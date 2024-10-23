Если вы оказались в Костроме, запланируйте посещение близлежащего Плёса. О нём обычно вспоминают в связи с живописными пейзажами, провинциальным уютом и, конечно, творчеством Левитана. Всё это и многое другое — в программе экскурсии по городу, которую я для вас проведу. А по пути из Костромы и обратно познакомлю с бытом российской глубинки.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

Дорога из Костромы в Плёс пролегает по удивительной красоты местам — яркие эмоции вам обеспечены. Я расскажу про Костромской регион, а также Волгореченск и Приволжск, которые находятся по дороге в «край Левитана».

Знакомство с Плёсом

В Плёсе вы увидите места, которыми вдохновлялись пейзажисты, и ощутите очарование старинного городка. Его мы будем исследовать пешком. Маршрут экскурсии включает:

подъём на Соборную гору — место, где когда-то находилась плесская крепость. Оттуда открывается чарующий вид на Волгу и ту самую церковь, которую изобразил Левитан на картине «Над вечным покоем»

прогулку по набережной с купеческими особняками

осмотр торговых рядов середины 19 века, Воскресенской церкви, памятников Шаляпину и Левитану, а также дома, где художник провёл пару летних сезонов

посещение горы Левитана с возможностью зайти в деревянную церковь 1699 года и еще раз полюбоваться волжскими просторами и «дачным» Плёсом

Организационные детали