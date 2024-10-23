Если вы оказались в Костроме, запланируйте посещение близлежащего Плёса.
О нём обычно вспоминают в связи с живописными пейзажами, провинциальным уютом и, конечно, творчеством Левитана. Всё это и многое другое — в программе экскурсии по городу, которую я для вас проведу. А по пути из Костромы и обратно познакомлю с бытом российской глубинки.
О нём обычно вспоминают в связи с живописными пейзажами, провинциальным уютом и, конечно, творчеством Левитана. Всё это и многое другое — в программе экскурсии по городу, которую я для вас проведу. А по пути из Костромы и обратно познакомлю с бытом российской глубинки.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
Дорога из Костромы в Плёс пролегает по удивительной красоты местам — яркие эмоции вам обеспечены. Я расскажу про Костромской регион, а также Волгореченск и Приволжск, которые находятся по дороге в «край Левитана».
Знакомство с Плёсом
В Плёсе вы увидите места, которыми вдохновлялись пейзажисты, и ощутите очарование старинного городка. Его мы будем исследовать пешком. Маршрут экскурсии включает:
- подъём на Соборную гору — место, где когда-то находилась плесская крепость. Оттуда открывается чарующий вид на Волгу и ту самую церковь, которую изобразил Левитан на картине «Над вечным покоем»
- прогулку по набережной с купеческими особняками
- осмотр торговых рядов середины 19 века, Воскресенской церкви, памятников Шаляпину и Левитану, а также дома, где художник провёл пару летних сезонов
- посещение горы Левитана с возможностью зайти в деревянную церковь 1699 года и еще раз полюбоваться волжскими просторами и «дачным» Плёсом
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям 12+
- Я заберу вас из любого места в Костроме и окрестностях и доставлю обратно
- Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса
- В Плесе нам предстоит много ходить — предусмотрите удобную одежду и обувь
- При желании вы можете зайти в музей Левитана (стоимость билета — 200 ₽ с человека) или прокатиться на катере по Волге (от 2000 ₽ за полчаса катания)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 48 туристов
Привет! Я родился и вырос в Костроме, получил высшее филологическое образование. Кроме русского владею английским и французским языками. Работал научным сотрудником Костромского музея-заповедника. С 2015 года провел сотни увлекательных экскурсий: по Костроме, в Плёс и на лосиную ферму. Прогулка со мной может быть как лайтовой, так и с погружением в дебри истории и краеведения. Хочу, чтобы было интересно именно вам.Задать вопрос
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