На ферме попробовали лосиное молоко, оно
- OOxana3 августа 2025Экскурсия была очень познавательная и интересная! Хочется вернуться в Кострому, она потрясающая, спасибо большое Андрею.
Очень рекомендую.
- ММария3 августа 2025Прекрасная индивидуальная экскурсия для большой компании! Интересный материал и места посещения. День пролетел незаметно. Очень рекомендую!
- ССветлана18 июля 2025Сразу видно, Андрей невероятный знаток и любитель своего города! Провез нас по самым интересным местам, где в каждом новом месте
- ННаталия12 июля 2025Очень понравилась экскурсия Знакомая и неизведанная Кострома. Очень комфортно на авто,особенно в жаркую погоду. Но главное -содержание экскурсии, для вас откроются может быть неизвестные факты и виды!
Андрею большое спасибо!!!
- ООльга3 июля 2025Андрей прекрасный рассказчик. Экскурсия подойдёт тому, кто не был в Костроме ни разу
- ААлександра26 июня 2025Большой спасибо Андрею! Очень интересно, пунктуально, спокойно. Остались очень довольны!
- ММария21 июня 202519 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
Встретил нас у нашего отеля "Островский" в центре, и сразу начал
- ИИрина19 июня 202516.05.2025 мы посетили Сумароковскую лосиную ферму и село Красное-на-Волге вместе с гидом Мариной. По дороге Марина рассказывала нам и о
- ННаталья14 июня 2025Мы приехали в Кострому в 10.40 утра из Москвы. Андрей нас любезно встретил на вокзале и повез по городу. Мы
- ДДавид12 июня 2025Мои пожелания в отношении минимального передвижения пешком выполнены. После экскурсии появилось желание Еще раз приехать в Кострому, значит экскурсия удалась! Рекомендую!
- ССветлана11 июня 2025Хорошая обзорная экскурсия по Костроме. За 2 часа мы познакомились с городом, узнали много интересного об истории города, его прошлом
- ММихаил9 июня 2025Андрей-хороший рассказчик, великолепно знает свой город и с увлечением расскзывает о нём.
Сама структура экскурсии - большей частью на авто -лично
