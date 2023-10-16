Что вас ждет

Индивидуальная экскурсия в Плес в компании опытного гида. Я расскажу вам про Костромской регион, а также Волгореченск и Приволжск, которые находятся по дороге в «Край Левитана». В Плесе проведу вас по самым красивым местам: в самом городе я буду скорее проводник, а не экскурсовод.

В Плесе вы увидите места, которыми вдохновлялся знаменитый пейзажист Исаак Левитан, и ощутите очарование старинного городка. Его мы будем исследовать пешком (приготовьтесь достаточно много ходить).

Поднимемся на Соборную гору — место, где когда-то находилась плесская крепость. Оттуда открывается чарующий вид на Волгу и ту самую церковь, которую изобразил Левитан на картине «Над вечным покоем».

Мы прогуляемся по набережной с купеческими особняками, увидим торговые ряды середины XIX века, красивую Воскресенскую церковь, памятники Шаляпину и Левитану, а также дом, где художник провел пару летних сезонов. Напоследок поднимемся на гору Левитана. У вас будет возможность зайти в деревянную церковь 1699 года и еще раз полюбоваться волжскими просторами и «дачным» Плесом.