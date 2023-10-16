Индивидуальная экскурсия в Плес в компании опытного гида.
Я расскажу вам про Костромской регион, а также Волгореченск и Приволжск, которые находятся по дороге в «Край Левитана».
В Плесе проведу вас по самым красивым местам: в самом городе я буду скорее проводник, а не экскурсовод.
Я расскажу вам про Костромской регион, а также Волгореченск и Приволжск, которые находятся по дороге в «Край Левитана».
В Плесе проведу вас по самым красивым местам: в самом городе я буду скорее проводник, а не экскурсовод.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
20
окт
окт
22
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окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Соборная гора
- Гора Левитана
- Торговые ряды
- Воскресенская церковь
- Музей Левитана
- Успенский собор
- Набережная Волги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Индивидуальная экскурсия в Плес в компании опытного гида. Я расскажу вам про Костромской регион, а также Волгореченск и Приволжск, которые находятся по дороге в «Край Левитана». В Плесе проведу вас по самым красивым местам: в самом городе я буду скорее проводник, а не экскурсовод.
В Плесе вы увидите места, которыми вдохновлялся знаменитый пейзажист Исаак Левитан, и ощутите очарование старинного городка. Его мы будем исследовать пешком (приготовьтесь достаточно много ходить).
Поднимемся на Соборную гору — место, где когда-то находилась плесская крепость. Оттуда открывается чарующий вид на Волгу и ту самую церковь, которую изобразил Левитан на картине «Над вечным покоем».
Мы прогуляемся по набережной с купеческими особняками, увидим торговые ряды середины XIX века, красивую Воскресенскую церковь, памятники Шаляпину и Левитану, а также дом, где художник провел пару летних сезонов. Напоследок поднимемся на гору Левитана. У вас будет возможность зайти в деревянную церковь 1699 года и еще раз полюбоваться волжскими просторами и «дачным» Плесом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в Плес и обратно
- Услуги гида
- Что не входит
- Вход в музей Левитана, стоимость билета - 200 руб.
- Прогулка на катере вдоль Плеса, стоимость примерно 2000 Р. за полчаса катания
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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