Из Костромы в Плес на автомобиле

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Индивидуальная экскурсия в Плес в компании опытного гида.

Я расскажу вам про Костромской регион, а также Волгореченск и Приволжск, которые находятся по дороге в «Край Левитана».

В Плесе проведу вас по самым красивым местам: в самом городе я буду скорее проводник, а не экскурсовод.
Из Костромы в Плес на автомобиле
Из Костромы в Плес на автомобиле
Из Костромы в Плес на автомобиле
Из Костромы в Плес на автомобиле
Из Костромы в Плес на автомобиле
Из Костромы в Плес на автомобиле
Из Костромы в Плес на автомобиле
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
20
окт
22
окт
24
окт
25
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Соборная гора
  • Гора Левитана
  • Торговые ряды
  • Воскресенская церковь
  • Музей Левитана
  • Успенский собор
  • Набережная Волги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Индивидуальная экскурсия в Плес в компании опытного гида. Я расскажу вам про Костромской регион, а также Волгореченск и Приволжск, которые находятся по дороге в «Край Левитана». В Плесе проведу вас по самым красивым местам: в самом городе я буду скорее проводник, а не экскурсовод.
В Плесе вы увидите места, которыми вдохновлялся знаменитый пейзажист Исаак Левитан, и ощутите очарование старинного городка. Его мы будем исследовать пешком (приготовьтесь достаточно много ходить).
Поднимемся на Соборную гору — место, где когда-то находилась плесская крепость. Оттуда открывается чарующий вид на Волгу и ту самую церковь, которую изобразил Левитан на картине «Над вечным покоем».
Мы прогуляемся по набережной с купеческими особняками, увидим торговые ряды середины XIX века, красивую Воскресенскую церковь, памятники Шаляпину и Левитану, а также дом, где художник провел пару летних сезонов. Напоследок поднимемся на гору Левитана. У вас будет возможность зайти в деревянную церковь 1699 года и еще раз полюбоваться волжскими просторами и «дачным» Плесом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в Плес и обратно
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в музей Левитана, стоимость билета - 200 руб.
  • Прогулка на катере вдоль Плеса, стоимость примерно 2000 Р. за полчаса катания
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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